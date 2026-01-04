Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ) επιβεβαίωσε ότι υπέστη κυβερνοεπίθεση, έπειτα από ισχυρισμούς ομάδας χάκερ πως απέσπασε περίπου 200 gigabyte δεδομένων από επιστημονικούς διακομιστές του οργανισμού. Το περιστατικό έγινε γνωστό αρχικά μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε φόρουμ κυβερνοεγκλήματος, προκαλώντας ανησυχία στην επιστημονική και τεχνολογική κοινότητα.

Σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα X, ο ΕΟΔ ανέφερε ότι η μέχρι στιγμής ανάλυση δείχνει πως επηρεάστηκε «μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός εξωτερικών διακομιστών», οι οποίοι υποστηρίζουν «μη διαβαθμισμένες συνεργατικές δραστηριότητες μηχανικής εντός της επιστημονικής κοινότητας». Ο οργανισμός υποστηρίζει ότι ο συνολικός αντίκτυπος της επίθεσης είναι περιορισμένος και δεν αφορά κρίσιμα εσωτερικά συστήματα.

ESA is aware of a recent cybersecurity issue involving servers located outside the ESA corporate network. We have initiated a forensic security analysis—currently in progress—and implemented measures to secure any potentially affected devices.



Our analysis so far indicates that… — European Space Agency (@esa) December 30, 2025

Ωστόσο, την ίδια ώρα, φερόμενος χάκερ προσφέρει προς πώληση τα δεδομένα στο γνωστό φόρουμ κυβερνοεγκλήματος BreachForums. Σύμφωνα με στιγμιότυπα οθόνης που κοινοποίησε ο Γάλλος ειδικός κυβερνοασφάλειας Σεμπ Λατόμ, το υλικό που φέρεται να έχει υποκλαπεί περιλαμβάνει πηγαίο κώδικα, tokens πρόσβασης, ενσωματωμένα διαπιστευτήρια (hardcoded credentials), αρχεία Terraform, καθώς και εμπιστευτικά έγγραφα.

Μέρος των δεδομένων φέρεται να σχετίζεται με το διαστημικό τηλεσκόπιο Ariel (Atmospheric Remote-sensing Infrared Exoplanet Large-survey), μια αποστολή του ΕΟΔ που έχει προγραμματιστεί να εκτοξευθεί το 2029 και στοχεύει στη μελέτη της ατμόσφαιρας εξωπλανητών. Όπως προειδοποιεί ο Λατόμ, η διαρροή τέτοιου είδους πληροφοριών μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια διαστημικών έργων και να διευκολύνει την κακόβουλη επαναχρησιμοποίηση κώδικα.

🚨 ALERTE FUITE DE DONNÉES – AGENCE SPATIALE EUROPÉENNE (ESA)



Des données internes de l’European Space Agency (ESA) ont été mises en vente en ligne, accompagnées de captures montrant un accès fonctionnel à des systèmes internes (décembre 2025).



Les éléments diffusés ne… pic.twitter.com/QbIl0dnuTs — Seb (@seblatombe) December 25, 2025

Δεν πρόκειται για το πρώτο περιστατικό κυβερνοεπίθεσης εις βάρος του ΕΟΔ. Τον Δεκέμβριο του 2024, χάκερ είχαν δημιουργήσει ψεύτικη σελίδα πληρωμών στο ηλεκτρονικό κατάστημα του οργανισμού, με στόχο την υποκλοπή στοιχείων πελατών, ενώ το 2015 είχαν παραβιαστεί ιστότοποι του ΕΟΔ με διαρροή προσωπικών δεδομένων.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει εγκληματολογική ανάλυση ασφαλείας, έχει λάβει μέτρα προστασίας των επηρεαζόμενων συστημάτων και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες αρχές, δεσμευόμενος για περαιτέρω ενημερώσεις μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία.

(Με πληροφορίες από ΕΡΤ, Gizmodo)