Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σύμφωνα με το πρόσφατο Ευρωβαρόμετρο, το 74% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει έρθει αντιμέτωπο με ύποπτα μηνύματα ή συνδέσμους, καθιστώντας τις κυβερνοαπειλές μέρος της καθημερινότητας.

Αν και οι εργαζόμενοι αναγνωρίζουν τους κινδύνους, παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις στην ικανότητα εντοπισμού απειλών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα ψεύτικα βίντεο.

Στην Ελλάδα, το ποσοστό phishing ανέρχεται στο 44%, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ το 53% των εργαζομένων δεν έλαβε καμία εκπαίδευση κυβερνοασφάλειας τον τελευταίο χρόνο.

Παρά το γεγονός ότι οι ελληνικοί οργανισμοί υστερούν σε μέτρα προετοιμασίας και διαδικασίες αναφοράς περιστατικών, το 89% των εργαζομένων εκφράζει έντονο ενδιαφέρον για τη βελτίωση των δεξιοτήτων του στον τομέα.

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Τρεις στους τέσσερις εργαζομένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με ύποπτα emails, μηνύματα ή συνδέσμους στην εργασία τους, δείχνοντας ότι οι κυβερνοαπειλές έχουν γίνει πλέον μέρος της καθημερινότητας στους χώρους εργασίας. Στην Ελλάδα, το phishing καταγράφεται συχνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 44% έναντι 39% στην ΕΕ, ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζομένους στη χώρα, το 53%, δηλώνουν ότι δεν συμμετείχαν σε καμία εκπαιδευτική ή ενημερωτική δραστηριότητα κυβερνοασφάλειας τον τελευταίο χρόνο, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση μετά την Κύπρο.

Στοιχεία για την Ελλάδα

Το νέο Flash Ευρωβαρόμετρο 576 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αποτυπώνει παράλληλα ένα σαφές χάσμα ανάμεσα στην επίγνωση των κινδύνων και στην καθημερινή πρακτική. Η τεχνητή νοημοσύνη προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο δυσκολίας: ενώ το 72% των Ευρωπαίων εργαζομένων δηλώνει ότι αισθάνεται ικανό να αναγνωρίσει ένα ύποπτο email, μήνυμα ή σύνδεσμο, μόλις το 48% πιστεύει ότι μπορεί να εντοπίσει ένα ψεύτικο βίντεο που έχει δημιουργηθεί με AI.

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Οι κυβερνοαπειλές μέρος της εργασιακής καθημερινότητας

Στο σύνολο της ΕΕ, το 74% των εργαζομένων αναφέρει ότι έχει συναντήσει ύποπτα emails, μηνύματα ή συνδέσμους και το 61% ύποπτες τηλεφωνικές κλήσεις. Η μεγαλύτερη έκθεση καταγράφεται σε Ισπανία, Γαλλία και Λουξεμβούργο, όπου το ποσοστό φθάνει το 81%. Στην Ελλάδα, το ποσοστό όσων έχουν συναντήσει ύποπτα μηνύματα ή links βρίσκεται ακριβώς στον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 74%, ενώ οι ύποπτες κλήσεις καταγράφονται στο 55%.

Σε επίπεδο οργανισμών, το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» παραμένει η συχνότερα αναφερόμενη απειλή. Το 39% των εργαζομένων στην ΕΕ δηλώνει ότι ο οργανισμός όπου εργάζεται αντιμετώπισε phishing, ενώ ακολουθούν οι απόπειρες κλοπής προσωπικών δεδομένων με 18%, οι επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού με 17%, οι απόπειρες κλοπής κωδικών πρόσβασης με 16% και οι απάτες που δημιουργούνται με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης με 15%.

Στην Ελλάδα, το phishing καταγράφεται υψηλότερα, στο 44%, ενώ άλλες νέες μορφές απειλών εμφανίζονται χαμηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο: οι απάτες μέσω AI στο 10% έναντι 15% στην ΕΕ, τα deepfake βίντεο στο 4% έναντι 7% και το ransomware στο 3% έναντι 8%.

Το «τυφλό σημείο» της τεχνητής νοημοσύνης

Η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης δημιουργεί νέες προκλήσεις για την κυβερνοασφάλεια και η έρευνα δείχνει ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται πολύ λιγότερο προετοιμασμένοι απέναντι στις νέες μορφές παραπλάνησης.

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Στην ΕΕ, 72% αισθάνεται σίγουρο ότι μπορεί να αναγνωρίσει ένα ύποπτο μήνυμα ή σύνδεσμο, αλλά μόλις 48% θεωρεί ότι θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένα ψεύτικο βίντεο που δημιουργήθηκε με AI.

Στην Ελλάδα, η απόσταση είναι ακόμη μεγαλύτερη: το 76% δηλώνει ότι μπορεί να αναγνωρίσει ύποπτα emails, μηνύματα ή συνδέσμους, ενώ το ποσοστό πέφτει επίσης στο 48% όταν πρόκειται για ψεύτικα βίντεο που έχουν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη.

