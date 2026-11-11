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Ο 82χρονος αντιμετωπίζει ομοσπονδιακές κατηγορίες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, ενώ ισχύει για εκείνον το τεκμήριο της αθωότητας.

Η δικαστής διέταξε την επιστροφή του στη φυλακή μετά την παραβίαση των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί προηγουμένως.

Η δούκισσα του Σάσεξ απέφυγε τις δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύλληψη του πατέρα της κατά τη διάρκεια πρόσφατης εκδήλωσης.

Οι ομοσπονδιακές αρχές δηλώνουν αποφασισμένες να ασκήσουν δίωξη στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο νόμος για τη σοβαρή αυτή υπόθεση.

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Μόλις τέσσερις μέρες κράτησε η ελευθερία υπό όρους για τον Τόμας Μαρκλ. Ο πατέρας της Μέγκαν, δούκισσας του Σάσεξ, προφυλακίστηκε χωρίς εγγύηση αφού φέρεται να έκοψε το ηλεκτρονικό βραχιόλι παρακολούθησης την Τρίτη 10 Νοεμβρίου, τέσσερις μέρες μετά τη σύλληψή του με ομοσπονδιακή κατηγορία για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Ο ίδιος δεν έχει ακόμη απαντήσει στις κατηγορίες ενώπιον δικαστηρίου, και ισχύει για εκείνον το τεκμήριο αθωότητας.

Οι λεπτομέρειες που έδωσαν οι αρχές είναι συγκεκριμένες. Ο πρώτος βοηθός εισαγγελέας των ΗΠΑ Μπιλ Εσαϊλί ανέφερε ότι ο Μαρκλ έκοψε τη συσκευή στη 1:45 τα ξημερώματα της Τρίτης. Οι εισαγγελείς είπαν στη δικαστή ότι το βραχιόλι είχε κοπεί και τρυπηθεί με τρόπο σκόπιμο, ώστε να απενεργοποιηθεί. Ο Μαρκλ συνελήφθη λίγο μετά, στη Φλόριντα, όπου ζούσε σε κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων.

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🚨 BREAKING: Meghan Markle’s dad Thomas Markle Sr. has a brand new mugshot … after allegedly cutting off his ankle monitor and landing himself back behind bars. Details: https://t.co/tkNJOHJFiM https://t.co/9XjlDIB7Ky — TMZ (@TMZ) November 11, 2026

Η απόφαση της δικαστή

Η αντίδραση της Δικαιοσύνης ήταν άμεση. Η δικαστής Λίντσεϊ Σαξ Γκρίφιν διέταξε την κράτηση του 82χρονου σε ακρόαση την Τρίτη στην Τάμπα της Φλόριντα, μετά από αίτημα της εισαγγελίας να ανακληθεί η αποφυλάκισή του. Οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει πού θα κρατείται όσο εκκρεμεί η υπόθεσή του.

Οι όροι που είχε παραβιάσει ήταν αυστηροί. Αρχικά, η δικαστής τον είχε αφήσει ελεύθερο με κατ’ οίκον περιορισμό και ηλεκτρονική παρακολούθηση, με απαγόρευση να ταξιδέψει εκτός συγκεκριμένων περιοχών της Φλόριντα και της Καλιφόρνια. Του είχε επίσης απαγορεύσει κάθε επαφή με ανηλίκους και τη χρήση συσκευών με πρόσβαση στο ίντερνετ, και είχε ζητήσει ψυχιατρική εκτίμηση πριν προχωρήσει η υπόθεση. Σύμφωνα με το Extra, είχε παραδώσει και το διαβατήριο και την τουριστική του βίζα.

Η Sun ήταν η πρώτη που αποκάλυψε ότι ο γιος του, ετεροθαλής αδελφός της Μέγκαν, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, είπε στην αστυνομία των Φιλιππίνων ότι, αφού ο πατέρας του έφυγε από τη χώρα τον Μάιο, βρήκε υλικό σε κούτες στο παλιό του σπίτι στη Σεμπού. Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Φιλιππίνων δήλωσε στο ABC News ότι την υπόθεση ερευνά ειδική ομάδα κατά του τράφικινγκ στη Σεμπού.

