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Η Air France προχωρά σε προσωρινή αναστολή των πτήσεών της προς τρεις βασικούς προορισμούς στη Μέση Ανατολή, εξαιτίας της επιβαρυμένης κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή και των περιορισμών που επηρεάζουν τη διέλευση από συγκεκριμένους εναέριους χώρους.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας, οι πτήσεις με προορισμό το Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας διακόπτονται έως και τις 24 Ιουλίου. Παράλληλα, τα δρομολόγια προς το Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, παραμένουν σε αναστολή μέχρι και τις 27 Ιουλίου.

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Air France is suspending its flights to Riyadh until July 24 and to Dubai until July 27. pic.twitter.com/NKgFCpWvrM — OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 20, 2026

Την ίδια στιγμή, η Air France ανακοίνωσε ότι δεν θα εκτελεί πτήσεις προς τη Βηρυτό του Λιβάνου τουλάχιστον έως τις 2 Αυγούστου, καθώς οι συνθήκες ασφαλείας στην περιοχή εξακολουθούν να κρίνονται ιδιαίτερα ασταθείς. Όπως επισημαίνει η εταιρεία, η απόφαση ελήφθη «λόγω της κατάστασης ασφαλείας στην περιοχή και των περιορισμών που ενδέχεται να επηρεάσουν ορισμένους εναέριους χώρους».

Η αναστολή των συγκεκριμένων δρομολογίων εντάσσεται στο γενικότερο κύμα αλλαγών που εφαρμόζουν διεθνείς αεροπορικές εταιρείες, καθώς η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή τις οδηγεί σε συνεχή επανεξέταση των πτήσεών τους, με βάση τις εξελίξεις και τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Με πληροφορίες από Anadolu