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Παράλληλα, ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του γιου του περί κατοχής υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Οι αρχές των Φιλιππίνων διερευνούν τις σχετικές καταγγελίες, ενώ ο Τόμας Μαρκλ δηλώνει πρόθυμος να υποβάλει τον υπολογιστή του σε έλεγχο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου εξετάζει τον χειρισμό παλαιότερης επιστολής που περιείχε καταγγελίες για τον πατέρα της Δούκισσας του Σάσεξ.

Η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν οι αρχές τη συγκεκριμένη υπόθεση.

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Ο Τόμας Μαρκλ, πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, παραδέχτηκε ότι είχε πληρώσει για σεξ στις Φιλιππίνες, αρνούμενος παράλληλα τις καταγγελίες ότι διατηρούσε στην κατοχή του φωτογραφίες και βίντεο σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με τη The Sun, ο ετεροθαλής αδελφός της Δούκισσας του Σάσεξ, Τόμας Μαρκλ Τζούνιορ, ισχυρίστηκε ότι εντόπισε σχετικό υλικό στην πρώην κατοικία του πατέρα τους στις Φιλιππίνες. Όπως φέρεται να ανέφερε στις τοπικές αρχές, οι εικόνες και τα βίντεο βρίσκονταν μαζί με οικογενειακά ενθύμια. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, τον Ιούλιο επικοινώνησε και με το FBI. Οι αρχές των Φιλιππίνων έχουν επιβεβαιώσει ότι διερευνούν τις καταγγελίες.

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Σε συνέντευξή του στη Mail on Sunday, ο Τόμας Μαρκλ αρνήθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές με ανηλίκους, δηλώνοντας: «δεν έχει κάνει ποτέ σεξ με άτομο κάτω των 18 ετών».

Αναφερόμενος στα ταξίδια του στις Φιλιππίνες, είπε ότι, όταν ήταν ελεύθερος, είχε επισκεφθεί τη χώρα τουλάχιστον δύο φορές και «κοιμήθηκε με ιερόδουλες».

«Μου αρέσουν οι Ασιάτισσες, αλλά αυτό δεν είναι έγκλημα», δήλωσε, προσθέτοντας: «Δεν είμαι αρκετά καλά για να ταξιδέψω στις Φιλιππίνες, αλλά θα μιλήσω με όποιον θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου. Δεν έχω τίποτα να κρύψω».

Ο ίδιος δήλωσε πρόθυμος να υποβληθεί ο υπολογιστής του σε εγκληματολογική εξέταση, υποστηρίζοντας: «Αν υπάρχει κάτι κακό εκεί μέσα, το έχει βάλει κάποιος άλλος».

Η μεγαλύτερη κόρη του, Σαμάνθα Μαρκλ, υπερασπίστηκε τον πατέρα της, λέγοντας: «Πιστεύω ότι πρόκειται για σκευωρία».

Η επιστολή στη Μητροπολιτική Αστυνομία

Η υπόθεση επανήλθε στο προσκήνιο μετά την ανακοίνωση της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου ότι είχε παραλάβει τον Ιανουάριο του 2019 επιστολή με καταγγελίες για φερόμενα αδικήματα εκτός Ηνωμένου Βασιλείου. Η επιστολή διαβιβάστηκε στο γραφείο του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ, χωρίς οι καταγγελίες να κοινοποιηθούν σε άλλες αστυνομικές αρχές.

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Η αστυνομία εξετάζει πλέον τον χειρισμό της υπόθεσης και το ενδεχόμενο παραπομπής της στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αστυνομίας (IOPC).

Η Μέγκαν δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για «ανησυχητικές καταγγελίες» σχετικά με τον πατέρα της το 2018. Εκπρόσωπός της αναγνώρισε ότι ενδέχεται να υπήρξε απόκλιση μερικών μηνών στην ανάμνηση των γεγονότων.

Σύμφωνα με την The Telegraph, η Δούκισσα είναι «αναστατωμένη και απογοητευμένη» από τον χειρισμό της υπόθεσης από την αστυνομία.

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Η Μέγκαν έχει αποξενωθεί από τον πατέρα της από το 2018, λίγο πριν από τον γάμο της με τον πρίγκιπα Χάρι. Το 2025, ο Τόμας Μαρκλ μετακόμισε στις Φιλιππίνες, έπειτα από σειρά εγκεφαλικών επεισοδίων.

Με πληροφορίες από: www.itv.com

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