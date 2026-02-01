Η πτήση Α3204 της Aegean, με προορισμό τη Ρόδο, εξελίχθηκε σε ένα απρόβλεπτο και ιδιαίτερα ταλαιπωρημένο δρομολόγιο για τους επιβάτες της. Το αεροσκάφος αναχώρησε από την Αθήνα με καθυστέρηση, ενώ στη διάρκεια της πορείας καταγράφηκαν έντονες αναταράξεις που προκάλεσαν ανησυχία σε όσους βρίσκονταν στην καμπίνα.

Παρότι η πτήση έφτασε στη Ρόδο, οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την ομαλή ολοκλήρωση του ταξιδιού. Έτσι, το αεροσκάφος επέστρεψε στην Αθήνα, μετατρέποντας ένα τυπικό δρομολόγιο εσωτερικού σε μια διαδρομή με διπλή κατάληξη και μεγάλη αβεβαιότητα για τους επιβάτες.

Αναμονή για ενημέρωση και νέα αναχώρηση

Μετά την επιστροφή, οι επιβάτες παραμένουν σε αναμονή για επίσημη ενημέρωση σχετικά με το πότε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν εκ νέου προς τον τελικό τους προορισμό. Το βασικό ζητούμενο αυτή τη στιγμή είναι ο προγραμματισμός της επόμενης αναχώρησης, με δεδομένο ότι οι καιρικές συνθήκες φαίνεται να επηρέασαν καθοριστικά την εξέλιξη της πτήσης και τις επιχειρησιακές αποφάσεις.

Πηγή:www.dimokratiki.gr

