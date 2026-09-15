Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η AEGEAN διατηρεί τη χωρητικότητά της στα περυσινά επίπεδα, με μεταβολή από -1% έως +1%, λόγω της αύξησης του κόστους των καυσίμων και της αβεβαιότητας στη ζήτηση.

Ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, δήλωσε ότι ο σχεδιασμός θα αναθεωρείται εβδομαδιαίως για την άμεση προσαρμογή στις τρέχουσες συνθήκες και την προστασία των στρατηγικών δρομολογίων.

Παρά τις γεωπολιτικές προκλήσεις, ο όμιλος διατηρεί ισχυρή ρευστότητα ύψους 956 εκατομμυρίων ευρώ, έχοντας ήδη υλοποιήσει την αποπληρωμή ομολογιακού δανείου και την καταβολή μερίσματος στους μετόχους.

Η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών της, εντάσσοντας στον στόλο της αεροσκάφη τύπου A321LR για την αναβάθμιση του προσφερόμενου ταξιδιωτικού προϊόντος.

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Η άνοδος του κόστους των καυσίμων λόγω της γεωπολιτικής κρίσης, αλλά και η αβεβαιότητα για την εξέλιξη της ταξιδιωτικής ζήτησης οδηγούν την AEGEAN να διατηρήσει τη χωρητικότητα ως προς τις προσφερόμενες θέσεις στα ίδια επίπεδα με τα περυσινά, από το μείον 1 έως το +1%, στο πλαίσιο της στρατηγικής της.

Μιλώντας στην τηλεδιάσκεψη για τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο πρόεδρος της εταιρείας, Ευτύχιος Βασιλάκης, ανέφερε πως με τη γεωπολιτική κρίση να έχει εκτοξεύσει το κόστος των καυσίμων, η AEGEAN δεν θα αυξήσει τη χωρητικότητα για το 2027 και θεωρώ ότι όλοι οι αερομεταφορείς θα δείξουν την αντίστοιχη πειθαρχημένη πολιτική». Εξέφρασε την πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος εγχώριος αερομεταφορέας θα ανταπεξέλθει, σχολιάζοντας «Περίπου κάθε πέντε χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία από αυτές. Η σημερινή κρίση δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρή όσο η πανδημία, επομένως αισθανόμαστε μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τη δυνατότητά μας να τη διαχειριστούμε». «Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, ακόμη και στην πιθανότητα μίας πιο επιθετικής συμπεριφοράς του ανταγωνισμού, ο Ομιλος έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα να θωρακίσει τα μερίδια της σε προορισμούς και δρομολόγια στρατηγικού χαρακτήρα. Ο σχεδιασμός θα ελέγχεται και θα επανεξετάζεται κάθε εβδομάδα, με πολύ ταχύτερες προσαρμογές από ό,τι στο παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε την παρούσα συγκυρία ως μια εξαιρετική κατάσταση, στην οποία μπορεί να χρειαστούν αλλαγές ανάλογα με τη ζήτηση και τη διάρθρωση του κόστους κάθε δρομολογίου».«Όπως συμβαίνει πάντοτε σε περιόδους κρίσης, πιστεύω ότι θα παρουσιαστούν και ορισμένες ευκαιρίες, με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ώστε να βελτιώσουμε τη θέση μας πριν ολοκληρωθεί η κρίση. Αυτές μπορεί να αφορούν τον στόλο, τα δρομολόγια, τη θέση μας στην αγορά ή τις βάσεις μας. Σε κάθε περίπτωση, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιου είδους καταστάσεις στον κλάδο των αερομεταφορών. Περίπου κάθε πέντε χρόνια βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μία από αυτές. Η σημερινή κρίση δεν φαίνεται να είναι τόσο σοβαρή όσο η πανδημία, επομένως αισθανόμαστε μεγαλύτερη βεβαιότητα ως προς τη δυνατότητά μας να τη διαχειριστούμε», σχολίασε – μεταξύ άλλων – ο πρόεδρος της εταιρείας.

