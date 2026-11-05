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Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο Malpensa.

Σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ANSA, η πτήση Aegean Airlines A3552, που αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης (5/11), προσγειώθηκε στις 10:33 π.μ. ασφαλώς στο αεροδρόμιο του Μιλάνου, αφότου υπήρξε απειλή για βόμβα.

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Λόγω της απειλής, αποφασίστηκε η αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους με σκοπό να ξεκινήσουν άμεσα έρευνες και να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο επιβάτες και προσωπικό. Τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε και αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το Πόρτο προς το Μιλάνο.

Η ομάδα πυροτεχνουργών της αστυνομίας του Μαλπένσα ανταποκρίθηκε στον χώρο, κάνοντας έλεγχο τόσο στο αεροπλάνο αλλά και σε προσωπικό και επιβάτες.

Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.

Οι απειλές, εκτιμάται ότι, εντάσσονται στις ευρύτερες εξελίξεις των τελευταίων ωρών με μπαράζ αναφορών για υποτιθέμενες βόμβες σε αεροσκάφη.