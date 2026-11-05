Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δεκαοκτώ πτήσεις στην Ευρώπη πραγματοποίησαν αναγκαστικές προσγειώσεις την Πέμπτη λόγω απειλών για βόμβες, οι οποίες αποδείχθηκαν ψευδείς μετά από ελέγχους.

Δύο πτήσεις της Aegean με προορισμό το Μιλάνο και τη Βιέννη επηρεάστηκαν από τα περιστατικά, ολοκληρώνοντας ωστόσο κανονικά την προσγείωσή τους.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος Αποστόλος Τζιτζικώστας δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθεί στενά την κατάσταση, ενώ οι εθνικές έρευνες για τα συμβάντα συνεχίζονται.

Απειλητικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ιταλικά αεροδρόμια στάλθηκαν από ομάδα που αυτοαποκαλείται Μαχητές του Ανδρικού Κράτους, στοχεύοντας κατά ενός φεμινιστικού καθεστώτος.

Οι ιταλικές αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο σύνδεσης των σημερινών απειλών με πρόσφατα αντίστοιχα μηνύματα που αφορούσαν άλλες πτήσεις και εκατοντάδες σχολεία.

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Αεροπορικές εταιρείες σε όλη την Ευρώπη δέχτηκαν μπαράζ από απειλές για βόμβες σε διάφορες πτήσεις το πρωί της Πέμπτης (5/11), αναγκάζοντας 18 πτήσεις να πραγματοποιήσουν αναγκαστικές προσγειώσεις, αν και καμία από τις απειλές δεν αποδείχθηκε ότι ήταν πραγματική.

Ειδικότερα, τηλεφώνημα για βόμβα δέχθηκε πτήση της Aegean από τη Θεσσαλονίκη με προορισμό το Μιλάνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτήση προσγειώθηκε κανονικά στο ιταλικό αεροδρόμιο. Παράλληλα, απειλή για βόμβα σημειώθηκε και σε δεύτερη πτήση της Aegean από Αθήνα με προορισμό τη Βιέννη. Και σε αυτή την περίπτωση το αεροπλάνο προσγειώθηκε κανονικά.

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Ο Αποστόλος Τζιτζικώστας, Ευρωπαίος επίτροπος βιώσιμων μεταφορών και τουρισμού, αναφέρει στο Χ ότι είναι «πολύ νωρίς» για να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι αναφερόμενες απειλές για βόμβες σε επιβατικές πτήσεις σε όλη την Ευρώπη είναι «συνδεδεμένες» μεταξύ τους.

Ο Τζιτζικώστας προσθέτει ότι η ΕΕ «παρακολουθεί στενά την κατάσταση» και είναι σε επαφή με τις πληγείσες χώρες. «Είναι πολύ νωρίς για να βγουν συμπεράσματα σχετικά με το αν τα αναφερόμενα περιστατικά είναι συνδεδεμένα. Οι εθνικές έρευνες συνεχίζονται», λέει.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν αναφερθεί τουλάχιστον 18 απειλές σήμερα – μετά από τουλάχιστον επτά την Τρίτη.

My statement on Reported Bomb Threats Affecting European Flights https://t.co/dWcLSVz82b — Apostolos Tzitzikostas (@tzitzikostas) November 5, 2026

Η απειλή στα αεροδρόμια της Ιταλίας έγινε από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους»

Η απειλή στα αεροδρόμια της Ιταλίας προήλθε από τους «Μαχητές του Ανδρικού Κράτους» που στόχευαν κατά εντός «φεμινιστικού καθεστώτος».



Οι αρχές των ιταλικών αεροδρομίων λένε ότι η ψεύτικη απειλή για δύο εισερχόμενες πτήσεις που ελήφθη σήμερα το πρωί ήρθε μέσω email με θέμα: ειδοποίηση απειλής.

Οι προειδοποιήσεις ήταν υπογεγραμμένες εκ μέρους των υποτιθέμενων ‘Μαχητών του Ανδρικού Κράτους’ και ισχυρίζονταν ότι στοχεύουν ένα ‘φεμινιστικό καθεστώς’ και θέλουν να ‘αφήσουν το σημάδι τους στην ιστορία’. Απειλούσαν να ‘βαφτούν οι ουρανοί κόκκινοι’ με εκρήξεις.

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Το Ansa, ανφέρει ότι οι πρώτες πληροφορίες σχετικά με τα emails που στάλθηκαν σε ιταλικά αεροδρόμια και ανέφεραν την παρουσία εκρηκτικών σε ιταλικές πτήσεις θα σταλούν στα αρμόδια εισαγγελικά γραφεία τις επόμενες ώρες. Μόλις ληφθούν τα έγγραφα, θα ανοίξουν οι φάκελοι έρευνας. Ερευνητές από την Ιταλική Αεροπορία και την Ταχυδρομική Αστυνομία εργάζονται αυτή τη στιγμή πάνω στο θέμα. Δεν αποκλείεται σύνδεση με τα emails που στάλθηκαν τις τελευταίες μέρες και ανακοίνωναν εκρηκτικά σε άλλες πτήσεις και σε περίπου 280 σχολεία.

Αυτές οι λεπτομέρειες πρωτοαναφέρθηκαν από τα ιταλικά μέσα και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκαν τηλεφωνικά στο BBC από την Aeroporti di Roma, που διαχειρίζεται και τα δύο αεροδρόμια της πόλης.

Το «Ανδρικό κράτος» (σ.σ Мужское государство) είναι ένα εξτρεμιστικό ρωσικό ανδρικό κίνημα που υποστηρίζει τον πατριαρχισμό και την ακροδεξιά. Οι δραστηριότητες της ομάδας επικεντρώνονται στον διαδικτυακό εκφοβισμό: τα μέλη της κοινότητας προσβάλλουν, παρενοχλούν και απειλούν γυναίκες, μαύρους ανθρώπους, άτομα σε διαφυλετικές σχέσεις και ΛΟΑΤΚΙ άτομα.

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