Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η Εθνική Ομάδα Κ17 ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ, καθώς νίκησε με 2-1 την Αίγυπτο και πέτυχε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση, ενώ ένα από τα highlights της αναμέτρησης ήταν στο δεύτερο γκολ της Ελλάδας, όταν στα μεγάφωνα του γηπέδου έπαιξε το «Καλώς σας βρήκα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πιο συγκεκριμένα, στο 62ο λεπτό, η Ελλάδα έφτασε και σε δεύτερο γκολ. Ο Σούβλατζης, ανέλαβε ρόλο δημιουργού, συνεργάστηκε εξαιρετικά με τον Καραγγέλη και του έδωσε την μπάλα σε ιδανική θέση, με τον ποδοσφαιριστή της Στουτγάρδης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα για το 2-0. Αμέσως μετά, από τα μεγάφωνα του γηπέδου ακούστηκε το γνωστό τραγούδι «Καλώς σας βρήκα» του Γιώργου Μαζωνάκη.

Advertisement

Advertisement

Στα του παιχνιδιού, η ομάδα του Βασίλη Παπαδάκη αξιοποίησε το αριθμητικό της πλεονέκτημα και με σκόρερ τους Σούβλατζη και Καραγγέλη πήρε ένα σημαντικό αποτέλεσμα, που την έφερε στη δεύτερη θέση του πρώτου ομίλου, μαζί με το Κατάρ.

Η Αίγυπτος προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας με ένα εξαιρετικό γκολ του Σούντι, όμως δεν κατάφερε να αποφύγει την ήττα. Επόμενος αντίπαλος της ελληνικής ομάδας θα είναι ο Παναμάς, σε αναμέτρηση που θα διεξαχθεί την Κυριακή (22/11) στις 14:30.