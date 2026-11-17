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Μπορούμε πλέον να εμπιστευόμαστε το κινητό μας τηλέφωνο; Είναι ασφαλείς οι τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου; Ποιος προστατεύει τα προσωπικά μας δεδομένα όταν ακόμη και μεγάλοι οργανισμοί γίνονται στόχοι κυβερνοεπιθέσεων;

Αυτά ήταν τα βασικά ερωτήματα που έθεσα στον Γιώργο Παπαπροδρόμου, Αντιστράτηγο ε.α. και πρώην διοικητή της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, σε συνέντευξή του στη HuffPost. Έναν άνθρωπο που συνεχίζει να βρίσκεται κοντά στην κοινωνία και ιδιαίτερα στα σχολεία, ενημερώνοντας μαθητές για τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες του διαδικτύου.

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Η αφορμή ήταν τα πρόσφατα περιστατικά διαρροής δεκάδων εκατομμυρίων προσωπικών δεδομένων στην Ευρώπη και οι δυσλειτουργίες τραπεζικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν υπάρχει στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία με τέτοιου μεγέθους εξάρτηση από την τεχνολογία», επισημαίνει. Και ξεκαθαρίζει ότι επιστροφή στο παρελθόν δεν υπάρχει.

«Δεν σταματάμε τις ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές»

Η ερώτησή μου ήταν ευθεία: Πρέπει να εγκαταλείψουμε το e-banking, τις ηλεκτρονικές αγορές και τη χρήση καρτών στο διαδίκτυο; «Σαφέστατα όχι», απαντά.

Εξηγεί ότι η ασφάλεια αποτελεί κοινή ευθύνη χρηστών, τραπεζών, επιχειρήσεων και κρατικών οργανισμών. Ο πολίτης οφείλει να χρησιμοποιεί ισχυρούς κωδικούς, να αναγνωρίζει τις απόπειρες ηλεκτρονικού ψαρέματος και να ακολουθεί τις οδηγίες ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορεί να θεωρείται υπεύθυνος για ενδεχόμενες αδυναμίες των πληροφοριακών συστημάτων μιας τράπεζας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στους ηλικιωμένους και στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που χρειάζονται ουσιαστική υποστήριξη.

Δεν ευθύνονται πάντα οι χάκερ

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Ο Παπαπροδρόμου επισημαίνει μια σημαντική διάκριση: Δεν προκαλούνται όλες οι ψηφιακές καταρρεύσεις από κυβερνοεπιθέσεις. Υπάρχουν και οι κυβερνοαστοχίες, αποτέλεσμα παρωχημένων συστημάτων, ελλιπούς συντήρησης ή μη ενημερωμένου λογισμικού.

Οι συνέπειες μπορούν να επηρεάσουν τράπεζες, νοσοκομεία, αερομεταφορές, ενεργειακά δίκτυα και εφοδιαστικές αλυσίδες. «Στην εποχή της αύξησης των δεδομένων δεν είναι δεδομένη η κυβερνοασφάλεια», τονίζει.

Η τεχνητή νοημοσύνη και οι νέες απειλές

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Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και των κβαντικών τεχνολογιών δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις. Οι σημερινές μέθοδοι προστασίας ενδέχεται να χρειαστούν ριζική αναθεώρηση.

Παράλληλα, οι κυβερνοεπιθέσεις δεν έχουν αποκλειστικά οικονομικά κίνητρα. Μπορεί να συνδέονται με πολιτικές επιδιώξεις, ακτιβισμό ή γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις. Ο πρώην επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος υπογραμμίζει ότι καμία χώρα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της αυτές τις απειλές.

Η Δικαιοσύνη πρέπει να προλάβει το κυβερνοέγκλημα

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Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται απέναντι στις καθυστερήσεις της Πολιτείας. Ζητά εξειδικευμένους δικαστές, ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και αποτελεσματικότερη διεθνή συνεργασία.

Υπενθυμίζει ότι χρειάστηκαν δεκαετίες για να φτάσει η διεθνής κοινότητα στην υπογραφή της νέας Σύμβασης του ΟΗΕ για το κυβερνοέγκλημα.

Η αποκάλυψη για τα παράνομα φάρμακα στο διαδίκτυο

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Το σημαντικότερο ίσως σημείο της συνέντευξης αφορά τη Σύμβαση MEDICRIME του Συμβουλίου της Ευρώπης, για την αντιμετώπιση της παραποίησης φαρμάκων και συναφών εγκλημάτων. Παράνομων φαρμάκων που πωλούνται στο διαδίκτυο.

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Σύμφωνα με τον Παπαπροδρόμου, η Ελλάδα την υπέγραψε τον Μάιο του 2022, αλλά, όπως υποστηρίζει, δεν έχει ακόμη κυρωθεί από τη Βουλή.

Μια τέτοια εκκρεμότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προστασία της δημόσιας υγείας και την καταπολέμηση της παράνομης διαδικτυακής διακίνησης φαρμάκων.

Εδώ σταματήσαμε τη συζήτηση, με την υπόσχεση να επανέλθουμε ειδικά σε αυτό το ζήτημα. Το μήνυμα του Παπαπροδρόμου είναι σαφές:

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Η τεχνολογία δεν πρέπει να μας τρομάζει, αλλά απαιτεί γνώση, εγρήγορση και υπεύθυνη χρήση. «Εάν καταλάβουμε το πρόβλημα, έχουμε μια ελπίδα να το επιλύσουμε».