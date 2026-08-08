Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο διάδοχος του σαουδαραβικού θρόνου Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ υπογράφουν κοινή αμυντική συμφωνία στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας, 7 Αυγούστου 2026. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Τη στιγμή που η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις στον πόλεμο στην Ουκρανία και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, τρεις ισχυρές μουσουλμανικές χώρες έβαλαν την υπογραφή τους σε μια συμφωνία που απειλεί να αναδιατάξει άρδην τις ισορροπίες. Στη Μέκκα, στα μέσα του καλοκαιριού του 2026, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε ένα σύμφωνο αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, γνωστό ως Κοινή Συμφωνία Άμυνας της Μέκκας. Στην ουσία του, το σύμφωνο υιοθετεί τη λογική του Άρθρου 5 του ΝΑΤΟ: μια ένοπλη επίθεση εναντίον οποιουδήποτε από τα τρία κράτη θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Οι υπογράφοντες βιάστηκαν να διευκρινίσουν ότι η συμμαχία έχει καθαρά αμυντικό χαρακτήρα και δεν στρέφεται ονομαστικά εναντίον τρίτης χώρας, παραμένοντας μάλιστα ανοιχτή για προσχώρηση και άλλων περιφερειακών δυνάμεων. Παράλληλα, φρόντισαν να τονίσουν ότι το νέο σύμφωνο δεν ακυρώνει ούτε αντικαθιστά προηγούμενες δεσμεύσεις – όπως, για παράδειγμα, τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως μέλους του ΝΑΤΟ.

Η αλήθεια, ωστόσο, είναι ότι κανείς δεν παραπλανήθηκε. Όποιος γνωρίζει τις γεωπολιτικές εντάσεις της περιοχής κατάλαβε αμέσως προς τα πού έδειχνε η βελόνα της πυξίδας. Η συμφωνία υπογράφηκε υπό το βάρος της έντονης περιφερειακής αστάθειας, με φόντο τις ιρανικές απειλές και τις συνεχείς επιθέσεις των φιλοϊρανικών πολιτοφυλακών, όπως οι Χούθι της Υεμένης, εναντίον σαουδαραβικών στόχων. Οι τρεις χώρες μοιράζονται κοινές ανησυχίες για την επιθετική πολιτική της Τεχεράνης, αλλά και για την αίσθηση ότι η παραδοσιακή αμερικανική ομπρέλα προστασίας στην περιοχή έχει πλέον αποδυναμωθεί σημαντικά. Έτσι, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν αποφάσισαν να αναζητήσουν τη δική τους ασφάλεια, χτίζοντας μια συμμαχία που βασίζεται στον συμπληρωματικό χαρακτήρα των δυνάμεών τους.

Advertisement

Advertisement

Το εγχείρημα αυτό, πάντως, δεν είναι ένα τυχαίο μόρφωμα. Κάθε χώρα φέρνει στο τραπέζι ένα διαφορετικό, αλλά πολύτιμο, χαρτί. Το Ριάντ διαθέτει το αστείρευτο οικονομικό αβαντάζ, την πετρελαϊκή υπερδύναμη που μπορεί να χρηματοδοτήσει ακόμα και τα πιο φιλόδοξα εξοπλιστικά προγράμματα – άλλωστε, το πρόσφατο πακέτο στήριξης ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς το Πακιστάν δείχνει πώς λειτουργεί ο «τραπεζίτης» της συμμαχίας.

Η Άγκυρα, από την πλευρά της, συνεισφέρει τον δεύτερο μεγαλύτερο στρατό του ΝΑΤΟ και, κυρίως, μια πρωτοποριακή αμυντική βιομηχανία: τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Bayraktar, η ναυπηγική τεχνογνωσία και η δυνατότητα παραγωγής προηγμένων οπλικών συστημάτων.

Το Πακιστάν, τέλος, προσφέρει τον στρατό του – έναν από τους πιο έμπειρους και πειθαρχημένους στον ισλαμικό κόσμο – καθώς και τη μοναδική πυρηνική αποτροπή που διαθέτει μια μουσουλμανική χώρα.

Και εδώ ακριβώς βρίσκεται ένα λεπτό σημείο: αν και η ιδιότητα του Πακιστάν ως πυρηνικής δύναμης αιωρείται πάνω από τη συμφωνία, η συμμαχία δεν περιλαμβάνει ρητή πρόβλεψη για πυρηνική ομπρέλα. Όπως σπεύδουν να διευκρινίσουν οι αναλυτές, η πυρηνική αποτροπή του Ισλαμαμπάντ παραμένει αυστηρά προσανατολισμένη προς την παραδοσιακή απειλή της Ινδίας, κι αυτό είναι κάτι που η Τεχεράνη γνωρίζει καλά.

