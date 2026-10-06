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Έντονος προβληματισμός επικρατεί στη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ και τους τοπικούς φορείς, μετά τον εντοπισμό περίπου 1.000 βομβών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Τα ευρήματα, συνολικού βάρους 15.000 έως 20.000 τόνων, αποκαλύφθηκαν μετά από μαγνητική έρευνα στο σημείο όπου εκτελούνται τα έργα επέκτασης της 6ης προβλήτας. Οι βόμβες βρίσκονται τόσο κάτω από τα κεσόν όσο και στο πέρασμα εισόδου-εξόδου, όπου προγραμματίζεται η εκβάθυνση για την προσέγγιση μεγάλων πλοίων.

Το πιθανότερο σενάριο όπως αναφέρει το voria.gr , φέρει τις γερμανικές δυνάμεις να απέρριψαν το πολεμικό υλικό στη θάλασσα κατά την αποχώρησή τους το 1944. Από το σύνολο των ευρημάτων, περίπου 80 βόμβες ζυγίζουν πάνω από 50 κιλά η καθεμία.

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Η ΟΛΘ ΑΕ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας και των Ενόπλων Δυνάμεων —ενδεχομένως με τη συνδρομή ιδιωτών— για την ασφαλή εξουδετέρωση και περισυλλογή τους. Η επιχείρηση καθαρισμού του βυθού πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον ερχόμενο Μάρτιο, ώστε να μην καθυστερήσει το έργο μετά την τοποθέτηση των κεσόν, ενώ παράλληλα αναμένεται η απόφαση του ΣτΕ για τις αμμοληψίες στην Επανομή.