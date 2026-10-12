Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε ότι η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί μελλοντική απειλή, ωστόσο χαρακτήρισε τις κυβερνοεπιθέσεις ως τον πιο άμεσο και επικίνδυνο κίνδυνο.

Ο συνιδρυτής της Microsoft υπογράμμισε ότι κακόβουλοι χρήστες εκμεταλλεύονται συστήματα χωρίς δικλίδες ασφαλείας, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή βιοτρομοκρατία και κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Γκέιτς απέρριψε την αυτορρύθμιση των εταιρειών ως μοναδικό μηχανισμό ελέγχου και ζήτησε αυστηρότερους περιορισμούς για την προστασία της κοινωνίας από την τεχνολογία.

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Ο Μπιλ Γκέιτς προειδοποίησε την Κυριακή ότι μπορεί η ανεξέλεγκτη τεχνητή νοημοσύνη να αποτελεί μια ολοένα αυξανόμενη απειλή, ωστόσο πρόβλεψε ότι οι κυβερνοεπιθέσεις είναι πιο επικύνδυνες και μας αφορούν άμεσα.

Ο συνιδρυτής της Microsoft δήλωσε ότι ο κίνδυνος η τεχνητή νοημοσύνη να «ξεφύγει από τον έλεγχο» απέχει ακόμη χρόνια, υπογραμμίζοντας ότι η άμεση ανησυχία αφορά τους «κακόβουλους ανθρώπους» που χρησιμοποιούν τα ήδη υπάρχοντα συστήματα χωρίς δικλίδες ασφαλείας.

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«Το πεδίο στο οποίο πιθανότατα θα δούμε τις πιο έντονες εξελίξεις μέσα στον επόμενο χρόνο είναι οι κυβερνοεπιθέσεις», δήλωσε ο Γκέιτς σε συνέντευξή του στο ABC News.

«Ο πραγματικός κίνδυνος αυτή τη στιγμή δεν είναι να ξεφύγει η τεχνητή νοημοσύνη από τον έλεγχο. Πρέπει να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά οι σημαντικές επιπτώσεις αυτού του κινδύνου απέχουν ακόμη χρόνια», ανέφερε.

«Ο πραγματικός κίνδυνος είναι οι κακόβουλοι άνθρωποι που χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις όπου μπορούν να αφαιρεθούν όλες οι δικλίδες ασφαλείας», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι απαιτούνται αυστηρότεροι περιορισμοί, ώστε να αποτραπεί η χρήση της AI από κακόβουλους παράγοντες για βιοτρομοκρατία και κυβερνοεπιθέσεις.

«Αυτή τη στιγμή, όμως, επιτρέπεται να αφαιρούνται όλες αυτές οι δικλίδες ασφαλείας. Όταν, λοιπόν, συνδυάζονται κακόβουλοι άνθρωποι, απουσία μέτρων προστασίας και τα πιο πρόσφατα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τότε, μέσα στον επόμενο χρόνο, κυρίως στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, θα βρεθούμε αντιμέτωποι με πολλές δυσάρεστες εκπλήξεις», δήλωσε στο ABC.

Ο Γκέιτς, ο οποίος σε εκτενή ανάρτησή του τον Αύγουστο είχε προειδοποιήσει ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνα απροετοίμαστος για τις αναταράξεις που προκαλεί η τεχνητή νοημοσύνη, ιδίως στην αγορά εργασίας, είναι ο τελευταίος από μια σειρά ισχυρών παραγόντων της τεχνολογικής βιομηχανίας που κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για τις απειλές που συνδέονται με τη νέα τεχνολογία.

Στην κυριακάτικη συνέντευξή του, ο Γκέιτς απέρριψε επίσης την άποψη, την οποία υποστηρίζει ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ότι η αυτορρύθμιση των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης αρκεί για να διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας.

«Η ιδέα ότι, για την πιο επικίνδυνη τεχνολογία που έχει εφεύρει ποτέ ο άνθρωπος, η τελική απάντηση είναι να βασιζόμαστε αποκλειστικά στις ίδιες τις εταιρείες, ως τον μοναδικό μηχανισμό ελέγχου που διαθέτει η κοινωνία, είναι σαφές ότι δεν κάνουμε αρκετά», κατέληξε.

Με πληροφορίες από : afp.com