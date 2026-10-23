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Ο καταγγέλλων υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες αρχές των Φιλιππίνων και ενημέρωσε σχετικά υπηρεσίες των ΗΠΑ για το υλικό που φέρεται να βρήκε.

Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει στην κατάσχεση και εξέταση των αντικειμένων προκειμένου να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί, οι οποίοι δεν αποτελούν ακόμη αποδείξεις ποινικής ευθύνης.

Ο Τόμας Μαρκλ διαμένει πλέον σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στις ΗΠΑ, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση από τις αρμόδιες αρχές.

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Σοβαρές καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, διατυπώνει ο ετεροθαλής αδελφός της, Τόμας Τζούνιορ, υποστηρίζοντας ότι εντόπισε μεγάλη ποσότητα υλικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο σπίτι του στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας «The Sun», ο Τόμας Τζούνιορ κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές ότι βρήκε «εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες» εικόνες σε τέσσερα μεγάλα κουτιά, στην κατοικία του πατέρα του στην πόλη Σεμπού. Η αστυνομία αναμένεται να προχωρήσει στην κατάσχεση και την εξέταση του υλικού, προκειμένου να διερευνηθεί η υπόθεση.

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Ο ίδιος δήλωσε ότι σοκαρίστηκε από την ανακάλυψη και ότι αισθάνθηκε πως δεν είχε άλλη επιλογή από το να καταγγείλει τον πατέρα του, παρά τη μακροχρόνια σχέση τους και τη φροντίδα που του παρείχε.

«Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ»

Μιλώντας στη «The Sun», ο Τόμας Τζούνιορ ανέφερε ότι υπέβαλε ένορκη κατάθεση στις αρμόδιες υπηρεσίες των Φιλιππίνων για την προστασία των παιδιών.

«Όταν ανακάλυψα αυτό το υλικό, τρομοκρατήθηκα και δεν είχα άλλη επιλογή από το να καταγγείλω τον πατέρα μου. Τον στήριζα, τον φρόντιζα και τον βοηθούσα επί χρόνια, αλλά αυτό σταματά τώρα. Δεν πρόκειται να του ξαναμιλήσω ποτέ, εκτός αν κληθώ να καταθέσω εναντίον του», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, εντόπισε το υλικό ενώ έψαχνε ανάμεσα στα προσωπικά αντικείμενα του πατέρα του, αναζητώντας ένα κινητό τηλέφωνο για τον πατέρα της συντρόφου του, η οποία κατάγεται από τις Φιλιππίνες.

Κατά την ίδια μαρτυρία, σε ένα παλιό κινητό τηλέφωνο της LG εμφανίστηκε βίντεο διάρκειας 15 λεπτών με αποτρόπαιο περιεχόμενο. Ο ίδιος φέρεται να περιέγραψε σε φίλους του ότι έτρεμε ολόκληρος από το σοκ.

«Αυτό που είδα με έκανε να ανακατευτώ. Όλο αυτό το υλικό βρέθηκε ξαφνικά μπροστά μου και δεν ήξερα τι να κάνω», φέρεται να είπε σε φίλο του, εξηγώντας ότι φοβήθηκε και τις νομικές συνέπειες που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει εάν δεν ενημέρωνε τις αρχές.

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Οι καταγγελίες στις αμερικανικές αρχές

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, στις 10 Ιουλίου ο Τόμας Τζούνιορ ανέφερε την ανακάλυψή του στη γραμμή επικοινωνίας του FBI, στο Εθνικό Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα Παιδιά των ΗΠΑ, καθώς και στην αστυνομία της Πενσιλβάνια, όπου διέμενε τότε ο πατέρας του.

Η υπόθεση αφορά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, υλικό που εντοπίστηκε σε προσωπικά αντικείμενα του Τόμας Μαρκλ. Οι ισχυρισμοί θα πρέπει να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές και δεν συνιστούν από μόνοι τους απόδειξη ποινικής ευθύνης.

Η κατάσταση της υγείας του Τόμας Μαρκλ

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Τον Μάιο υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο, σύμφωνα με το δημοσίευμα, οδήγησε στον ακρωτηριασμό του αριστερού ποδιού του. Έχει επίσης αναφερθεί ότι είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2022.

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Μετά την παραμονή του στις Φιλιππίνες, μεταφέρθηκε στις ΗΠΑ και πλέον διαμένει σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στη Φλόριντα, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες του δημοσιεύματος, έχει τη στήριξη της κόρης του.

Πηγή που φέρεται να βρίσκεται κοντά στη Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε στη «The Sun» ότι η υπόθεση ίσως βοηθήσει το κοινό να κατανοήσει γιατί η δούκισσα του Σάσεξ δεν διατηρεί σχέσεις με τον πατέρα της από το 2018.

Μέχρι στιγμής, οι καταγγελίες που περιγράφονται στο δημοσίευμα αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης και δεν πρέπει να συγχέονται με δικαστικά αποδεδειγμένα γεγονότα.

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