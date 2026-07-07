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Οι επιστήμονες προειδοποιούν για την αυξημένη συχνότητα και ένταση των καυσώνων, οι οποίοι αποτελούν άμεση απειλή για τη συλλογική επιβίωση.

Η ομάδα προτείνει την καθολική απαγόρευση συμμετοχής γαλλικών εταιρειών σε νέα έργα ορυκτών καυσίμων, επικρίνοντας έντονα την εταιρεία TotalEnergies για τις πρακτικές της.

Παράλληλα, οι συντάκτες της επιστολής ζητούν τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου για τη χρηματοδότηση έργων οικολογικής μετάβασης σε τοπικό επίπεδο.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν ότι υπάρχει ακόμη χρονικό περιθώριο για δράση ώστε να αποτραπεί η καθιστική ακαταλληλότητα του πλανήτη για την ανθρωπότητα.

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Την άμεση υιοθέτηση μιας νομοθεσίας «έκτακτης ανάγκης για το κλίμα» ζητούν 99 Γάλλοι επιστήμονες, κυρίως από τους τομείς της κλιματολογίας, αλλά και της οικονομίας και της κοινωνιολογίας, με κοινό άρθρο που δημοσιεύτηκε χθες στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

«Οι πληγές που μετράμε από τις ημέρες ακραίας ζέστης που μόλις βιώσαμε είναι πολλαπλές», αναφέρουν στην αρχή του κειμένου τους, προειδοποιώντας για τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Όπως επισημαίνουν, η κλιματική αλλαγή ευθύνεται για την ολοένα και μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης καυσώνων και απαιτείται άμεση λήψη μέτρων.

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🇫🇷 The heatwave in France resulted in Paris' famous Seine River being flooded by hundreds of people in desperate need of cooling down.



Given the amount of raw sewage that's usually in there, the hospitals may be busy soon too



Writers: Mhedi, Ianpic.twitter.com/ToRhLJso6t — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 21, 2026

Στην επιστολή τονίζεται ότι «ο γαλλικός λαός έχει βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από πρώτο χέρι», ενώ χαρακτηρίζεται η θέσπιση μιας νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης ως «ζήτημα της συλλογικής μας επιβίωσης».

Μεταξύ των βασικών προτάσεων που διατυπώνουν οι επιστήμονες είναι η απαγόρευση της χρηματοδότησης και της συμμετοχής όλων των γαλλικών εταιρειών, είτε άμεσα είτε έμμεσα, στην ανάπτυξη νέων έργων ορυκτών καυσίμων τόσο στη Γαλλία όσο και στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στρέφουν τα πυρά τους κατά της γαλλικής εταιρείας πετρελαίου και φυσικού αερίου TotalEnergies, την οποία κατηγορούν για «κυνισμό». Όπως σημειώνουν, στις 24 Ιουνίου 2026, ημέρα που καταγράφηκε ως η θερμότερη στην ιστορία της Γαλλίας, η εταιρεία ανακοίνωσε τη συμμετοχή της σε νέο έργο ορυκτών καυσίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι συντάκτες της ανοιχτής επιστολής υπογραμμίζουν ακόμη ότι «η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και οι δεκαετίες αδράνειας για το κλίμα έχουν διαταράξει το σχετικά σταθερό κλίμα που βίωνε η Γη για 12.000 χρόνια». Παράλληλα, εκφράζουν την εκτίμηση ότι εξακολουθεί να υπάρχει χρόνος για δράση, επισημαίνοντας πως «μπορούμε ακόμα να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να γίνει ακατοίκητος για μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας».

Επιπλέον, ζητούν τη δημιουργία ενός πράσινου ταμείου, το οποίο θα χρηματοδοτεί έργα της τοπικής αυτοδιοίκησης με στόχο την επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης.

Κλείνοντας, οι 99 επιστήμονες τονίζουν ότι τα διαδοχικά κύματα καύσωνα αποτελούν ξεκάθαρη ένδειξη της κλιματικής αλλαγής, η οποία προκαλείται κυρίως από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Προειδοποιούν, μάλιστα, ότι στο εξής οι καύσωνες αναμένεται να εμφανίζονται συχνότερα, να διαρκούν περισσότερο και να είναι ακόμη πιο έντονοι.