Το Ιράν, βεβαίως, δεν έμεινε με σταυρωμένα χέρια. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας, Ιρανοί αξιωματούχοι εξαπέλυσαν δηλώσεις γεμάτες ειρωνεία και προειδοποιήσεις. Ο Ebrahim Rezaei, από την Επιτροπή Εξωτερικής Πολιτικής, προειδοποίησε δημόσια ότι «μια χάρτινη συμφωνία με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν θα φέρει ασφάλεια στους Σαουδάραβες», καλώντας τους να πάψουν να «ζητιανεύουν ασφάλεια από τρίτους».

Παράλληλα, ιρανικοί κύκλοι άφησαν αιχμές ότι «ο βρυχηθμός των πυραύλων μας» μπορεί να φτάσει στους υπογράφοντες, υπενθυμίζοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει τα μέσα να πλήξει την καρδιά της αραβικής χερσονήσου.

Advertisement

Η στάση του Ιράν απέναντι στις τρεις αυτές χώρες, ωστόσο, δεν είναι ενιαία. Με τη Σαουδική Αραβία, παρά τη διπλωματική επαναπροσέγγιση των προηγούμενων ετών, η ένταση παραμένει στο κόκκινο: το Ριάντ προετοιμάζεται για συντονισμένες επιθέσεις από φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές που δρουν υπό την καθοδήγηση των Φρουρών της Επανάστασης, ενώ ο πόλεμος στη Γάζα και οι συνεχιζόμενες ισραηλινές επιχειρήσεις έχουν παγώσει κάθε πρόοδο.

Με την Τουρκία, η Τεχεράνη διατηρεί οικονομικές σχέσεις και συνεργάζεται τακτικά σε συγκεκριμένα μέτωπα – όπως η κοινή αντίδραση κατά των Κούρδων αυτονομιστών – αλλά στην πράξη παραμένουν γεωπολιτικοί ανταγωνιστές στη Συρία, στο Ιράκ και στον Καύκασο, με την Άγκυρα να στηρίζει τη σουνιτική αρχιτεκτονική ασφαλείας και το Ιράν να κινείται στον σιιτικό «Άξονα της Αντίστασης».

Όσο για το Πακιστάν, η σχέση είναι ιδιαίτερα εύθραυστη: τα δύο κράτη μοιράζονται κοινά σύνορα, τα οποία συχνά γίνονται πεδίο αιματηρών συνοριακών επεισοδίων με ανταλλαγές πυρών εναντίον ανταρτών, ενώ το Ισλαμαμπάντ προσπαθεί να διατηρήσει μια λεπτή ισορροπία, ώστε να μην προκαλέσει τη μεγάλη σιιτική μειονότητα στο εσωτερικό του, που αγγίζει το 15-20% του πληθυσμού. Ωστόσο, η στρατιωτική του σύμπλευση με τη Σαουδική Αραβία το τοποθετεί ξεκάθαρα στο αντίπαλο στρατόπεδο του Ιράν.

Advertisement

Η θρησκευτική ταυτότητα, άλλωστε, παίζει εδώ έναν όχι και τόσο κρυφό ρόλο. Οι τρεις χώρες της συμμαχίας είναι σουνιτικές, ενώ το Ιράν αποτελεί τη μοναδική σιιτική θεοκρατική υπερδύναμη – μια διαχωριστική γραμμή που βαθαίνει τον ανταγωνισμό για την ηγεμονία στον ισλαμικό κόσμο. Το Πακιστάν, ωστόσο, αποφεύγει επιμελώς να παρουσιάζει τη συμμαχία ως μια σεχταριστική σύγκρουση, γνωρίζοντας ότι η εσωτερική του συνοχή κρέμεται από μια κλωστή.

Το πραγματικό δράμα, ωστόσο, ξετυλίγεται όταν κανείς κοιτάξει τον παγκόσμιο χάρτη. Γιατί το Ιράν δεν είναι απομονωμένο – διαθέτει ισχυρούς κρατικούς συμμάχους και ένα ολόκληρο δίκτυο ένοπλων proxies. Σε κρατικό επίπεδο, η Ρωσία είναι ο στενότερος στρατηγικός του εταίρος, με τη Μόσχα να λαμβάνει χιλιάδες ιρανικά drones (Shahed) και πυραύλους για τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ ανταποδίδει με προηγμένα συστήματα αεράμυνας S-400 και μαχητικά Su-35.

Η Κίνα, από την άλλη, λειτουργεί ως οικονομική σανίδα σωτηρίας, αγοράζοντας πετρέλαιο παρά τις αμερικανικές κυρώσεις και έχοντας υπογράψει 25ετές σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας με την Τεχεράνη. Στο μη κρατικό πεδίο, το Ιράν επενδύει στον περίφημο «Άξονα της Αντίστασης»: τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο, το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, τους Χούθι στην Υεμένη, τις σιιτικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ (γνωστές ως Hashd al-Shaabi), ακόμα και τις σουνιτικές οργανώσεις της Χαμάς και του Ισλαμικού Τζιχάντ στη Λωρίδα της Γάζας, τις οποίες χρηματοδοτεί και εξοπλίζει λόγω του κοινού εχθρού, του Ισραήλ.

