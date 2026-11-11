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Παρόμοια απειλητικά ηλεκτρονικά μηνύματα στάλθηκαν πρόσφατα και σε σχολεία της Σκωτίας, της Βόρειας Ιρλανδίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, χωρίς ωστόσο να διαπιστωθεί πραγματικός κίνδυνος.

Η ιταλική κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές χαρακτηρίζουν τις απειλές φάρσα, ενώ διενεργούν έρευνες για την προέλευση των μηνυμάτων που περιλάμβαναν και αναφορές κατά της πρωθυπουργού.

Αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιθέσεις εντάσσονται σε ευρύτερη εκστρατεία αποσταθεροποίησης στην Ευρώπη, αν και εξετάζονται επίσης ενέργειες μεμονωμένων ατόμων που επιδιώκουν να προκαλέσουν δημόσιο τρόμο.

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Σάλος προκλήθηκε σήμερα από το πρωί στην Ιταλία, αφού περίπου 6.300 σχολεία έλαβαν απειλητικά μηνύματα για τοποθέτηση βομβών, όπως αναφέρει το Reuters. Πρόκειται για το τελευταίο περιστατικό σε μια σειρά απειλών και κυβερνοεπιθέσεων που καταγράφονται στην Ευρώπη και έχουν βάλει στο στόχαστρο σούπερ μάρκετ, τράπεζες αίματος, αεροπορικές μεταφορές και τηλεοπτικούς σταθμούς.

Η Σκωτία, η Βόρεια Ιρλανδία και η Δημοκρατία της Ιρλανδίας ανακοίνωσαν ότι πολλά σχολεία στις περιοχές τους έλαβαν παρόμοιο απειλητικό email από το εξωτερικό. Ωστόσο, τα μηνύματα χαρακτηρίστηκαν φάρσα και δεν προκάλεσαν διακοπή των μαθημάτων.

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Στην Ιταλία, τα σχολεία έκλεισαν άμεσα μετά τις προειδοποιήσεις, με αποτέλεσμα πολλοί γονείς να διακόψουν τις δραστηριότητές τους για να παραλάβουν τα παιδιά τους.

At least 300 schools in Italy were evacuated on Wednesday after receiving a bomb alert message, according to the Italian government.



Italian Education Minister Giuseppe Valditara said the alerts were presumed to be hoaxes, adding that the number of schools affected was expected… pic.twitter.com/Y2cGNyqhR7 November 11, 2026

«Η κόρη μου, η Δάφνη, άρχισε να κλαίει επειδή τα παιδιά δεν καταλάβαιναν τι συνέβαινε και εξακολουθούσε να είναι αναστατωμένη όταν πήγα να την παραλάβω», δήλωσε η Νένσι Μπέγκο, μητέρα μαθήτριας του γυμνασίου Mazzini στη Ρώμη.

«Είναι πραγματικά εκνευριστικό. Είναι προφανές ότι πρόκειται απλώς για μια φάρσα που διαταράσσει τα μαθήματα και την καθημερινότητα όλων», πρόσθεσε.

Αντίγραφο του μηνύματος που είδε το Reuters περιλάμβανε επίσης απειλή για επίθεση κατά της πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι. Η ίδια δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις για βόμβες δεν συνιστούν πραγματικό κίνδυνο και ότι η αστυνομία και οι υπόλοιποι αρμόδιοι δημόσιοι φορείς παρακολουθούν την κατάσταση.

🚨 At least 300 schools across Italy evacuated following bomb threats



Schools throughout the country received emails threatening explosions, forcing the evacuation of hundreds of institutions. Authorities warn that the number of affected schools could rise.



Italian Minister of… pic.twitter.com/oak5Y8SP7C Advertisement November 11, 2026

«Όλοι οι μαθητές έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή χώρο και παραμένουν υπό την επίβλεψη του εκπαιδευτικού προσωπικού», ανέφερε σχολείο της Ρώμης σε μήνυμα που απέστειλε στους γονείς μέσω εφαρμογής επικοινωνίας.

Τα email που εστάλησαν στην Ιταλία

Το email που εστάλη στην Ιταλία έφερε την υπογραφή «Mikhail Andropov, ηγέτης του Vilayat of Misoginistan», σύμφωνα με αντίγραφο του μηνύματος που εξέτασε το Reuters.

«Τα email προς τα σχολεία είναι δημόσια. Η αποστολή των απειλητικών μηνυμάτων ήταν τόσο εύκολη όσο το να πιεις ένα ποτήρι νερό», δήλωσε στο Reuters πηγή από τις υπηρεσίες εθνικής ασφάλειας.

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Ο ίδιος φερόμενος ως συντάκτης είχε αναλάβει την ευθύνη και για τα απειλητικά email με αναφορές σε βόμβες που εστάλησαν την Παρασκευή σε δημοσιογραφικές αίθουσες στην Ιρλανδία και τη Βουλγαρία.

Η Ρωσία και το Ιράν αρνούνται τις κατηγορίες

Ορισμένοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η Ρωσία ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από μια εκστρατεία αποσταθεροποίησης της καθημερινότητας στις ευρωπαϊκές χώρες που στηρίζουν την Ουκρανία, μετά τη ρωσική εισβολή.

Η Μόσχα αρνείται τις κατηγορίες και κατηγορεί τη Δύση για εκστρατεία δυσφήμισης. Το Ιράν αποτελεί επίσης μία από τις χώρες που βρίσκονται στο επίκεντρο των υποψιών.

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Την Τρίτη, η Γαλλία κάλεσε τον Ιρανό πρέσβη για εξηγήσεις, κατηγορώντας την Τεχεράνη για κυβερνοεπίθεση που έθεσε εκτός λειτουργίας ψυγεία σε εκατοντάδες σούπερ μάρκετ την προηγούμενη εβδομάδα.

Το Ιράν απέρριψε τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «αβάσιμες και εχθρικές».

Ο Ιταλός υπουργός Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, δήλωσε την Τετάρτη ότι οι απειλές αποτελούν μέρος μιας σαφούς στρατηγικής «για τη διάδοση του φόβου και την πρόκληση ανησυχίας», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Adnkronos.

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«Δεν πρόκειται πάντα για ενέργειες ξένων χωρών ή εχθρικών παραγόντων. Υπάρχουν επίσης άνθρωποι που επιζητούν την προσοχή και παρανοϊκοί, οι οποίοι σε μια τέτοια περίοδο δεν βλέπουν την ώρα να προκαλέσουν τρόμο σε μια πόλη ή μια περιοχή», πρόσθεσε.

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Ο Αντονέλο Τζιανέλι, επικεφαλής της Ιταλικής Ένωσης Διευθυντών Σχολείων, δήλωσε ότι οι προειδοποιήσεις προκάλεσαν αναστάτωση στους μαθητές, τις οικογένειες και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

«Παρότι οι σημερινές απειλές είναι σαφώς φάρσα, δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε τις συνέπειες περιστατικών που προκαλούν ανησυχία σε ολόκληρες σχολικές κοινότητες και διαταράσσουν την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας», ανέφερε.

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