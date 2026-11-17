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Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ανέβασε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία με τον ίδιο να φοράει την φανέλα της Εθνικής Ομάδας, δηλώνοντας την ανυπομονησία του για τις επερχόμενες αναμετρήσεις του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος.

Παράλληλα, ο 30χρονος γκαρντ του Ολυμπιακού προχώρησε χθες (16/11) σε μια ανάρτηση με ιδιαίτερο νόημα μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αναδημοσιεύοντας ένα βίντεο-reel με ένα μήνυμα που δεν πέρασε απαρατήρητο.

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Συγκεκριμένα, το περιεχόμενο της δημοσίευσης που επέλεξε να μοιραστεί ο γκαρντ ανέφερε: «Μείνε δυνατός. Πολλοί άνθρωποι θα μετανιώσουν για τον τρόπο που σου φέρθηκαν. Έκαψαν τις γέφυρες, πιστεύοντας ότι εκείνοι τη χρειάζονταν για να περάσει, ενώ στην πραγματικότητα εκείνοι σε χρειάζονταν όλο αυτό το διάστημα».

Ωστόσο, ο Ντόρσεϊ δεν έμεινε μόνο σε αυτή την ανάρτηση. Λίγες ώρες αργότερα επέστρεψε στα social media, αυτή τη φορά με μια δημοσίευση που αφορούσε την Εθνική Ελλάδας, εκφράζοντας την ανυπομονησία του για την επόμενη παρουσία του με τη γαλανόλευκη φανέλα.

«Ευχαριστώ Θεέ μου που με ξύπνησες για ακόμη μία ημέρα. Πλησιάζει αυτή η εποχή ξανά», ήταν το μήνυμα του διεθνούς γκαρντ, ο οποίος φαίνεται πως μετρά αντίστροφα για τις επόμενες υποχρεώσεις του με την Ελλάδα.

Instagram/tylerdorsey5

Ο επόμενος αγώνας της Εθνικής Ομάδας είναι προγραμματισμένος για τις 26 Νοεμβρίου κόντρα στην Γεωργία, με τους παίκτες του Βασίλη Σπανούλη να θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη, αυξάνοντας τις πιθανότητες για πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027.