Advertisement

Αυτό το μωσαϊκό συμμαχιών δημιουργεί το πιο επικίνδυνο σκηνικό. Μια τοπική σύγκρουση που μπορεί να παρασύρει τις υπερδυνάμεις σε μια αλυσιδωτή αντίδραση. Φανταστείτε μια πυραυλική επίθεση των Χούθι εναντίον ενός σαουδαραβικού λιμανιού. Η ρήτρα της Μέκκας ενεργοποιείται. Η Τουρκία και το Πακιστάν μπαίνουν στο πεδίο. Το Ιράν, βλέποντας τον εαυτό του να περικυκλώνεται, καλεί σε βοήθεια τη Ρωσία, που δεν μπορεί να επιτρέψει την κατάρρευση του βασικού της προμηθευτή πολεμικού υλικού. Η Κίνα, με τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην περιοχή και το 25ετές σύμφωνο, δεν μπορεί να μείνει απαθής αν κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ.

Ταυτόχρονα, η εμπλοκή της Τουρκίας – μέλους του ΝΑΤΟ – δημιουργεί ένα νομικό και στρατιωτικό αδιέξοδο: η Συμμαχία δεν έχει υποχρέωση να υπερασπιστεί την Άγκυρα εκτός της νατοϊκής περιφέρειας, αλλά μια ρωσική απάντηση σε τουρκικό έδαφος μπορεί να παρασύρει τις ΗΠΑ και τη Δύση σε ευρύτερη σύρραξη. Κι αν το Πακιστάν μεταφέρει δυνάμεις προς τα δυτικά σύνορα για να πολεμήσει το Ιράν, τότε η Ινδία, ο αιώνιος εχθρός του, θα δει μια μοναδική ευκαιρία να χτυπήσει από τα ανατολικά – ανοίγοντας ένα δεύτερο πυρηνικό μέτωπο στην καρδιά της Ασίας.

Το ακόμα πιο παράδοξο είναι ότι αυτή η συμμαχία, χωρίς να το επιδιώκει, εξυπηρετεί τα σχέδια του Ισραήλ. Το Τελ Αβίβ βλέπει το Ιράν ως την υπαρξιακή του απειλή.

Advertisement

Το γεγονός ότι τρεις πανίσχυροι μουσουλμανικοί στρατοί ενώνονται για να περιορίσουν την Τεχεράνη είναι ένα τεράστιο γεωπολιτικό δώρο. Το Ιράν αναγκάζεται τώρα να στρέψει την προσοχή του προς τα σύνορά του με το Πακιστάν και την Τουρκία, αντί να επικεντρώνεται αποκλειστικά στο Ισραήλ. Παράλληλα, οι proxies του, όπως οι Χούθι, καθίστανται πλέον στόχοι της νέας σουνιτικής συμμαχίας, αποδυναμώνοντας τον κλοιό γύρω από το Ισραήλ.

Advertisement

Ακόμα κι αν η Τουρκία συνεχίζει να χρησιμοποιεί σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ για εσωτερική κατανάλωση, η πράξη της – η υπογραφή μιας συμμαχίας που στοχεύει το Ιράν – την τοποθετεί στην ίδια στρατηγική πλευρά με το Τελ Αβίβ.

Οι αναλογίες με το 1914 είναι ανατριχιαστικές. Όπως τότε ένα σύστημα κλειστών, αλληλένδετων συμμαχιών μετέτρεψε μια βαλκανική δολοφονία σε παγκόσμια σφαγή, έτσι και σήμερα μια λάθος κίνηση, μια παρεξήγηση στα σύνορα Ιράν-Πακιστάν ή μια τυχαία πυραυλική εκτόξευση κατά της Σαουδικής Αραβίας, μπορεί να ενεργοποιήσει μια αλυσιδωτή αντίδραση που θα φέρει αντιμέτωπες τις μεγάλες δυνάμεις.

Το Ιράν, περικυκλωμένο πλέον από τους τρεις πυλώνες της συμμαχίας της Μέκκας, δεν έχει περιθώρια υποχώρησης, αλλά ούτε και τις πολυτέλεια να επιτεθεί μεμονωμένα, γνωρίζοντας ότι πίσω από τη Σαουδική Αραβία στέκονται η τουρκική τεχνολογία, ο πακιστανικός στρατός και, έμμεσα, το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ισλαμαμπάντ.

Advertisement

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η σκόνη έχει πια στρώσει στο τραπέζι. Το ερώτημα δεν είναι αν η σπίθα θα ανάψει, αλλά πότε, και ποιος θα έχει το θάρρος – ή την απερισκεψία – να την προκαλέσει.

Σε έναν κόσμο όπου οι παλιές βεβαιότητες καταρρέουν και οι νέες συμμαχίες χτίζονται πάνω σε κοινό φόβο, η σταθερότητα της Μέσης Ανατολής μοιάζει πια με εύθραυστο γυαλί. Κι όπως ξέρουμε από την ιστορία, το γυαλί, όταν σπάσει, κόβει βαθιά.