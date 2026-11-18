Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σενζέν αποτελεί πλέον ένα παγκόσμιο κέντρο καινοτομίας και τεχνολογίας, διαθέτοντας υποδομές όπως ηλεκτρικά ταξί και συστήματα παράδοσης προϊόντων με drones.

Η πόλη μεταμορφώθηκε μέσα σε λίγες δεκαετίες από μια αγροτική περιοχή σε μια σύγχρονη μεγαλούπολη με 18 εκατομμύρια κατοίκους.

Ο ηγέτης Σι Τζινπίνγκ προβάλλει τη Σενζέν ως το σύγχρονο πρόσωπο της Κίνας, αναδεικνύοντας τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τη βιομηχανία.

Η ραγδαία ανάπτυξη της πόλης ξεκίνησε μετά την απόφαση του Ντενγκ Σιαοπίνγκ να χρησιμοποιήσει την περιοχή ως πεδίο οικονομικού πειραματισμού.

Η διεθνής προβολή της Σενζέν ενισχύεται περαιτέρω από την αναμενόμενη επίσκεψη του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην περιοχή.

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Ηλεκτρικά ταξί που κινούνται σχεδόν αθόρυβα ανάμεσα σε επιβλητικούς ουρανοξύστες, drones που παραδίδουν γεύματα και καφέδες, αλλά και φωτεινές εγκαταστάσεις που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για τον νυχτερινό φωτισμό των δρόμων. Αυτή είναι η εικόνα της σύγχρονης καθημερινότητας στη Σενζέν, μία από τις πλέον ανεπτυγμένες τεχνολογικά πόλεις της Κίνας, σύμφωνα με το CNN.

Μέσα σε λίγες δεκαετίες, η Σενζέν μεταμορφώθηκε από μια μικρή αγροτική περιοχή στα σύνορα με το Χονγκ Κονγκ σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα καινοτομίας, βιομηχανίας και επιχειρηματικότητας παγκοσμίως.

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Η πόλη αποκτά ακόμη μεγαλύτερη διεθνή προβολή, καθώς αναμένεται να φιλοξενήσει την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, εφόσον πραγματοποιηθεί, θα είναι ο πρώτος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που θα την επισκεφθεί.

Για τον Σι Τζινπίνγκ, η Σενζέν αποτελεί μια ευκαιρία να παρουσιάσει το σύγχρονο πρόσωπο της Κίνας: μια χώρα που επενδύει στην τεχνολογία, στη βιομηχανική ανάπτυξη και στον κρατικό σχεδιασμό, επιδιώκοντας να ενισχύσει τη θέση της στην παγκόσμια οικονομία.

Σενζέν: H πόλη – θαύμα της Κίνας που κανείς πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δει έως τώρα – Reuters

Σενζέν: H πόλη – θαύμα της Κίνας που κανείς πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δει έως τώρα – Reuters

Shekou in #Shenzhen is home to around 20,000 foreign residents from more than 100 countries. As the nightlife buzzes, four-legged robots, patrol robots and drones are joining human officers to keep the international neighborhood safe. #APEC2026 pic.twitter.com/lkIRXTDOr9 — China News 中国新闻网 (@Echinanews) November 15, 2026

Σενζέν: Από τους υγρότοπους στους ουρανοξύστες

Όπως εξηγεί σε εκτενές ρεπορτάζ του το CNN, πριν από περίπου πέντε δεκαετίες, στη θέση της σημερινής μεγαλούπολης υπήρχαν αγροτικές εκτάσεις και υγρότοποι με μαγκρόβια. Οι οικογένειες δυσκολεύονταν να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα, ενώ απέναντι από το νερό βρισκόταν το πολύ πλουσιότερο Χονγκ Κονγκ.

Σε ντοκιμαντέρ της κινεζικής κρατικής τηλεόρασης, ένας αγρότης που διατηρούσε περισσότερες από τρεις πάπιες παρουσιαζόταν ως κάποιος που «ακολουθούσε τον καπιταλιστικό δρόμο».

