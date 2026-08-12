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Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ρωσία θα ανταποκριθεί με αντίστοιχα μέτρα σε περίπτωση που ευρωπαϊκές χώρες κατασχέσουν ρωσικά εμπορικά πλοία, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που η ΕΕ εντείνει την πίεση στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο» της Ρωσίας, επεκτείνοντας τις κυρώσεις εναντίον εκατοντάδων πλοίων και κρατώντας ορισμένα πλοία και τα πληρώματά τους για ελέγχους. Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν δηλώσει ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο λήψης αυστηρότερων μέτρων επιβολής του ναυτιλιακού δικαίου εναντίον πλοίων που είναι ύποπτα για παράκαμψη των κυρώσεων.

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Το TASS ανέφερε ότι ο Πούτιν σχολίασε τα μέτρα αυτά λέγοντας: «Φυσικά, αυτό δεν είναι παρά πειρατεία και ληστεία. Και αν αυτό πράγματι τεθεί σε εφαρμογή, θα αναγκαστούμε να ανταποκριθούμε με τον ίδιο τρόπο».

Σύμφωνα με το TASS, ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οποιαδήποτε ρωσική αντίποινα δεν θα περιοριστεί στα ύδατα όπου κατασχέθηκαν τα ρωσικά πλοία, αλλά «θα λάβει χώρα όπου κρίνουμε απαραίτητο και σκόπιμο».

Ο Πούτιν μιλούσε από το νησί Σαχαλίν της Άπω Ανατολής της Ρωσίας, όπου παρακολουθεί στρατιωτικές ασκήσεις. Το TASS ανέφερε επίσης πως ο Πούτιν κατηγορεί το ΝΑΤΟ ότι εισχωρεί στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί εντάσεις στην Αρκτική.

«Το ΝΑΤΟ εισχωρεί στην περιοχή, σχηματίζονται νέα στρατιωτικοπολιτικά μπλοκ και αναπτύσσονται ή προγραμματίζεται η ανάπτυξη νέων οπλικών συστημάτων που αποτελούν απειλή για τη Ρωσία».