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Οι πρωτοφανείς κυβερνοεπιθέσεις σε ψυγεία σούπερ μάρκετ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες ταυτοχρόνως θέτει πολλά ερωτήματα για τον τρόπο δράσης των χάκερς και τον λόγο που αυτές οι εγκαταστάσεις στοχοποιήθηκαν.

Η δεύτερη μαζική κυβερνοεπίθεση μέσα σε διάστημα τριών εβδομάδων έπληξε τα συστήματα ψύξης σε γνωστές αλυσίδες, όπως η Carrefour και η Delhaize στο Βέλγιο, καθώς και η ICA και η Coop στη Σουηδία, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων, οι οποίες αναγκάστηκαν να αποσυρθούν και να καταστραφούν για λόγους δημόσιας υγείας.

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Συναγερμό έχει επίσης σημάνει η κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε σε πάροχο υπηρεσιών του Γαλλικού Οργανισμού Αίματος (Établissement français du sang – EFS), κατά τη διάρκεια της νύχτας από την 1η προς τις 2 Νοεμβρίου. Οι χάκερ κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στα συστήματα ελέγχου της ψύξης σε εγκαταστάσεις όπου φυλάσσονταν δείγματα αίματος και πλάσματος.

European supermarket fridges are under cyberattack once again, with stores across a vast swathe of the continent from Sweden to Belgium hit by a hack that turned up their temperatures, echoing an incident in France just last month https://t.co/c45bI15odE https://t.co/bvQO1GUh99 November 2, 2026

Μέχρι αρχές, οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ποιοι βρίσκονται πίσω από τις κυβερνοεπιθέσεις και πώς απέκτησαν πρόσβαση στα συστήματα.

Τα κενά που εκμεταλλεύονται οι χάκερς στα συστήματα

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η ανεπαρκής ασφάλεια συστημάτων που είναι απευθείας συνδεδεμένα στο δημόσιο διαδίκτυο, η χρήση προεπιλεγμένων κωδικών πρόσβασης (default passwords) και τα παρωχημένα λογισμικά αποτέλεσαν την «αχίλλειο πτέρνα» που εκμεταλλεύτηκαν οι χάκερ για να χτυπήσουν τα ψυγεία μεγάλων αλυσίδων σούπερ μάρκετ σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Λόρενς Σινγκιέ, ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και ερευνητής στο εργαστήριο Cyber 3 Lab του Πανεπιστημίου Howest στη Μπριζ, εξήγησε στο Reuters ποια είναι η αδυναμία αυτών των συστημάτων.

«Το κύριο αδύναμο σημείο ήταν η ίδια η έκθεση αυτών των συσκευών στο δημόσιο διαδίκτυο. Κανονικά δεν θα έπρεπε καν να βρίσκονται εκεί».

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Όπως εξήγησε ο ειδικός, ένα συνηθισμένο σφάλμα των διαχειριστών είναι ότι παραλείπουν να αλλάξουν τους εργοστασιακούς κωδικούς πρόσβασης (δηλαδή τα στοιχεία σύνδεσης που ορίζει ο κατασκευαστής). Παράλληλα, πολλές εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν παλαιότερες εκδόσεις, κάτι που επιτρέπει σε χάκερ που παρακολουθούν τις εξελίξεις στην τεχνολογία να βρίσκουν κενά ασφαλείας.

Σύμφωνα με οδηγίες της εταιρείας λογισμικού παρακολούθησης ψύξης Danfoss, τα συστήματα της οποίας βρέθηκαν εκ νέου στο επίκεντρο των επιθέσεων, οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αποσύνδεσαν τα ψυγεία που στοχοποιήθηκαν από το δίκτυο. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι είναι σε επαφή με τους πελάτες της για την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Ο Λορένς Σινγκιέ συνέστησε στους λιανοπωλητές να ισχυροποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης, να βρουν νέες πιο ασφαλείς συνδέσεις που βασίζονται σε κάρτες SIM, αντίστοιχες με αυτές που χρησιμοποιούνται σε φωτοβολταϊκά συστήματα και σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.

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Μετά την κυβερνοπίθεση, λιγότερες συσκευές βρέθηκαν εκτεθειμένες στο διαδίκτυο. Ωστόσο, ο ερευνητής προειδοποίησε ότι «εξακολουθούν να υπάρχουν αμέτρητες συσκευές που ανήκουν σε βιομηχανίες προσβάσιμες στο ευρύ κοινό, με τους ιδιοκτήτες τους, από κρεοπώλες μέχρι σοκολατοποιούς, να αγνοούν εντελώς τον κίνδυνο».

Οι φιλορωσικές ομάδες χάκερ NoName057(16) και Z-Pentest Alliance ισχυρίστηκαν με κοινές αναρτήσεις τους στο Telegram ότι βρίσκονται πίσω από την κυβερνοεπίθεση στα συστήματα της εταιρείας τεχνολογίας Danfoss.

Στο στόχαστρο Ρώσοι χάκερς

Οι συγκεκριμένες ομάδες είναι γνωστές στις δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών. Ειδικότερα, οι στρατιωτικές υπηρεσίες πληροφοριών της Δανίας κατηγορούν την Z-Pentest Alliance για μία κυβερνοεπίθεση που σημειώθηκε στις εγκαταστάσεις ύδρευσης της χώρας το 2024.

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Η ίδια υπηρεσία είχε υποδείξει την NoName057(16) ως υπεύθυνη για άλλες μαζικές επιθέσεις που παρέλυσαν ιστοσελίδες (DDoS), λίγο πριν από τις τοπικές εκλογές του 2025.

Επιπλέον, και οι δύο φιλορωσικές ομάδες έχουν περιληφθεί σε δικαστικές ενέργειες του Υπουργείου Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, κατηγορούμενες για ψηφιακές επιθέσεις εναντίον κρίσιμων εθνικών υποδομών.

Ωστόσο, η εμπλοκή τους στις επιθέσεις κατά των αλυσίδων σούπερ μάρκετ δεν έχει επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα από τις αρμόδιες αρχές.

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Με πληροφορίες: Reuters, RTÉ 100

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