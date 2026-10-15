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Το ζευγάρι έτυχε θερμής υποδοχής από τους κατοίκους, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν για να τους χαιρετήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί τους.

Η επιλογή του Νότιγχαμ συνδέεται με την ιστορική σημασία της πόλης για το ζευγάρι, καθώς εκεί είχαν πραγματοποιήσει τον πρώτο τους κοινό δημόσιο περίπατο το 2017.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ υποστηρίζουν το έργο τοπικών φιλανθρωπικών οργανώσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών.

Το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές επισκέψεις σε φορείς της περιοχής, ενισχύοντας τη δράση τους για την τοπική κοινωνία.

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Με χειροκροτήματα, επευφημίες και selfies υποδέχθηκαν οι κάτοικοι του Νότιγχαμ τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, οι οποίοι πραγματοποίησαν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου την πρώτη κοινή δημόσια εμφάνισή τους στη Βρετανία μετά τη μετακόμισή τους στα Κότσγουολντς, τον περασμένο Αύγουστο.

Η επιλογή του Νότιγχαμ δεν ήταν τυχαία, καθώς η πόλη συνδέεται με μια σημαντική στιγμή στην κοινή τους πορεία. Εκεί πραγματοποίησαν τον πρώτο τους κοινό δημόσιο βασιλικό περίπατο το 2017, λίγο μετά την ανακοίνωση του αρραβώνα τους. Όπως επισημαίνει δημοσίευμα της βρετανικής Express, το Νότιγχαμ έχει ιδιαίτερη συναισθηματική και ιστορική σημασία για το ζευγάρι, γεγονός που καθιστά την επιστροφή τους σε έναν τόπο γεμάτο αναμνήσεις αναμενόμενη. Για τον Χάρι και τη Μέγκαν, η πόλη θα μπορούσε να αποτελεί έναν οικείο και ασφαλή προορισμό.

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Harry and Meghan are back in Nottingham for their first joint public appearance since they moved backed to Britain. It’s where they undertook their first joint public duties after getting engaged in 2017. Of course, these days they don’t represent the monarchy. https://t.co/tZqXgZm8Ob — Richard Palmer (@RoyalReporter) October 15, 2026

Το ζευγάρι επισκέφθηκε το Νότιγχαμ με στόχο να στηρίξει το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων και κοινωνικών πρωτοβουλιών. Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, μια κοινοτική δράση παροχής τροφίμων, η οποία δημιουργήθηκε μετά την τραγωδία στον πύργο Γκρένφελ, αλλά και ένα στούντιο ηχογράφησης, όπου η Μέγκαν αναμένεται να λάβει μέρος σε εργαστήριο υποκριτικής. Συνολικά, οι δύο τους έχουν προγραμματίσει τρεις επισκέψεις στην περιοχή.

Περίπου 100 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να τους υποδεχθούν, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που θύμιζε τους καθιερωμένους βασιλικούς περιπάτους. Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν συνομίλησαν με τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι τους υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό, χειροκροτήματα και συνθήματα, ανάμεσά τους και το «Σε αγαπώ, Μέγκαν!».

New 🚨: Prince Harry and Meghan arrive at the Himmah Hub and Food Bank!! https://t.co/4OZdZ7WVU6 — Lincoln (@LyleSckeepers) October 15, 2026

Χαμογελαστοί και κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, έφτασαν στο σημείο με ένα μαύρο Range Rover Sport. Μόλις κατέβηκαν από το αυτοκίνητο, κατευθύνθηκαν προς το συγκεντρωμένο πλήθος, φωτογραφήθηκαν με αρκετούς από τους παρευρισκόμενους και αντάλλαξαν μαζί τους χαιρετισμούς και κουβέντες. Ο Χάρι, μάλιστα, έβαλε επανειλημμένα προστατευτικά το χέρι του γύρω από τη σύζυγό του.

Μία από τις γυναίκες που βρέθηκαν στο σημείο, η οποία επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία της, εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία του ζευγαριού. «Αγαπώ τη βασιλική οικογένεια. Είχα σκοπό να έρθω για ψώνια στο κέντρο της πόλης και σκέφτηκα να προσπαθήσω να τους δω. Θέλω ο Χάρι και η Μέγκαν να ξέρουν ότι εξακολουθούμε να τους αγαπάμε. Χαίρομαι πολύ που συγκεντρώθηκε τόσος κόσμος», δήλωσε.

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Η Μέγκαν χαμογελούσε καθώς χαιρετούσε τους θαυμαστές της και έβγαζε selfies μαζί τους. Ανάμεσα σε όσους την πλησίασαν ήταν και ένα αγόρι που τη ρώτησε αν κατοικεί σε έπαυλη, ενώ ένα άλλο θέλησε να μάθει αν διαθέτει Bentley.

Η επίσκεψη εντάσσεται στις δράσεις του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ για την υποστήριξη φιλανθρωπικών οργανώσεων και πρωτοβουλιών της τοπικής κοινωνίας. Η παρουσία τους στο Νότιγχαμ συγκέντρωσε το ενδιαφέρον κατοίκων και θαυμαστών της βασιλικής οικογένειας, σε μια πόλη που εξακολουθεί να συνδέεται με τις πρώτες δημόσιες στιγμές της κοινής τους ζωής.

Με πληροφορίες από People

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