Γνωρίζουν τον κίνδυνο, αλλά δεν εφαρμόζουν πάντα τα βασικά

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Η εικόνα είναι αντιφατική. Το 83% των εργαζομένων στην ΕΕ θεωρεί ότι μια κυβερνοεπίθεση θα μπορούσε να έχει σοβαρές συνέπειες για τον οργανισμό του. Οι περισσότεροι γνωρίζουν επίσης ποιες συμπεριφορές αυξάνουν τον κίνδυνο: 76% θεωρεί επικίνδυνο το άνοιγμα ενός συνδέσμου χωρίς προηγούμενο έλεγχο του αποστολέα, 74% τη χρήση του ίδιου κωδικού για προσωπικούς και επαγγελματικούς λογαριασμούς και 69% την κοινοποίηση πληροφοριών σχετικών με την εργασία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στην πράξη, όμως, μόλις το 54% ελέγχει πάντοτε τον αποστολέα πριν ανοίξει έναν σύνδεσμο, το 50% κλειδώνει πάντα τον υπολογιστή του όταν απομακρύνεται από τη θέση εργασίας και το 49% χρησιμοποιεί πάντοτε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς.

Οι Έλληνες εργαζόμενοι εμφανίζονται πιο προσεκτικοί σε ορισμένες καθημερινές πρακτικές. Το 64% δηλώνει ότι ελέγχει πάντοτε τον αποστολέα, έναντι 54% στην ΕΕ, ενώ 54% χρησιμοποιεί πάντα ισχυρούς κωδικούς και το ίδιο ποσοστό κλειδώνει τον υπολογιστή του όταν απομακρύνεται.

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Οι νεότεροι πιο εκτεθειμένοι

Η ηλικία αποδεικνύεται επίσης σημαντικός παράγοντας. Το 81% των εργαζομένων ηλικίας 15 έως 24 ετών αναφέρει ότι έχει συναντήσει ύποπτα μηνύματα ή links, έναντι 54% στις μεγαλύτερες ηλικίες. Την ίδια στιγμή, οι μεγαλύτεροι εργαζόμενοι εμφανίζονται περισσότερο ευαισθητοποιημένοι απέναντι στους κινδύνους.

Χαρακτηριστικό είναι ότι μόλις το 32% των εργαζομένων 15-24 ετών χρησιμοποιεί πάντοτε ισχυρούς και μοναδικούς κωδικούς, έναντι 65% μεταξύ των μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων, στοιχείο που αναδεικνύει την ανάγκη για περισσότερο στοχευμένη εκπαίδευση των νεότερων.

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Η Ελλάδα πίσω στην εκπαίδευση

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Το μεγαλύτερο ελληνικό κενό εντοπίζεται στην κατάρτιση. Στην ΕΕ, έξι στους δέκα εργαζομένους συμμετείχαν τον τελευταίο χρόνο σε κάποια εκπαίδευση ή ενημερωτική δραστηριότητα για την κυβερνοασφάλεια. Η συμμετοχή μειώνεται σημαντικά στις μικρότερες επιχειρήσεις.

Στην Ελλάδα εκπαιδεύτηκε μόλις το 46% των εργαζομένων, ενώ η υποχρεωτική κατάρτιση περιορίζεται στο 24%, το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ μαζί με την Κροατία. Αντίθετα, το 53% δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε καμία σχετική εκπαίδευση ή ενημέρωση, το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην Ένωση μετά την Κύπρο.

Την ίδια ώρα, οι ελληνικοί οργανισμοί εμφανίζονται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο σε βασικά μέτρα προετοιμασίας. Γραπτούς κανόνες κυβερνοασφάλειας αναφέρει το 42% των εργαζομένων, τακτική ενημέρωση για τους κινδύνους το 41% και σαφείς διαδικασίες αναφοράς περιστατικών μόλις το 39%. Το 23% δηλώνει μάλιστα ότι ο οργανισμός του ούτε διαθέτει ούτε σχεδιάζει κανάλι αναφοράς περιστατικών, το υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ.

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Ισχυρή διάθεση για περισσότερες δεξιότητες

Παρά το κενό στην εκπαίδευση, η ζήτηση για περισσότερες γνώσεις είναι ιδιαίτερα υψηλή. Το 85% των εργαζομένων στην ΕΕ δηλώνει ότι ενδιαφέρεται να βελτιώσει τις δεξιότητές του στην κυβερνοασφάλεια.

Στην Ελλάδα το ποσοστό φθάνει το 89%, ενώ το 91% θεωρεί ότι οι δεξιότητες αυτές είναι χρήσιμες για την επαγγελματική του πορεία.

Η έλλειψη χρόνου αποτελεί το βασικό εμπόδιο στην εκπαίδευση, ενώ στην Ελλάδα σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η ελλιπής ενημέρωση για τα διαθέσιμα προγράμματα: το 44% την αναφέρει ως εμπόδιο. Pasted markdown

Το Flash Ευρωβαρόμετρο 576 πραγματοποιήθηκε από τις 27 Απριλίου έως τις 8 Μαΐου 2026, σε 25.747 εργαζομένους στην ΕΕ, εκ των οποίων 1.001 στην Ελλάδα.

Τα αποτελέσματα δημοσιοποιούνται με την έναρξη του Ευρωπαϊκού Μήνα Κυβερνοασφάλειας, της ετήσιας εκστρατείας ευαισθητοποίησης που πραγματοποιείται στα 27 κράτη-μέλη με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ENISA, σε μια περίοδο κατά την οποία η ΕΕ εφαρμόζει νέους κανόνες κυβερνοασφάλειας σε κρίσιμους τομείς, συνδεδεμένα προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες.

Δείτε αναλυτικά την έκθεση και τους πίνακες εδώ