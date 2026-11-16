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Η Εθνική Ελπίδων δίνει τελικό πρόκρισης στο Euro U21 με αντίπαλο την Ισλανδία στη Λεωφόρο.

Η Εθνική Ελπίδων απέσπασε ισοπαλία 1-1 στο ψυχρό Ρέικιαβικ και πλέον κρατά την τύχη της πρόκρισης στα χέρια της, ενόψει της αναμέτρησης στη γεμάτη «Λεωφόρο Αλεξάνδρας».

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Στη ρεβάνς της Λεωφόρου, ο Γιάννης Ταουσιάνης παρατάσσει τη γαλανόλευκη όλα τα βαριά χαρτιά της.

Ο Νίκος Μπότης θα υπερασπιστεί την εστία της Εθνικής Ελπίδων, ενώ η αμυντική τετράδα θα αποτελείται από τους Κάτρη, Αλεξίου, Καλογερόπουλο και Κωστούλα, παραταγμένους από τα αριστερά προς τα δεξιά.

Τη μεσαία γραμμή θα στελεχώσουν οι Κοντούρης και Μουζακίτης, έχοντας τον Γκούμα σε πιο δημιουργικό ρόλο στο «δέκα», ακριβώς πίσω από τον Γιώργο Κούτσια. Στις πτέρυγες της επίθεσης θα τοποθετηθούν οι Αντώνης Παπακανέλλος και Σταύρος Πνευμονίδης.