Η ειλικρίνεια του Βασιλιά Κάρολου σχετικά με τον αγώνα που δίνει κατά του καρκίνου και η ενθάρρυνση του κόσμου να πηγαίνει στον γιατρό με τα πρώτα τυχόν συμπτώματα φαίνεται πως έχουν εκτιμηθεί πολύ στη Μεγάλη Βρετανία.

Σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμα που προβλήθηκε από το Channel 4 στο πλαίσιο της καμπάνιας Stand Up To Cancer, ο βασιλιάς ανέφερε ότι η θεραπεία του μειώνεται σταδιακά και κάλεσε τον κόσμο να ανταποκρίνεται στις προσκλήσεις για προληπτικό έλεγχο, λέγοντας πως «η έγκαιρη διάγνωση απλά σώζει ζωές».

BREAKING: King Charles has revealed 'good news' in his battle with cancer in a video message, saying that his cancer treatment will be reduced in the new year.https://t.co/ckWQ1IFg7h



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/X8tb5vnsbh — Sky News (@SkyNews) December 12, 2025

Τα νέα για την υγεία του φαίνεται πως είναι θετικά ενώ ο ίδιος τόνισε ότι η έγκαιρη διάγνωση και η «αποτελεσματική παρέμβαση» επιτρέπουν τη σημαντική μείωση της θεραπείας του από τον καρκίνο το νέο έτος.

Το είδος του καρκίνου για τον οποίο υποβάλλεται σε θεραπεία δεν έχει αποκαλυφθεί. Ο μονάρχης, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάγνωση καρκίνου τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους, δεν θεωρείται ότι βρίσκεται σε ύφεση ούτε ότι έχει πλήρως θεραπευτεί, ωστόσο από το νέο έτος η θεραπευτική αγωγή του θα γίνεται με πολύ μικρότερη συχνότητα.

Στο βίντεο μήνυμά του, που καταγράφηκε στο Clarence House, ο βασιλιάς εξέφρασε την ανησυχία του για το γεγονός ότι περίπου εννέα εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχουν στα διαθέσιμα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου. Όπως τόνισε, αυτό μεταφράζεται σε εκατομμύρια χαμένες ευκαιρίες για έγκαιρη διάγνωση, η οποία μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια.

Πηγή: Reuters

Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλοί αποφεύγουν τις εξετάσεις επειδή τις θεωρούν δυσάρεστες ή τρομακτικές, ωστόσο όσοι τελικά τις κάνουν συνήθως αισθάνονται ανακούφιση. Υπογράμμισε πως μια μικρή ενόχληση είναι ασήμαντη μπροστά στη σιγουριά που προσφέρει ο έλεγχος ή στη δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης.

Ο βασιλιάς επισήμανε ότι η πρόοδος της ιατρικής στον καρκίνο αποτελεί «προσωπική ευλογία» και «απόδειξη της εντυπωσιακής προόδου στη φροντίδα ασθενών».

Σύμφωνα με το BBC, ο πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε το μήνυμα «ισχυρό» και εξέφρασε ικανοποίηση για την πορεία της υγείας του βασιλιά.

Ειδικοί υγείας υπογραμμίζουν ότι η δημόσια στάση του βασιλιά βοηθά στην ευαισθητοποίηση του κοινού, μειώνοντας το φόβο για τους ελέγχους και ενισχύοντας τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, ενώ το NHS και η κυβέρνηση χαιρέτισαν το μήνυμά του ως ουσιαστική υπενθύμιση για την πρόληψη.

(Με πληροφορίες από BBC)