Στις ΗΠΑ, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή μήνυση, οι ερευνητές βρήκαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε πολλές αποθήκες που είχε νοικιάσει ο Μαρκλ. Δεν έχει καταγραφεί ακόμη η θέση του επί των κατηγοριών, και η επίσημη ανάγνωση των κατηγοριών αναμένεται σε μερικές εβδομάδες. Η εισαγγελία, πάντως, δείχνει αποφασισμένη: «Σκοπεύουμε να διώξουμε τον Μαρκλ στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπει ο ομοσπονδιακός νόμος».

Η Μέγκαν στις Βρυξέλλες: παρούσα, αλλά σιωπηλή

Η είδηση βρήκε τη Μέγκαν σε μια από τις πιο δύσκολες στιγμές. Είχε προγραμματίσει κοινή ομιλία με τον πρίγκιπα Χάρι για την ασφάλεια των παιδιών στο διαδίκτυο, από την οποία αποσύρθηκε μετά τη σύλληψη του πατέρα της. Ανώνυμη πηγή δήλωσε στην Telegraph ότι η Μέγκαν δεν ήταν συναισθηματικά διαθέσιμη να πραγματοποιήσει κάποια δημόσια ομιλία. Η εξήγηση αυτή, ωστόσο, δεν έχει δοθεί ως δημόσια δήλωση της ίδιας.

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Εκπρόσωπός της επιβεβαίωσε ότι η δούκισσα θα ταξίδευε με τον δούκα στις Βρυξέλλες και θα τον συνόδευε στην εκδήλωση, χωρίς να μιλήσει. Φωτογραφίες την έδειξαν στο κοινό όσο μιλούσε ο Χάρι, ενώ δεν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους έξω από το κτίριο. Η εκδήλωση ήταν τα εγκαίνια του Lost Screen Memorial στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο Χάρι, από τη μεριά του, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση. Η ομιλία του επικεντρώθηκε στις οικογένειες που ζητούν μεγαλύτερη προστασία για τα παιδιά και στην ανάγκη οι πλατφόρμες τεχνολογίας να προλαμβάνουν τη βλάβη. Ήταν και μια συμβολική στιγμή για το ζευγάρι: επρόκειτο για την πρώτη κοινή τους υποχρέωση στο εξωτερικό από τότε που επέστρεψαν στη Βρετανία τον Αύγουστο.

🚨🇺🇸 MEGHAN MARKLE’S ESTRANGED FATHER JAILED AFTER ALLEGEDLY CUTTING OFF ANKLE MONITOR IN CHILD SEXUAL ABUSE MATERIAL CASE Thomas Markle Sr., 82, has been ordered back into federal custody in Florida after allegedly removing his court-ordered ankle monitor while awaiting trial on a federal charge of possessing child sexual abuse material. Federal investigators reportedly seized approximately 78 items, including photographs, film negatives and books containing suspected abuse material, from two storage units in California. Prosecutors allege some images depicted Markle with underage girls. A judge had also ordered a psychiatric evaluation over concerns about his mental competency. Markle has denied the allegations, and he remains presumed innocent unless convicted. Meghan previously said her decision to keep her father away from her children was made to protect them. Advertisement November 11, 2026

Η Μέγκαν δεν έχει σχολιάσει δημόσια τη σύλληψη του πατέρα της. Έχει όμως τοποθετηθεί στο παρελθόν. Σε δήλωσή της είχε πει ότι είναι βαθιά αναστατωμένη από τις κατηγορίες, προσθέτοντας ότι είχε διακόψει κάθε επαφή του με τα παιδιά της, τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ, λόγω προηγούμενων ανησυχητικών καταγγελιών. Στην ίδια δήλωση, τον Οκτώβριο, είχε εκφράσει την ανησυχία της για τα παιδιά που μπορεί να έχουν βλάψει.

Η σχέση πατέρα και κόρης είχε ήδη σπάσει εδώ και χρόνια. Οι δυο τους δεν μιλούν από την περίοδο πριν από τον γάμο της με τον Χάρι το 2018.

Ο Τόμας Μαρκλ θα περιμένει πλέον τη δίκη του στη φυλακή. Η Εισαγγελία των ΗΠΑ στο Λος Άντζελες ανέφερε ότι η υπόθεση εκκρεμεί, ενώ τα επόμενα βήματα είναι η επίσημη απαγγελία κατηγοριών και η ψυχιατρική εκτίμηση που είχε ζητήσει η δικαστής.

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Με πληροφορίες από abc7, ABC News