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Ειδικότερα, όπως είπε στην τηλεδιάσκεψη των αναλυτών, «Κατά τη θερινή περίοδο αυξήσαμε εκ νέου τις διαθέσιμες χιλιομετρικές θέσεις —τα ASKs— έχοντας ανακτήσει μέρος της χωρητικότητας που είχε επηρεαστεί από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι δεν επανήλθαμε ποτέ πλήρως στον αρχικό σχεδιασμό για το 2026. Στην αρχή της χρονιάς είχαμε δώσει καθοδήγηση για ετήσια αύξηση των ASKs κατά 7%-9% και για αύξηση περίπου 6% κατά τη θερινή περίοδο.Λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών, της αύξησης του κόστους των αεροπορικών καυσίμων και των ανησυχιών για τη ζήτηση, περιορίσαμε σημαντικά αυτόν τον σχεδιασμό τόσο στο πρώτο όσο και στο δεύτερο εξάμηνο. Κατά το τρίτο τρίμηνο, η αύξηση των ASKs διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο περίπου στο 2%-2,5%. Ωστόσο, έως το τέλος Αυγούστου είχαμε πετύχει αύξηση της επιβατικής κίνησης λίγο χαμηλότερη από 5%. Αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα των A321neo, τα οποία είναι πλέον περισσότερα στον στόλο μας. Παράλληλα, έχουμε μια αρκετά θετική ένδειξη —όχι ακόμη βεβαιότητα— ότι τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση κατά το τρίτο τρίμηνο δεν θα είναι χαμηλότερα από πέρυσι. Αναμένουμε ότι θα διαμορφωθούν οριακά υψηλότερα, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για θετική ένδειξη ως προς τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε να εξισορροπήσουμε το δίκτυό μας και να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της αγοράς. Συνολικά, η ζήτηση κατά το θερινό τρίμηνο αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτική». Σε ό,τι αφορά το τέταρτο τρίμηνο, όπως είπε ο κος Βασιλάκης η μεταβολή των ASKs μπορεί να κινηθεί μεταξύ -1% και +1%, αλλά σίγουρα όχι υψηλότερα. «Ο σχεδιασμός θα ελέγχεται και θα επανεξετάζεται κάθε εβδομάδα, με πολύ ταχύτερες προσαρμογές από ό,τι στο παρελθόν. Αντιμετωπίζουμε την παρούσα συγκυρία ως μια εξαιρετική κατάσταση, στην οποία μπορεί να χρειαστούν αλλαγές ανάλογα με τη ζήτηση και τη διάρθρωση του κόστους κάθε δρομολογίου. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο, όταν το άμεσο λειτουργικό ή μεταβλητό κόστος αντιπροσωπεύει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εσόδων.Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η μεγάλη πλειονότητα των πτήσεων που εκτελούμε εξακολουθεί να συνεισφέρει στην κάλυψη των σταθερών εξόδων μας, ακόμη και τον χειμώνα. Για τους επόμενους τέσσερις, έξι ή οκτώ μήνες, ο χρονικός ορίζοντας του σχεδιασμού γίνεται αναγκαστικά μικρότερος. Θα προχωρούμε σε συχνότερες αναθεωρήσεις του δικτύου, ώστε να εξισορροπούμε όσο καλύτερα γίνεται τις εμπορικές ανάγκες με τις οικονομικές συνθήκες και το κόστος.

Τιμές καυσίμων

Για τις τιμές των καυσίμων, ο κύριος Βασιλάκης ανέφερε «Δεν είχαμε προβλέψει ότι η τιμή των αεροπορικών καυσίμων θα επέστρεφε στα σημερινά επίπεδα, τα οποία είναι περίπου 100% υψηλότερα από εκείνα της αρχής του έτους. Μετά την αρχική συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Ιούνιο, όλοι ελπίζαμε ότι θα ακολουθούσε αποκλιμάκωση. Αυτή αποδείχθηκε προσωρινή. Πλέον είναι σαφές στις αγορές ότι, τουλάχιστον για τα επόμενα δύο ή τρία τρίμηνα, πιθανότατα θα αντιμετωπίσουμε σημαντικά υψηλότερες τιμές καυσίμων σε σχέση με τα επίπεδα στα οποία είχαμε συνηθίσει. Ενδέχεται να πληρώνουμε ακόμη και τα διπλάσια σε σχέση με έναν ή ενάμιση χρόνο νωρίτερα.Αυτό σημαίνει ότι μπορέσαμε να αξιοποιήσουμε τη μεγαλύτερη χωρητικότητα των A321neo, τα οποία είναι πλέον περισσότερα στον στόλο μας. Παράλληλα, έχουμε μια αρκετά θετική ένδειξη —όχι ακόμη βεβαιότητα— ότι τα έσοδα ανά διαθέσιμη χιλιομετρική θέση κατά το τρίτο τρίμηνο δεν θα είναι χαμηλότερα από πέρυσι. Αναμένουμε ότι θα διαμορφωθούν οριακά υψηλότερα, συμπεριλαμβανομένων των επιδόσεων του Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για θετική ένδειξη ως προς τον τρόπο με τον οποίο καταφέραμε να εξισορροπήσουμε το δίκτυό μας και να ανταποκριθούμε στις συνθήκες της αγοράς. Συνολικά, η ζήτηση κατά το θερινό τρίμηνο αποδείχθηκε αρκετά ανθεκτική».

