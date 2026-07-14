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Δύο πλοία συμφερόντων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υπέστησαν ζημιές μετά από πλήγματα που αποδίδονται σε ιρανικούς πυραύλους cruise.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν αεροπορικές επιδρομές κατά στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, χρησιμοποιώντας για πρώτη φορά μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας σε επιχειρήσεις.

Η Τεχεράνη απέρριψε τις αμερικανικές ενέργειες, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης εξαπέλυσαν επίθεση κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, με ορατό τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης των εχθροπραξιών μεταξύ των δύο πλευρών.

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Η συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, γνωστή και ως «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», φαίνεται να έχει πλέον καταρρεύσει, καθώς η ένταση στον Περσικό Κόλπο κλιμακώνεται εκ νέου.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ έχει περιοριστεί σημαντικά, ενώ δύο πλοία υπέστησαν πλήγματα το τελευταίο 24ωρο κατά τη διέλευσή τους από το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα. Παρά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι το Στενό παραμένει «ελεύθερο», τα ναυτιλιακά δεδομένα της Δευτέρας δείχνουν αισθητή μείωση της κίνησης πλοίων, στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων σχεδόν δύο μηνών.

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Πλήγματα σε δύο πλοία

Τα δύο πλοία ανήκουν σε εταιρεία συμφερόντων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η ADNOC L&S, ναυτιλιακός βραχίονας της Abu Dhabi National Oil Company, επιβεβαίωσε ότι τα πλοία Mombasa B και Al Bahyah υπέστησαν σημαντικές ζημιές μετά από πλήγματα κατά τη διέλευσή τους από το Στενό του Ορμούζ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα πλοία φέρονται να επλήγησαν από ιρανικούς πυραύλους cruise.

Τεχεράνη: «Το Ορμούζ δεν θα ανοίξει με την αμερικανική επιθετικότητα»

Σκληρή ήταν η απάντηση της Τεχεράνης. Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμαντ Ακραμίνια, δήλωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο Tasnim, ότι το Στενό του Ορμούζ «δεν θα ανοίξει ποτέ με πόλεμο, κακό και αμερικανική επιθετικότητα».

Όπως ανέφερε, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν δεν πρόκειται να υποχωρήσουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, υποστηρίζοντας ότι μόνο ο σεβασμός των δικαιωμάτων του ιρανικού λαού μπορεί να οδηγήσει στην ομαλοποίηση της κατάστασης. Παράλληλα, έκανε λόγο για υποχρέωση «εκδίκησης του αίματος των μαρτύρων», με ειδική αναφορά στον ηγέτη της Ισλαμικής Επανάστασης.

Νέοι αμερικανικοί βομβαρδισμοί

Την ίδια ώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν για τρίτη συνεχόμενη νύχτα εκτεταμένες αεροπορικές επιδρομές εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν.

Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM), οι επιθέσεις διήρκεσαν περίπου πέντε ώρες και στόχευσαν στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε πόλεις και λιμάνια του νότιου Ιράν, μεταξύ των οποίων η Μπουσέρ και η Μπαντάρ Αμπάς.

Μεταξύ των στόχων περιλαμβάνονταν συστήματα παράκτιας άμυνας, εγκαταστάσεις drones, πυραυλικά συστήματα και άλλα στρατιωτικά μέσα.

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Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν θαλάσσια drones

Η CENTCOM ανακοίνωσε επίσης ότι για πρώτη φορά οι αμερικανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας (Corsair), γνωστά ως θαλάσσια drones, δημοσιεύοντας σχετικό βίντεο από επιχείρηση εναντίον της ναυτικής βάσης στο λιμάνι της Μπαντάρ Αμπάς.

Νέα επίθεση των Φρουρών της Επανάστασης

Ως απάντηση, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν νέα επίθεση κατά αμερικανικών εγκαταστάσεων στο Μπαχρέιν, με στόχο, μεταξύ άλλων, κτίριο όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιωτικοί στη βάση Τζουφάιρ.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας ήχησαν σειρήνες αεράμυνας στο βασίλειο του Μπαχρέιν, ενώ η ένταση στην περιοχή παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με τον κίνδυνο περαιτέρω κλιμάκωσης να παραμένει ορατός.

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