Μια νέα έκθεση που εξερευνά την άνοδο του κυβερνοεγκλήματος και αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο οι σύγχρονοι εγκληματίες δρουν μέσω του Διαδικτύου, άνοιξε στις 21/10 τις πύλες της στο Μουσείο Μαφίας (Mob Museum) στο Λας Βέγκας.

Από τους πρώτους χάκερ της δεκαετίας του 70 και του 80 έως τις σημερινές επιθέσεις ransomware που αποσπούν πάνω από 156 εκατομμύρια δολάρια ημερησίως, η έκθεση με τίτλο «Digital Underworld» (Ψηφιακός Υπόκοσμος) προσφέρει ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο του ψηφιακού εγκλήματος.

Κεντρικό στοιχείο της έκθεσης είναι ένας διαδραστικός χάρτης που δείχνει τις κυβερνοεπιθέσεις που συμβαίνουν σε πραγματικό χρόνο σε όλο τον κόσμο, προσφέροντας στους επισκέπτες μια ζωντανή απεικόνιση της κλίμακας αυτής της σύγχρονης απειλής.

«Το κυβερνοέγκλημα έχει γίνει μια από τις πιο πιεστικές, διαδεδομένες και κερδοφόρες απειλές της εποχής μας», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τζεφ Σουμάχερ, Αντιπρόεδρος Εκθεμάτων και Προγραμμάτων του Μουσείου Μαφίας.

«Η έκθεση παρέχει σημαντικό ιστορικό πλαίσιο με αυθεντικά τεκμήρια, καθώς και μια ζωντανή απεικόνιση του πώς αυτά τα εγκλήματα εξελίσσονται σήμερα — αποδεικνύοντας ότι το οργανωμένο έγκλημα δεν περιορίζεται πλέον στους δρόμους αλλά ανθεί στον ψηφιακό κόσμο» πρόσθεσε.

«Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι οργανισμοί αντιμετώπιζαν κατά μέσο όρο 1.900 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα, με τις επιθέσεις ransomware να αυξάνονται κατά 46% σε ετήσια βάση. Το έγκλημα έχει μεταφερθεί από τους δρόμους στις οθόνες εκμεταλλευόμενο την εμπιστοσύνη, την απόσπαση της προσοχής μας και την ψηφιακή μας εξάρτηση», δήλωσε η Σίντι Κάρτερ, CISO Αμερικής στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας Check Point Software Technologies.

«Η συνεργασία μας με το Μουσείο Μαφίας αφορά κάτι περισσότερο από την ευαισθητοποίηση. Πρόκειται για επαγρύπνηση, ενθαρρύνοντας κάθε επισκέπτη να αμφισβητεί, να υπερασπίζεται και να προστατεύει την ψηφιακή του ζωή. Το έγκλημα έχει εξελιχθεί. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς» τόνισε.



Από το τηλέφωνο των 80s στο ransomware του σήμερα

The Mob Museum’s newest exhibit, Digital Underworld, is now open.



Η έκθεση αφηγείται την εξέλιξη του κυβερνοεγκλήματος μέσα από αντικείμενα-σταθμούς:

Μια δισκέτα που περιέχει έναν από τους πρώτους ιούς υπολογιστών, τον Form.A.

Μια σφυρίχτρα Cap’n Crunch που χρησιμοποιούσαν κάποιοι τη δεκαετία του 1970 για να ξεγελούν τα καρτοτηλέφωνα ώστε να κάνουν δωρεάν υπεραστικές κλήσεις.

Εργαλεία του διάσημου πρώην χάκερ Μπράιαν Μάρκους, τα οποία χρησιμοποιούσε για να διεισδύει σε τηλεφωνικά δίκτυα.

Ένα αντίτυπο του βιβλίου του Τζόζεφ Ποπ, δημιουργού του πρώτου ransomware το 1989.







Η ιδέα για την έκθεση δεν είναι τυχαία, καθώς το Λας Βέγκας έχει πληγεί επανειλημμένα από κυβερνοεπιθέσεις. Τον Σεπτέμβριο του 2023, κυβερνοεπιθέσεις έπληξαν τα καζίνο MGM Resorts και Caesars Entertainment, προκαλώντας χάος στα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της πόλης. Οι χάκερ κατάφεραν να μπλοκάρουν συστήματα κρατήσεων, κλειδώνοντας πελάτες έξω από τα δωμάτιά τους και απαιτώντας εκατομμύρια δολάρια σε λύτρα.

Η έκθεση «Ψηφιακός Υπόκοσμος» βάζει αυτά τα γεγονότα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού εγκλήματος, συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν — από τα πρώτα πειράματα των χάκερ των ’80s μέχρι τη σημερινή παγκόσμια βιομηχανία εγκλήματος στον κυβερνοχώρο.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του μουσείου.

ΠΗΓΗ: Mashable

