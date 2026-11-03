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Τη Δευτέρα, σούπερ μάρκετ σε όλη την Ευρώπη ανέφεραν προβλήματα με τα συστήματα ψύξης, επισημαίνοντας ότι η θερμοκρασία στις ψυκτικές μονάδες άρχισε να αυξάνεται ανεξέλεγκτα, με αποτέλεσμα να εκπέμπεται ζεστός αέρας και να αλλοιώνονται τα ψυγμένα προϊόντα.

Πρόκειται για το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά διαταραχών που έχουν σημειωθεί σε καταστήματα τροφίμων, τις οποίες ορισμένοι αξιωματούχοι αποδίδουν σε κυβερνοεπιθέσεις.

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Στο παρακάτω βίντεο που δημοσίευσαν οι New York Times οι ιθύνοντες των σούπερ μάρκετ σε Βέλγιο, Εσθονία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία και Σουηδία απεικονίζονται να αποσύρουν τα χαλασμένα τρόφιμα και να αδειάζουν τα ψυγεία.

Κανείς μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη. Η ομοσπονδιακή εισαγγελία του Βελγίου δήλωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για τις δυσλειτουργίες, αν και δεν ανέφερε ότι αυτές οφείλονταν σε κυβερνοεπίθεση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε δήλωση στην οποία υπονοούσε ότι πιστεύει ότι τα συστήματα είχαν υποστεί παραβίαση. Αυτό έδειξε πώς «οι κυβερνοεπιθέσεις μπορούν να διαταράξουν τις υπηρεσίες, να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις και να έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των πολιτών», δήλωσε η Louise Bogey, εκπρόσωπος της Επιτροπής, του εκτελεστικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.