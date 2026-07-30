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Ο φετινός Αύγουστος δεν είναι απλώς ένας μήνας που κλιμακώνεται η θερινή ραστώνη. Είναι η στιγμή που ο Κανονισμός για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act) αποκτά επιτέλους σάρκα και οστά, μετατρέποντας τις προηγούμενες τοποθετήσεις ευρωπαίων αξιωματούχων σε σκληρή θεσμική πραγματικότητα.

Ενώ η Ιταλία πρωτοστατεί στη θέσπιση αυστηρού πλαισίου και η Ισπανία οχυρώνεται πίσω από εξειδικευμένες Αρχές, η Ελλάδα επιχειρεί με τον Ν. 5321/2026 να ισορροπήσει στο τεντωμένο σχοινί μεταξύ της απαραίτητης ψηφιακής δικλείδας ασφαλείας και της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. Όλα αυτά χωρίς να μετατρέψουμε το ρυθμιστικό πλαίσιο σε βραχνά που θα κατευθύνει τα διεθνή κεφάλαια προς πιο τολμηρές οικονομίες.

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Από την αλγοριθμική ασυδοσία στο ψηφιακό κράτος δικαίου

Με την ψήφιση του Ν. 5321/2026, η Ελλάδα παύει να είναι απλός θεατής των ευρωπαϊκών εξελίξεων και εισέρχεται στον πυρήνα της ευρωπαΪκής ψηφιακής εναρμόνισης. Δεν πρόκειται για μια τυπική ενσωμάτωση οδηγίας, αλλά για τη συγκρότηση ενός σύνθετου εποπτικού μηχανισμού που θέτει τέλος στη θεσμική ασυδοσία.

Στον πυρήνα αυτού του νέου εγχειρήματος βρίσκεται η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ), η οποία αναβαθμίζεται από έναν απλό παρατηρητή σε εγγυητή λειτουργίας της ψηφιακής αγοράς, λειτουργώντας ως εθνικός φάρος εφαρμογής του ευρωπαϊκού AI Act.

Παράλληλα, η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) αναλαμβάνει το βαρύ φορτίο της κοινοποιούσας αρχής, μετατρέποντας το Κέντρο Συντονισμού και Τεχνογνωσίας σε ζωντανό πυρήνα ελέγχου και όχι σε άλλη μία οργανική μονάδα-φάντασμα.

Η εναρμόνιση συμπληρώνεται από το Μητρώο Συστημάτων ΤΝ του Δημοσίου, μια τομή απόλυτης διαφάνειας, που προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο λογοδοσίας και ηθικής στη χρήση των αλγορίθμων. Πλέον, η χώρα διαθέτει σαφή οδικό χάρτη, μετατρέποντας τη ρυθμιστική πανσπερμία σε θεσμική θωράκιση για πολίτες και επιχειρήσεις.

Ψηφιακή συμμόρφωση με όρους ασφυξίας

Αν η θεσμική εναρμόνιση και η ψήφιση του Ν. 5321/2026 απέδειξαν ότι η ελληνική πολιτεία διαθέτει πλέον τα πολιτικά αντανακλαστικά να μην πιαστεί στον ύπνο απέναντι στο AI Act, η επόμενη μέρα αποκαλύπτει μια ζοφερή οικονομετρική πραγματικότητα. Το πραγματικό στοίχημα δεν κρίνεται στα υπουργικά έδρανα ούτε στα πανηγυρικά δελτία Τύπου, αλλά στην αποφυγή του κινδύνου να βρεθούμε με ένα άρτιο θεσμικό πλαίσιο και ταυτόχρονα με μια ασφυκτικά καθηλωμένη οικονομία στο περιθώριο, καθόσον το 78% των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων παραμένει απροετοίμαστο στην συμμόρφωση.

Με το κόστος μη συμμόρφωσης για τις μεγάλες επιχειρήσεις να αγγίζει, κατά περιπτωσιολογία, έως και τα 35 εκατομμύρια ευρώ ή 7% του τζίρου, και τις ποινές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτάνουν το ποσό των 319 χιλιάδων ευρώ ανά σύστημα υψηλού ρίσκου, η αγορά απειλείται με ψηφιακό αφανισμό προτού καν εκκινήσει την κούρσα σε αυτό τον μαραθώνιο.

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Η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί ηγεσία, όχι απλή διαχείριση

Η εφαρμογή του AI Act δεν είναι μια ακόμα διεκπεραιωτική άσκηση συμμόρφωσης για τα συρτάρια των υπουργείων, είναι crash test πολιτικής ενηλικίωσης της χώρας. H κυβέρνηση οφείλει να προχωρήσει σε μια ολιστική στρατηγική που θα μετατρέπει τη ρυθμιστική συμμόρφωση σε αναπτυξιακό πλεονέκτημα για τον κόσμο του επιχειρείν.

Ο προσήκον ρόλος της δημόσιας διοίκησης είναι να λειτουργεί ως επιταχυντής, μετατρέποντας το Regulatory Sandbox από μια νομική πρόβλεψη σε ένα λειτουργικό hub καινοτομίας με πρόσβαση σε κεφάλαια και χρηματοδοτικά εργαλεία. Προς την επίτευξη τούτου, η πολιτική ηγεσία καλείται να συντονίσει τους εποπτικούς φορείς (ΑΠΔΠΧ, ΕΕΤΤ), αποτρέποντας την παγίδα του στραγγαλισμού της αγοράς.

Το διακύβευμα είναι υψηλό: η Ελλάδα δεν χρειάζεται απλώς έναν ψηφιακό κώδικα, αλλά ένα εθνικό σχέδιο επιβίωσης που θα χρηματοδοτεί το αύριο, αντί να το αστυνομεύει, μετουσιώνοντας τους νόμους σε πραγματικό αναπτυξιακό οξυγόνο για τις επιχειρήσεις που καινοτομούν.

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Το στοίχημα της γενιάς μας: Θεατές της εξέλιξης ή αρχιτέκτονες του μέλλοντος;

Το μέλλον δεν χαρίζεται σε όσους κρύβονται πίσω από νόμους και γραφειοκρατικές λαίλαπες. Ήρθε η ώρα να σπάσουμε τα στεγανά και να συμβάλλουμε στο να μετατραπεί η χώρα σε αξιόπιστο τεχνολογικό κόμβο οπου οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, θα παράγουν ψηφιακή εμπιστοσύνη, έχοντας αντίκτυπο στην εικόνα του οικονομικού μας μοντέλου όχι μόνο στους κόλπους της ευρωπαϊκής οικογένειας αλλά στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Ν.5321/2026 μας παρέχει το νομοτεχνικό εργαλείο για να καταστήσουμε τα ως άνω εφικτά, αλλά η επιτυχία θα κριθεί από την ταχύτητα, τον συντονισμό και την αποτελεσματικότητα της ΑΠΔΠΧ, της ΕΕΤΤ και όλων των εμπλεκόμενων δρώντων.

Το εγειρόμενο ερώτημα είναι πλέον συγκεκριμένο μετά την 3η του Αυγούστου. Θα γίνουμε ο περιφερειακός πρωταγωνιστής που οικοδομεί το μέλλον με ψηφιακή ασφάλεια ή ένα ακόμα κράτος-κλητήρας που απλώς το αστυνομεύει και βεβαιώνει πρόστιμα μη συμμόρφωσης;

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