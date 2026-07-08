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Με τον Τραμπ να θέτει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε δύσκολη θέση, το Κίεβο γίνεται το ηθικό κεφάλαιο της Ευρώπης.

Πριν από μια εβδομάδα, ο Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε ξαφνικά τους Ευρωπαίους ηγέτες ότι προετοιμάζονται για πόλεμο.

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Η απόδειξη βρίσκεται στο γεγονός ότι οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνουν τους στρατιωτικούς προϋπολογισμούς τους και προσπαθούν να οικοδομήσουν ένα κοινό αμυντικό σύστημα.

Γνωρίζουμε καλά τι σημαίνει όταν η Ρωσία κατηγορεί κάποιον άλλον ότι προετοιμάζεται για πόλεμο.

Αμέσως μετά, ο Σεργκέι Λαβρόφ θρήνησε την προδοσία του πνεύματος του Άνκορατζ, δηλαδή αυτού που είχαν συμφωνήσει ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Πούτιν πριν από λιγότερο από ένα χρόνο, στις 15 Αυγούστου 2025,στη συνάντησή τους στην Αλάσκα.

Αμερικανοί στρατιώτες αναγκάστηκαν να γονατίσουν σε εκείνη την περίπτωση για να στρώσουν το κόκκινο χαλί στον αυταρχικό ηγέτη του Κρεμλίνου.

Στη συνέχεια, οι δύο αρχηγοί κρατών μίλησαν για περισσότερες από τρεις ώρες και τελικά δήλωσαν δημόσια, ειδικά ο Τραμπ, ότι η ειρήνη στην Ουκρανία ήταν προ των πυλών. Απέτισαν φόρο τιμής ο ένας στον άλλον, σηματοδοτώντας ότι ένιωθαν ότι ήταν οι πιο ισχυροί άνδρες στη γη.

Ο Πούτιν, ο οποίος είχε και εξακολουθεί να έχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, κέρδισε μια μεταμόρφωση στα μάτια ολόκληρου του κόσμου.

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Ο Τραμπ, ως συνήθως, επαίνεσε γενναιόδωρα τον εαυτό του, αλλά δεν πέτυχε τίποτα. Αργότερα έγινε σαφές ότι ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου είχε ξεπεράσει τον Ρώσο ομόλογό του δεσμευόμενος να αποστειρώσει το ΝΑΤΟ, να διαιρέσει την Ευρώπη και να μειώσει τη χρηματοδότηση προς το Κίεβο μέχρι το κόκκαλο.

Ήταν ο τρόπος που επέλεξαν οι δύο άνδρες για να επιταχύνουν την παράδοση της Ουκρανίας.

Μια δέσμευση που ο Τραμπ, ωστόσο, παρά το γεγονός ότι κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη αυτού του στόχου, δεν τήρησε.

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Ο στρατός και ο λαός του Ζελένσκι, ουσιαστικά στερημένοι από ηλεκτρικό ρεύμα, άντεξαν απίστευτα έναν χειμώνα τόσο σκληρό όσο εκείνοι που συνέτριψαν τους στρατούς του Ναπολέοντα και του Χίτλερ.

Τους μήνες που ακολούθησαν από τη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας, η Ουκρανία, με τη βοήθεια του λιγότερο απρόθυμου μέρους της Ευρώπης, μετατράπηκε επίσης σε μια χώρα ικανή να παράγει τα δικά της όπλα.

Μια χώρα ικανή να αντέξει στο μέτωπο, σε ορισμένες περιπτώσεις να ανακτήσει έδαφος, και ταυτόχρονα να υποστεί ολοένα και πιο έντονους βομβαρδισμούς αμάχων, χωρίς να προκαλέσει έστω και μια αξιοπρεπή δόση συμπόνιας από τον υπόλοιπο κόσμο.

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Η Ουκρανία ήταν επίσης ικανή να ανταποδώσει στη Ρωσία μέρος της μεταχείρισης που είχε λάβει από τους εισβολείς τα τελευταία τεσσεράμισι χρόνια.

Αυτό ήταν κάτι που μέχρι πρόσφατα κανείς, ούτε καν οι πιο αισιόδοξοι υποστηρικτές του σκοπού του Κιέβου, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν.

Εν τω μεταξύ, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα πράγματα έχουν γίνει πιο περίπλοκα με τον καταστροφικό πόλεμο με το Ιράν.

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Ο Τραμπ προφανώς πίστευε ότι θα μπορούσε να τη γλιτώσει και αυτή τη φορά, σε είκοσι τέσσερις ώρες, σαν ο κληρονόμος της Περσικής Αυτοκρατορίας να ήταν, με όλο τον σεβασμό προς τη Βενεζουέλα, απλώς ένα ακόμη κράτος της Νότιας Αμερικής.

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Ο Αμερικανός πρόεδρος, βρίσκεται βυθισμένος σε μια διαπραγμάτευση με εξαιρετικά ασαφή περιγράμματα, χωρίς κανένα ρεαλιστικό στόχο που θα του επέτρεπε να αναδυθεί, έστω και με κακό τρόπο, με το κεφάλι ψηλά.

Η Ρωσία προσπαθεί να εκμεταλλευτεί αυτή την περίσταση προτείνοντας μια ανταλλαγή μεταξύ μιας μαλάκυνσης της στάσης του συμμάχου της, του Ιράν, και μιας επιστροφής στο “πνεύμα της Αγκυροβόλησης“ στην Αμερική.

Αυτό ακούγεται σαν μια προτροπή προς τον Τραμπ να συνεχίσει δυναμικά το έργο του στα πλευρά της Ευρώπης.

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άδραξε το μήνυμα και ανακοίνωσε ανεπίσημα την απόσυρση του ενός τρίτου των μαχητικών αεροσκαφών τους από την Ευρώπη, τη μείωση, σχεδόν στο μισό, των αεροσκαφών θαλάσσιας αναγνώρισης, την απόσυρση όλων των δεξαμενόπλοιων ανεφοδιασμού αέρος-αέρος και τη μετεγκατάσταση ενός υποβρυχίου με κατευθυνόμενους πυραύλους και ενός στόλου που αποτελείται από ένα αεροπλανοφόρο και άλλα πολεμικά πλοία εκτός της Γηραιάς Ηπείρου.

Αναφέρεται επίσης ότι μπλόκαρε την ανάπτυξη δύο μοίρων βομβαρδιστικών.

Όλα αυτά συνοδεύτηκαν από αντιφατικά και αποσταθεροποιητικά μηνύματα σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικού προσωπικού στην Πολωνία.

Αλλά αυτό δεν είναι όλο.

Πιστός στο «πνεύμα της Αγκυροβόλησης», ο Τραμπ χρησιμοποίησε επίσης την ιρανική κατάσταση για να ανοίξει ξανά μια διαμάχη με την Ευρώπη, την οποία, παρεμπιπτόντως, δεν συμβουλεύτηκε ποτέ, κατηγορώντας την ότι δεν τον βοήθησε στον αγώνα του εναντίον της Τεχεράνης.

Το πολυεπίπεδο παιχνίδι πόκερ στην Ουκρανία συνεχίζεται, όπως συνεχίζεται και ο πόλεμος που δεν ξέρουμε την διάρκειά του.