Στόλος

Στο πρώτο εξάμηνο η Aegean παρέλαβε πέντε νέα A321, ενώ από τα 14-15 καθηλωμένα αεροσκάφη στην κορύφωση της περιόδου Φεβρουαρίου-Απριλίου, ο αριθμός έχει επιστρέψει στα 10, με τον κ. Βασιλάκη να εκτιμά ότι μέχρι το τέλος του 2027 δεν θα υπάρχουν πλέον καθηλωμένα αεροσκάφη. «Ήδη έχουμε αποδεχθεί 43 αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των πέντε που αποδεχθήκαμε το καλοκαίρι, και πράγματι, αυτό το καλοκαίρι, 33 αεροσκάφη πετούσαν, κάτι που αποτελεί σημαντική αύξηση σε σχέση με πέρυσι», είπε χαρακτηριστικά. Εν τω μεταξύ η εταιρεία αλλάζει σταδιακά και το μείγμα του προϊόντος της. Τα A321LR, που αναμένεται να αρχίσουν να εντάσσονται στον στόλο από το πρώτο ή δεύτερο τρίμηνο του 2027, δεν αποτελούν απλώς ένα εργαλείο για μεγαλύτερη εμβέλεια αλλά συνδέονται με την προσπάθεια της AEGEAN να προσφέρει καλύτερο προϊόν, ιδιαίτερα στη business class. «Σήμερα διαπιστώνουμε ότι, σε όλο τον κόσμο και στην Ευρώπη, οι αεροπορικές εταιρείες κινούνται προς την αναβάθμιση του προϊόντος τους. Βλέπουν ότι η ζήτηση από τους πιο απαιτητικούς πελάτες και από όσους ταξιδεύουν συχνότερα εμφανίζει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα απέναντι στις δυσμενείς μακροοικονομικές συνθήκες.Από την επόμενη χρονιά θα έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε στους πελάτες μας αναβαθμισμένο προϊόν σε επιλεγμένα δρομολόγια στα οποία θα χρησιμοποιήσουμε το συγκεκριμένο αεροσκάφος» ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου. «Πιστεύουμε ότι, είτε από ανάγκη είτε από επιλογή, το επόμενο έτος, το 2027, πρόκειται να είναι ένα έτος όπου όλοι μας θα πρέπει να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στην εδραίωση της αποτελεσματικότητας, στην εδραίωση της ποιότητας, στην αφαίρεση στοιχείων από τη δραστηριότητά μας που δεν έχουν νόημα, στην επανεκτίμηση του πού θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο και να διασφαλίσουμε ότι το κάνουμε σωστά» υπογράμμισε ο κ. Βασιλάκης. Παράλληλα, η AEGEAN προχωρά στην αναβάθμιση των υπηρεσιών της και σε άλλους τομείς. Προσθέτει δύο νέες αίθουσες αναμονής και διευρύνει τις παροχές του προγράμματος επιβράβευσης Miles+Bonus.

Ισχυρή ρευστότητα της εταιρείας

«Η οικονομική θέση του ομίλου παραμένει ιδιαίτερα ισχυρή. Όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, διαθέτουμε περίπου 100 εκατ. ευρώ περισσότερα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και σχεδόν το ίδιο επίπεδο ρευστότητας με το τέλος του 2025» ανέφερε ο πρόεδρος του Ομίλου Ευτύχιος Βασιλάκης. Και προσέθεσε «Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονται σε 956 εκατ. ευρώ. Αυτό συμβαίνει παρότι τον Μάρτιο του 2026 αποπληρώσαμε το επταετές ομολογιακό δάνειο των 200 εκατ. ευρώ και τον Μάιο καταβάλαμε στους μετόχους μέρισμα λίγο υψηλότερο από 80 εκατ. ευρώ. Παρά, επομένως, την αποπληρωμή του ομολόγου και την καταβολή του μερίσματος, η ταμειακή θέση της εταιρείας παραμένει κοντά στα επίπεδα των 950 εκατ. ευρώ που είχε στο τέλος της προηγούμενης χρονιάς». Αυτό καταδεικνύει, ός πως είπε, ότι η AEGEAN διαθέτει σημαντική οικονομική ανθεκτικότητα και ικανότητα απορρόφησης της μεταβλητότητας και των κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από το εξωτερικό περιβάλλον».