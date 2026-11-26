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Η Ελλάδα χάρη στις δύο εύστοχες βολές του Τάιλερ Ντόρσει 1.2 δευτερόλεπτα πριν από την λήξη του παιχνιδιού, ισοφάρισε σε 75-75 και έστειλε το παιχνίδι – «θρίλερ» του T-Center στην παράταση.

Πιο συγκεκριμένα, ο Εθνική Ομάδα είχε την ευκαιρία να «κλέψει» το παιχνίδι από την Γεωργία, με τους διαιτητές να σφυρίζουν φάουλ και τρεις βολές στον Ντόρσει, σε προσπάθεια σουτ τριών πόντων.

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Ο γκαρντ του Ολυμπιακού αστόχησε στην πρώτη και ευστόχησε στις δύο επόμενες, ισοφαρίζοντας με αυτόν τον τρόπο σε 75-75, με τους Έλληνες διεθνείς να θέλουν οπωσδήποτε τη νίκη για να κρατήσουν ζωντανή την ελπίδα πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.