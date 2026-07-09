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Το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus επισημαίνει ότι η παγκόσμια υπερθέρμανση, η οποία τροφοδοτείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα, προκαλεί συχνότερα και εντονότερα κύματα καύσωνα.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες στους ωκεανούς περιόρισαν τη φυσική δροσιά κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Οι ξηρές συνθήκες και ο καύσωνας αύξησαν τον κίνδυνο ξηρασίας στην ανατολική Ευρώπη και συνέβαλαν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές.

Οι ειδικοί τονίζουν την ανάγκη για άμεση μείωση των εκπομπών από ορυκτά καύσιμα και τη δημιουργία σχεδίων προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

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Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Copernicus, η Δυτική Ευρώπη βίωσε τον θερμότερο Ιούνιο που έχει καταγραφεί ποτέ στην ιστορία της. Το γεγονός αυτό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από ολοένα και πιο συχνά, αλλά και ιδιαίτερα επιθετικά κύματα καύσωνα που πλήττουν την ευρωπαϊκή ήπειρο τα τελευταία χρόνια.

Ρεκόρ θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη

Η ανησυχητική αυτή διαπίστωση έρχεται στη δημοσιότητα τη στιγμή που η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τρίτο διαδοχικό κύμα έντονου καύσωνα. Η τρέχουσα θερμική έξαρση ακολουθεί αμέσως μετά τα ιστορικά ρεκόρ του προηγούμενου μήνα, αλλά και τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες που σημειώθηκαν πρόωρα, ήδη από τις ανοιξιάτικες ημέρες του Μαΐου.

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Σύμφωνα με τη μηνιαία έκθεση του Copernicus, η μέση θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη άγγιξε τους 20,74°C, ξεπερνώντας κατά περισσότερο από 3°C τα κανονικά επίπεδα της περιόδου 1991-2020. Με την επίδοση αυτή καταρρίφθηκε το προηγούμενο ρεκόρ της περιοχής, το οποίο είχε σημειωθεί μόλις τον Ιούνιο του 2025.

🌡#C3S Climate Bulletin reports the second-warmest June globally, 1.39°C above pre-industrial level. Western Europe saw its warmest June on record amid an intense heatwave, while average sea surface temperature over 60°S–60°N reached 20.86°C,the highest on record for June.

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Σε παγκόσμια κλίμακα, αλλά και για το σύνολο της Ευρώπης, ο φετινός Ιούνιος κατατάσσεται πλέον ως ο δεύτερος θερμότερος στα χρονικά. Όπως επισημαίνει το παρατηρητήριο, η εξέλιξη αυτή αποτελεί άμεση συνέπεια της συνεχιζόμενης υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία τροφοδοτείται από την ανθρώπινη δραστηριότητα.

«Σε έναν θερμότερο κόσμο θα βλέπουμε περισσότερους καύσωνες», δήλωσε η Σαμάνθα Μπέρτζες, επικεφαλής στρατηγικής για το κλίμα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Μεσοπρόθεσμων Μετεωρολογικών Προβλέψεων (ECMWF), που διαχειρίζεται το Copernicus.

«Θα είναι πιο έντονοι, θα διαρκούν περισσότερο και θα επηρεάζουν περισσότερες γεωγραφικές περιοχές», είπε η Μπέρτζες στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Ήταν ο δεύτερος θερμότερος Ιούνιος που έχει καταγραφεί παγκοσμίως και για την Ευρώπη συνολικά, σύμφωνα με το Copernicus, καθώς η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή συνεχίζει να ανεβάζει τις θερμοκρασίες.

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Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες τον Ιούνιο ήταν κατά 1,39°C υψηλότερες από τον εκτιμώμενο μέσο όρο της προβιομηχανικής εποχής, για την περίοδο 1850-1900, σύμφωνα με το Copernicus.

Οι ωκεανοί του πλανήτη κατέγραψαν τις υψηλότερες θερμοκρασίες Ιουνίου στην ιστορία, στο πλαίσιο του θερμού φαινομένου Ελ Νίνιο που βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ενισχυθεί στον τροπικό Ειρηνικό.

«Βρισκόμαστε σε ένα σημείο καμπής, όπου η κλιματική αλλαγή παύει να είναι ένα αφηρημένο, μελλοντικό στατιστικό πρόβλημα που διαβάζεις σε εκθέσεις και μετατρέπεται σε ένα απτό, σημερινό και ανατρεπτικό στοιχείο της καθημερινής ζωής», είπε η Μπέρτζες.

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Ο καύσωνας του Ιουνίου «συνέβαλε σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία, συμπεριλαμβανομένων θανάτων που σχετίζονται με τη ζέστη», ανέφερε το Copernicus.

Σχεδόν 300 εκατομμύρια άνθρωποι, ανάμεσά τους 100 εκατομμύρια παιδιά και ηλικιωμένοι, ενδέχεται να εκτέθηκαν σε επιβλαβή επίπεδα ρύπανσης από όζον κατά τη διάρκεια της εξαντλητικής ζέστης του Ιουνίου, σύμφωνα με έκθεση της ΜΚΟ Global Witness που κοινοποιήθηκε αποκλειστικά στο AFP.

Τα υψηλά ποσοστά υγρασίας ήταν ένας από τους λόγους που ο καύσωνας του Ιουνίου ήταν τόσο έντονος, δήλωσε η Μπέρτζες.

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«Η υγρασία ήταν εξαιρετικά υψηλή, κάτι που σήμαινε ότι ο κόσμος δεν έβρισκε ανακούφιση τη νύχτα. Έτσι είχαμε αρκετές τροπικές νύχτες στη σειρά», είπε.

Η Μεσόγειος βίωσε τον δικό της θαλάσσιο καύσωνα-ρεκόρ, ενώ και οι ακτές του Ατλαντικού της ηπείρου επλήγησαν από θερμά επεισόδια, θέτοντας τα οικοσυστήματα σε κίνδυνο.

«Όταν η θάλασσα είναι ζεστή, έχουμε μικρότερη ανακούφιση τη νύχτα, επειδή δεν έρχεται δροσιά από τον ωκεανό. Δεν υπάρχει θαλάσσια αύρα», εξήγησε η Μπέρτζες.

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Οι ξηρές συνθήκες αύξησαν τον κίνδυνο ξηρασίας στην ανατολική Ευρώπη και συνέβαλαν στην εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στην Ιβηρική χερσόνησο και τη νότια Γαλλία, σύμφωνα με το Copernicus.

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Η Μπέρτζες τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται σχέδια προσαρμογής για να αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή.

Ο κόσμος πρέπει να φτάσει σε μηδενικό καθαρό ισοζύγιο εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατόν.

«Οι καύσωνες θα γίνονται μόνο χειρότεροι όσο περισσότερες εκπομπές από ορυκτά καύσιμα διοχετεύουμε στην ατμόσφαιρα», προειδοποίησε.

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