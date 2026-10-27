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Η Μέγκαν δήλωσε πως ανυπομονεί για τη συνεργασία της με την Πο Λι Γιάου, έχοντας προηγούμενη εμπειρία ως κριτής στο MasterChef Australia.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10 δεν επιβεβαίωσε αν η Δούκισσα θα λάβει αμοιβή για τη συμμετοχή της στον συγκεκριμένο τηλεοπτικό κύκλο.

Η είδηση συμπίπτει με την έντονη κριτική που δέχεται η Δούκισσα λόγω των σοβαρών κατηγοριών που αντιμετωπίζει ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ.

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Επιβεβαιώθηκε ότι η Δούκισσα του Σάσεξ θα είναι συμπαρουσιάστρια στον νέο κύκλο του «Junior MasterChef» στην Αυστραλία.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό τηλεοπτικό δίκτυο Channel 10, η Μέγκαν θα συμμετάσχει στον κύκλο του 2027 ως «ειδική προσκεκλημένη», στο πλευρό της συμπαρουσιάστριάς της, Πο Λι Γιάου.

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Η Δούκισσα, οπως αναφέρει το BBC, δήλωσε ότι «ανυπομονεί» να λάβει μέρος στην εκπομπή, μετά την εμφάνισή της ως προσκεκλημένη κριτής στο «MasterChef Australia» πέρυσι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Paramount ANZ, η συγκεκριμένη εκπομπή σημείωσε τη μεγαλύτερη τηλεθέαση για ημέρα Κυριακή από το 2023.

Η ανακοίνωση έρχεται σε μια περίοδο που η Μέγκαν βρίσκεται στο επίκεντρο έντονης κριτικής, καθώς ο πατέρας της, Τόμας Μαρκλ, κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Μέγκαν διέκοψε κάθε επαφή με τον πατέρα της πέρυσι, ενημερώνοντάς τον ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν πως είχε κακοποιήσει νεαρά κορίτσια. Ο Μαρκλ απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντάς τες «ψέματα» που χρησιμοποιούνται για να καταστρέψουν τη φήμη του.

Η επιστροφή της Μέγκαν στην Αυστραλία έπεται μιας τετραήμερης περιοδείας που πραγματοποίησε η ίδια μαζί με τον Πρίγκιπα Χάρι στη χώρα, τον περασμένο Απρίλιο.

Η είδηση ​​για την πρώτη εμφάνιση της Μέγκαν στο «MasterChef» ανακοινώθηκε τη δεύτερη ημέρα της περιοδείας — μια Τετάρτη κατά την οποία η Δούκισσα απουσίαζε αισθητά από τις δημόσιες εμφανίσεις. Εκείνο το βράδυ, αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν στα γυρίσματα ενός επεισοδίου της εκπομπής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πληρώθηκε για την εμφάνισή της. Το αυστραλιανό δίκτυο Network 10, το οποίο προβάλλει τη σειρά ως μέρος της Paramount ANZ, δεν απάντησε σε ερώτημα του BBC σχετικά με το αν η Μέγκαν θα αμειβόταν για τη συμμετοχή της στην παρουσίαση του κύκλου του Junior MasterChef.

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«Λατρεύω να μαγειρεύω με τα παιδιά μου, οπότε το να βλέπω τι δημιουργούν αυτά τα νεαρά αστέρια στην κουζίνα θα είναι πραγματικά απολαυστικό», δήλωσε η Μέγκαν.

Τον Αύγουστο, το ζεύγος Σάσεξ ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο Ηνωμένο Βασίλειο από την Καλιφόρνια. Το ζευγάρι είχε εγκαταλείψει το Ηνωμένο Βασίλειο και είχε αποσυρθεί από τα βασιλικά του καθήκοντα στις αρχές του 2020, πριν εγκατασταθεί στην Καλιφόρνια τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

Στη συνέχεια, στράφηκαν σε επαγγελματικές δραστηριότητες στα μέσα ενημέρωσης, οι οποίες περιλάμβαναν μια πολυσυζητημένη συνέντευξη στην Όπρα Γουίνφρεϊ, καθώς και συμφωνίες με το Netflix και το Spotify.

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Η εκπομπή της Μέγκαν στο Netflix, με θέμα τον τρόπο ζωής και τη μαγειρική και τίτλο «With Love, Meghan», διήρκεσε δύο κύκλους και περιλάμβανε ένα χριστουγεννιάτικο επεισόδιο, ωστόσο δεν σημείωσε μεγάλη επιτυχία στο κοινό.

Επίσης, δημιούργησε το brand «As Ever» –που εστιάζει στον τρόπο ζωής και περιλαμβάνει είδη διατροφής–, αλλά τον Μάρτιο τερματίστηκε η συνεργασία της με τη συγκεκριμένη πλατφόρμα streaming.

Πέρυσι, το εμπορικό σήμα της κατοχυρώθηκε στην Αυστραλία σε περισσότερες από δώδεκα κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των σκευών μαγειρικής και των λευκών ειδών τραπεζαρίας.

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