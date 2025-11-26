Πόσο σημαντική είναι η στήριξη της σωστής συντρόφου στη ζωή ενός άντρα τόνισε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ σε επίσκεψή του στο Youth Shedz στη Βόρεια Ουαλία λέγοντας ότι «πίσω από κάθε μέσο άντρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», κάτι που, όπως όλοι υπέθεσαν, αναφερόταν στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον, με την οποία γιόρτασαν φέτος 14 χρόνια γάμου.

Catherine's man 🤌🏻🤍

"Behind every average man is an ever better wife" – Prince William 💌 🫴🏻💞 pic.twitter.com/bAvKjpsqW3
November 25, 2025

Ενώ συζητούσε με τον ιδρυτή του Youth Shedz, Σκότ Τζένκινσον, ο Γουίλιαμ έμαθε ότι η σύζυγος του Σκοτ, Σίαν, τον στήριξε πολύ με την έλλειψη στέγης και τον εθισμό.

«Ήσουν εκεί με τον Σκοτ όταν γύρισε τη ζωή του προς το καλύτερο;» ρώτησε ο πρίγκιπας τη Σίαν. «Τα κατάφερε πολύ καλά να αλλάξει τη ζωή του». Η Σίαν συμφώνησε, πριν ο Σκοτ πει: «Με τη γυναίκα μου πίσω μου. Το ξέρεις αυτό».

Prince William admitted what every woman knows today, saying: ‘Behind every average man is an even better wife!’ 😉

He was chatting to youth leader Scott Jenkinson, founder of Youth Shedz, and wife Sian about the importance of having a strong supporting figure by your side. pic.twitter.com/oxAscBYqcA — Rebecca English (@RE_DailyMail) November 25, 2025

Ο Γουίλιαμ απάντησε: «Αυτό είναι. Πίσω από κάθε μέσο άνδρα υπάρχει μια ακόμη καλύτερη γυναίκα», με τους θαυμαστές να λιώνουν καθώς θεώρησαν το σχόλιο ότι αναφερόταν στη σύζυγό του, Κέιτ Μίντλετον.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Youth Shedz, πρόκειται για «μια βραβευμένη πρωτοβουλία με την οποία νέοι βρίσκουν τον χώρο για να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να αναπτύξουν κοινωνικά θετική ταυτότητα και να μαθαίνουν νέες δεξιότητες».