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Η αλλαγή άρχισε όταν ο τότε ηγέτης της Κίνας, Ντενγκ Σιαοπίνγκ, αναζήτησε τρόπους να ανοίξει την απομονωμένη και φτωχή χώρα στην οικονομία της αγοράς. Ο Σι Τζονγκσούν, πατέρας του σημερινού Κινέζου προέδρου και τότε κυβερνήτης της επαρχίας Γκουανγκντόνγκ, πρότεινε να χρησιμοποιηθούν πόλεις της νότιας ακτής ως πεδία οικονομικού πειραματισμού και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων.

Η Σενζέν επελέγη λόγω της εγγύτητάς της στο Χονγκ Κονγκ, από το οποίο αναμενόταν να αντλήσει επιχειρηματική τεχνογνωσία. Η κυβέρνηση προσέφερε κίνητρα για να προσελκύσει ταλαντούχους ανθρώπους. Ανάμεσά τους ήταν οι παππούδες της πανεπιστημιακού Τσεν Ντάγιαο, που εγκαταστάθηκαν εκεί το 1983. Τότε, θυμάται η ίδια, η πόλη ήταν ακόμη «αρκετά παραμελημένη».

Σήμερα, η Σενζέν έχει περίπου 18 εκατομμύρια κατοίκους και μέση ηλικία μόλις 32 ετών. Περίπου μισό εκατομμύριο άνθρωποι μετακινούνται εκεί κάθε χρόνο από άλλες περιοχές της Κίνας. Ακόμη και τα ονόματα των δρόμων —Πάρκο Ταλέντων, Οδός Νεοφυών Επιχειρήσεων, Κήπος της Γνώσης— αποτυπώνουν την ταυτότητα μιας πόλης που θέλει να συνδέσει την ανάπτυξή της με την καινοτομία.

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✨🇨🇳This is Shenzhen. It transformed from a small fishing village into a modern metropolis in just over 40 years. pic.twitter.com/pmLvLbLQnD — 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) November 16, 2026

Shenzhen just released its official APEC host city film, "Where the Future Takes Shape."#APEC #Shenzhen pic.twitter.com/yGUpeQRpG1 — 🔥 火星人 𝕄𝕒𝕣𝕥𝕚𝕒𝕟 (@martian54166) November 16, 2026

Σενζέν: Η κινεζική Silicon Valley και οι τεχνολογικοί κολοσσοί

Στη Σενζέν έχουν την έδρα τους μερικές από τις ισχυρότερες επιχειρήσεις της κινεζικής τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων η Huawei, η BYD, η Tencent και η DJI, η οποία κυριαρχεί παγκοσμίως στην αγορά των drones. Η δυναμική της πόλης αποτυπώνεται και στην πορεία της BYD, που ξεπέρασε την Tesla σε πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων την περασμένη χρονιά. Μάλιστα, οχήματα της κινεζικής αυτοκινητοβιομηχανίας, εξοπλισμένα με τεχνολογίες της Huawei, θα αποτελέσουν τον επίσημο στόλο μετακινήσεων στη σύνοδο της APEC.

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Η οικονομική ισχύς της Σενζέν αντανακλάται και στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων της, καθώς βρίσκεται στη δεύτερη θέση παγκοσμίως, πίσω μόνο από τη Νέα Υόρκη. Εντυπωσιακή είναι και η αρχιτεκτονική της εικόνα: σύμφωνα με το Council on Vertical Urbanism, η πόλη διαθέτει περισσότερους ουρανοξύστες από τη Νέα Υόρκη και περίπου τριπλάσιους από το Σικάγο. Ανάμεσα στα εμβληματικά κτίριά της βρίσκεται το Ping An Finance Centre, ένας από τους ψηλότερους ουρανοξύστες στον κόσμο, που καταλαμβάνει την πέμπτη θέση στη σχετική κατάταξη.

