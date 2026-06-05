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Παρά τα σοβαρά προβλήματα που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν στην παραγωγή και το διεθνές εμπόριο καυσίμων, η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Επίτροπος της Κομισιόν, Απόστολος Τζιτζικώστας, εκτιμούν ότι δεν αναμένεται να παρουσιαστούν ελλείψεις στον εφοδιασμό των αεροσκαφών με καύσιμα.

Η επάρκεια καυσίμων αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους πονοκεφάλους για τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών της ΕΕ. Ωστόσο, ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Απόστολος Τζιτζικώστας, εμφανίζεται καθησυχαστικός όσον αφορά τον κίνδυνο έλλειψης αεροπορικών καυσίμων, παρά το ισχυρό ενεργειακό σοκ που έχει προκαλέσει η σύγκρουση στο Ιράν και η αναταραχή στις διεθνείς αγορές πετρελαίου.

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Σε δηλώσεις του στο Reuters, ο κ. Τζιτζικώστας τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για άμεσες ελλείψεις κατά τους επόμενους μήνες. Όπως εξήγησε, η Ευρώπη έχει καταφέρει να αναπληρώσει μέρος των ποσοτήτων που χάθηκαν από τη Μέση Ανατολή, αυξάνοντας τις εισαγωγές καυσίμων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Νιγηρία.

Την ίδια στιγμή, προειδοποίησε ότι εάν η αστάθεια στη Μέση Ανατολή παραταθεί, οι επιπτώσεις στην οικονομία και στις μεταφορές ενδέχεται να γίνουν πολύ πιο έντονες έως το τέλος του έτους. Παρ’ όλα αυτά, επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει στρατηγικά αποθέματα καυσίμων, καθώς και μηχανισμούς έκτακτης ανάγκης που μπορούν να ενεργοποιηθούν σε περίπτωση προβλημάτων στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Αν και η επάρκεια φαίνεται να είναι διασφαλισμένη, η αύξηση του κόστους παραμένει σημαντική πρόκληση. Σύμφωνα με το Reuters, οι τιμές του jet fuel, του καυσίμου που χρησιμοποιείται στα αεροσκάφη, έχουν αυξηθεί περίπου κατά 40% από τον Φεβρουάριο και την έναρξη του πολέμου. Παράλληλα, εκτιμάται ότι η τιμή του θα κινηθεί κοντά στα 90 δολάρια ανά βαρέλι έως τα τέλη του 2026. Σήμερα, οι δαπάνες για καύσιμα αντιπροσωπεύουν έως και το 30% των συνολικών λειτουργικών εξόδων των αεροπορικών εταιρειών.

Η αυξημένη αυτή οικονομική πίεση έχει ήδη οδηγήσει αρκετές αεροπορικές εταιρείες στην κατάργηση ή μείωση μη κερδοφόρων δρομολογίων, κυρίως προς μικρότερα και περιφερειακά αεροδρόμια. Παρότι πολλές μεγάλες εταιρείες προστατεύονται προσωρινά μέσω συμβολαίων αντιστάθμισης κινδύνου, οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι αυξήσεις στο κόστος θα αρχίσουν να μετακυλίονται πιο έντονα στους επιβάτες μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του έτους, μέσω ακριβότερων αεροπορικών εισιτηρίων.

Η εξέλιξη της κατάστασης συνδέεται άμεσα με τα Στενά του Ορμούζ, ένα από τα σημαντικότερα περάσματα για τη μεταφορά πετρελαίου και αεροπορικών καυσίμων παγκοσμίως. Η σχεδόν πλήρης διακοπή των ροών από τη Μέση Ανατολή τους προηγούμενους μήνες είχε προκαλέσει έντονες ανησυχίες ακόμη και για πιθανές ελλείψεις στην Ευρώπη. Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Απρίλιο ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας είχε προειδοποιήσει ότι η ευρωπαϊκή ήπειρος θα μπορούσε να αντιμετωπίσει προβλήματα τροφοδοσίας ήδη από το καλοκαίρι.

Με πληροφορίες από Reuters