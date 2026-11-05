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Ορισμένες από τις ψευδείς απειλές για ύπαρξη βόμβας σε επιβατικά αεροπλάνα είχαν υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους», το όνομα μιας ρωσικής εξτρεμιστικής οργάνωσης, τόνισαν σήμερα πηγές και μμε.

Για τρίτη φορά αυτήν την εβδομάδα, ψευδείς απειλές για βόμβες σε τουλάχιστον 27 επιβατικά αεροσκάφη διατάραξαν σήμερα την ευρωπαϊκή εναέρια κυκλοφορία.

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Μια απειλή σε πτήση με προορισμό το αεροδρόμιο της Σόφιας στη Βουλγαρία είχε υπογραφή από αυτή την οργάνωση. «Εμείς, οι Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, θα γράψουμε ιστορία με τις σημερινές μας ενέργειες. Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα γίνει σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα γίνει κόκκινος», έγραφε email που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Στην Ιταλία, όπου επίσης δύο πτήσεις (Ελσίνκι-Ρώμη και Δουβλίνο-Ρώμη) δέχθηκαν απειλές μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τόνισε εκπρόσωπος των Αεροδρομίων της Ρώμης. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, το email (γραμμένο στα ιταλικά) είχε υπογραφή από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»: «Είστε όλοι συνένοχοι σε ένα εγκληματικό σχέδιο. Θέλουμε να σας εξαφανίσουμε για αυτό (…). Το φεμινιστικό σας καθεστώς θα το θυμάται αυτό για πάντα. Η έκρηξη θα συμβεί σε 60 λεπτά. Σήμερα, ο ουρανός σας θα είναι κόκκινος».

«Οι απειλές δεν περιορίστηκαν, ωστόσο, στις πτήσεις με προορισμό τη Σόφια και τη Ρώμη. Σύμφωνα με το πρακτορείο EFE, δύο πτήσεις της Aegean, από τη Θεσσαλονίκη προς το Μιλάνο και από την Αθήνα προς τη Βιέννη, δέχθηκαν επίσης απειλές για βόμβα. Και τα δύο αεροσκάφη υποβλήθηκαν στους προβλεπόμενους ελέγχους, χωρίς να εντοπιστεί κάτι ύποπτο, και συνέχισαν κανονικά το ταξίδι τους.

Σύμφωνα με το Reuters, τουλάχιστον 27 επιβατικές πτήσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες δέχθηκαν ψευδείς απειλές την Πέμπτη, προκαλώντας αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία. Παρά τις αναφορές στα απειλητικά μηνύματα, οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής ποιος βρίσκεται πίσω από το σύνολο των περιστατικών».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/REUTERS