Η ταχύτητα με την οποία αναπτύχθηκε η πόλη συνδέεται, σύμφωνα με αναλυτές, με το μοντέλο διακυβέρνησης της Κίνας και τη δυνατότητα εφαρμογής κεντρικά σχεδιασμένων πολιτικών σε μεγάλη κλίμακα. Παράλληλα, η Σενζέν έχει εξελιχθεί σε ένα από τα βασικά πεδία της τεχνολογικής και οικονομικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου, καθώς εκεί συναντώνται κρίσιμοι τομείς όπως η παραγωγή προηγμένων μικροτσίπ, η πρόσβαση σε στρατηγικές πρώτες ύλες και ο ανταγωνισμός για τις διεθνείς αγορές.

Σενζέν: H πόλη – θαύμα της Κίνας που κανείς πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δει έως τώρα – Reuters Σενζέν: H πόλη – θαύμα της Κίνας που κανείς πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δει έως τώρα – Reuters

Από την αγορά ηλεκτρονικών στον πολιτισμό και τον τουρισμό

Η Σενζέν επιχειρεί πλέον να καθιερωθεί και ως διεθνής τουριστικός προορισμός, προσελκύοντας ολοένα μεγαλύτερο αριθμό επισκεπτών από το εξωτερικό. Το 2025 περισσότεροι από δύο εκατομμύρια ξένοι τουρίστες διανυκτέρευσαν στην πόλη, καταγράφοντας αύξηση 70% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παράλληλα, οι επισκέψεις από το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο ξεπέρασαν τα 10 εκατομμύρια.

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Ένα από τα μεγαλύτερα αξιοθέατα για όσους επισκέπτονται την περιοχή παραμένει η Χουατσιάνγκμπεϊ, η περίφημη αγορά ηλεκτρονικών ειδών, όπου χιλιάδες καταστήματα και επιχειρήσεις προσφέρουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές.

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Ωστόσο, οι φιλοδοξίες της πόλης δεν περιορίζονται πλέον στην τεχνολογία και το εμπόριο. Η Σενζέν επενδύει όλο και περισσότερο στον πολιτισμό, δημιουργώντας νέους μουσειακούς χώρους και ενισχύοντας την καλλιτεχνική της ταυτότητα. Τον Οκτώβριο άνοιξε τις πύλες του και το παράρτημα του διεθνούς φωτογραφικού μουσείου Fotografiska, ενώ το Διεθνές Μουσείο Τέχνης της πόλης παρουσιάζει συλλογές που εκτείνονται από την ευρωπαϊκή Αναγέννηση έως την κινεζική καλλιγραφία και τη σύγχρονη κινεζική δημιουργία.

Σενζέν: H πόλη – θαύμα της Κίνας που κανείς πρόεδρος των ΗΠΑ δεν έχει δει έως τώρα – Reuters

Οι εντυπώσεις των επισκεπτών συνθέτουν την εικόνα μιας καθαρής και σύγχρονης μητρόπολης, με αποτελεσματικές συγκοινωνίες και οργανωμένες υποδομές, η οποία διατηρεί παράλληλα πιο ήσυχες, παραδοσιακές γειτονιές. Ενδεικτική της εγγύτητάς της με το Χονγκ Κονγκ είναι η σιδηροδρομική σύνδεση υψηλής ταχύτητας, που καλύπτει τη διαδρομή από το κέντρο της πόλης σε μόλις 14 λεπτά.

Για τους κατοίκους της, πάντως, η μεταμόρφωση της Σενζέν βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Το δίκτυο του μετρό διευρύνεται, οι σιδηροδρομικές υποδομές εκσυγχρονίζονται και νέα έργα αλλάζουν διαρκώς τον αστικό χάρτη. Αυτή την εικόνα μιας πόλης που βρίσκεται σε συνεχή ανάπτυξη και δεν σταματά να εξελίσσεται επιδιώκει να προβάλει και ο Σι Τζινπίνγκ, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ.

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(Με πληροφορίες από CNN)