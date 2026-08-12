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Αμφισβητείται πλέον η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας στη Συρία, ενώ περιορίζεται η δυνατότητα χρήσης των βάσεων για τις επιχειρήσεις του «Αφρικανικού Σώματος».

Παράλληλα, η Ρωσία καταγράφει απώλειες επιρροής στη Βενεζουέλα, στον Νότιο Καύκασο, αλλά και στις σχέσεις της με παραδοσιακούς συμμάχους όπως η Σερβία και το Καζακστάν.

Οι πρόσφατες γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τα ερωτήματα σχετικά με την ικανότητα της Μόσχας να διατηρήσει τον ρόλο της ως σημαντική παγκόσμια δύναμη.

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Αναφορά της εφημερίδας The Times εξετάζει τη συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Συρίας σχετικά με τη ρωσική στρατιωτική παρουσία, διερωτώμενη κατά πόσο η αποχώρηση του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Μέση Ανατολή σηματοδοτεί το τέλος του παγκόσμιου ρόλου της Ρωσίας, τη στιγμή που το Κρεμλίνο επικεντρώνει τις προσπάθειές του στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Αμφισβητείται η ρωσική παρουσία στις βάσεις της Συρίας

Παράλληλα, σύμφωνα με το δημοσίευμα, αβέβαιο θεωρείται το μέλλον της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας στις βασικές βάσεις που διατηρεί στη Συρία. Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις αποτελούσαν σημαντικό δίαυλο για τη μεταφορά εξοπλισμού, προμηθειών και προσωπικού προς το «Αφρικανικό Σώμα» (Africa Corps), τη δομή που διαδέχθηκε τη Wagner και βρίσκεται υπό τον έλεγχο του Κρεμλίνου, με δραστηριότητα σε χώρες όπως η Λιβύη, το Μάλι και η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία.

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Η ειδικός στη ρωσική εξωτερική πολιτική Χάνα Νοτ εκτιμά ότι πλέον οι πιθανότητες να συνεχίσει η Μόσχα να αξιοποιεί τις συριακές βάσεις για στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν μειωθεί, χωρίς ωστόσο να αποκλείει πλήρως ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Με βάση το δημοσίευμα, η νέα συμφωνία προβλέπει για τη Ρωσία περιορισμένη δυνατότητα ανεφοδιασμού στρατιωτικών αεροσκαφών στη βάση Χμεϊμίμ. Ωστόσο, πέρα από αυτή τη δυνατότητα, δεν φαίνεται να περιλαμβάνει ιδιαίτερα ευνοϊκές προβλέψεις για τη Μόσχα.

Ο ειδικός σε θέματα Ιράν και ρωσικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, Νικίτα Σμάγκιν, εκτιμά ότι οι νέες εξελίξεις δεν προσφέρουν ιδιαίτερους λόγους αισιοδοξίας στη ρωσική πλευρά.

Διαδοχικά πλήγματα στη ρωσική επιρροή

Η εφημερίδα εκτιμά ότι οι εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις προσπάθειες του Κρεμλίνου να διατηρήσει και να ενισχύσει την παγκόσμια επιρροή του, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, πέρα από την απώλεια του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ στη Συρία, η Ρωσία δεν μπόρεσε να αποτρέψει τη σύλληψη του φιλορώσου προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, από αμερικανικές ειδικές δυνάμεις.

Την ίδια στιγμή, σημαντική εξέλιξη θεωρείται και η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν στην Ουγγαρία. Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είχε συχνά χαρακτηριστεί ως ο «Δούρειος Ίππος» της Μόσχας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω της στενής πολιτικής του στάσης απέναντι στο Κρεμλίνο.

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Οι σύμμαχοι της Μόσχας κρατούν αποστάσεις

Την ίδια ώρα, μηνύματα που προκαλούν προβληματισμό στο Κρεμλίνο φαίνεται να στέλνουν ορισμένοι από τους παραδοσιακούς συμμάχους της Ρωσίας. Η Σερβία, μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες που δεν επέβαλαν κυρώσεις στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, υποδέχθηκε την περασμένη εβδομάδα τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη επίσκεψη του Ουκρανού προέδρου στη χώρα από το 2022.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, Ουκρανός αξιωματούχος χαρακτήρισε τη συνάντηση του Ζελένσκι με τον Σέρβο πρόεδρο Αλεξάνταρ Βούτσιτς ως «χαστούκι» προς τον Βλαντίμιρ Πούτιν. Η επίσκεψη, σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια του Βελιγραδίου να περιορίσει τη ρωσική επιρροή και να προσεγγίσει περισσότερο την Ουκρανία.

Ανάλογο μήνυμα προς τη Μόσχα ήρθε και από το Καζακστάν. Ο πρόεδρος της χώρας, Κασίμ-Γιομάρτ Τοκάγιεφ, κάλεσε δημόσια τον Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

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Κατά τη διάρκεια συνομιλιών στην Ομσκ της Σιβηρίας, ο Τοκάγιεφ εξέφρασε τη θλίψη του για τις ανθρώπινες απώλειες, λέγοντας: «Είναι λυπηρό να πεθαίνουν νέοι άνθρωποι». Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τοποθέτηση του Καζάκου προέδρου προκάλεσε εμφανή αμηχανία στον Ρώσο ομόλογό του.

Απομακρύνονται Αρμενία και Αζερμπαϊτζάν

Η εικόνα υποχώρησης της ρωσικής επιρροής, σύμφωνα με την εφημερίδα, επεκτείνεται και στον Νότιο Καύκασο. Η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν, δύο πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που για χρόνια βρίσκονταν σε διαφορετικό βαθμό υπό την επιρροή της Μόσχας, φαίνεται πλέον να χαράσσουν πιο ανεξάρτητη πορεία.

Οι εξελίξεις αυτές, όπως σημειώνει το δημοσίευμα, ενισχύουν τα ερωτήματα για το κατά πόσο η Ρωσία μπορεί να διατηρήσει τον ρόλο της ως σημαντική γεωπολιτική δύναμη σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν προνομιακό πεδίο δράσης της.

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(Με πληροφορίες από The Times)