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Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 11:00 υπό ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, με τη συνοδεία εμβατηρίων από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Πλήθος πολιτών παρακολουθεί την παρέλαση, ενώ γονείς και συγγενείς χειροκροτούν θερμά τους μαθητές που αποτίουν φόρο τιμής στους εθνικούς αγώνες.

Στην παρέλαση παρευρίσκονται εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της τοπικής αυτοδιοίκησης και βουλευτές, τιμώντας με την παρουσία τους τη μαθητική νεολαία της πόλης.

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Με τη συμμετοχή μαθητριών και μαθητών από σχολεία της πόλης και υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Θεσσαλονίκης, η μαθητική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου βρίσκεται σε εξέλιξη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Με περηφάνια και τιμώντας την επέτειο του «ΟΧΙ», μαθήτριες και μαθητές από σχολεία της Θεσσαλονίκης παρελαύνουν στην οδό Τσιμισκή, στην καρδιά της πόλης, αποτίοντας φόρο τιμής στους αγώνες και τις θυσίες των Ελλήνων.

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Η παρέλαση ξεκίνησε περίπου στις 11:00, με τον καλό καιρό να ευνοεί την προσέλευση του κόσμου. Πλήθος πολιτών έχει συγκεντρωθεί κατά μήκος της οδού Τσιμισκή, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τη μαθητική παρέλαση.

Ζεστό χειροκρότημα από γονείς και συγγενείς

Εκατοντάδες γονείς και συγγενείς των μαθητών χειροκροτούν ασταμάτητα τα παιδιά, επιβραβεύοντας την προσπάθειά τους και δημιουργώντας μια ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Την παρέλαση συνοδεύει μουσικά η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, η οποία παιανίζει γνωστά εμβατήρια, δίνοντας τον επίσημο και εορταστικό τόνο στην εκδήλωση.

Η μαθητική παρέλαση αποτελεί μέρος των εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, με τη νέα γενιά να τιμά την ιστορική ημέρα και το μήνυμα του «ΟΧΙ».

Το παρών στη μαθητική παρέλαση δίνουν ο υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης, Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, η υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ο αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Κώστας Γιουτίκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Στράτος Σιμόπουλος, η βουλευτής επικρατείας της ΝΔ, Νεφέλη Χατζηιωαννίδου, η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνια Θρασκιά και ο βουλευτής Κιλκίς του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς.

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Τα σχολεία που συμμετέχουν στη φετινή παρέλαση

Α΄ΟΜΑΔΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ (Σημαιοφόροι ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ/ΛΥΚΕΙΩΝ). Τα τμήματα των Σημαιοφόρων θα συμμετάσχουν και στην Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ: 33ο Δ.Σ. Θεσ/νίκης, 1ο Πειραματικό Δ.Σ. Θεσ/νίκης (ενταγμένο στο ΑΠΘ), Ειδικό Δ.Σ. Κωφών και Βαρήκοων Πανοράματος

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ΓΥΜΝΑΣΙΑ: 2ο Πρότυπο Θεσ/νίκης, 5ο Θεσ/νίκης, 6ο Θεσ/νίκης, 7ο Θεσ/νίκης, 11ο Θεσ/νίκης, 15ο Θεσ/νίκης, Ειδικό Γυμνάσιο-Λύκειο Κωφών –Βαρήκοων Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα Παπαφείου «Ο ΜΕΛΙΤΕΥΣ» – Παπάφειο Ίδρυμα

Β ΄ΟΜΑΔΑ (ΛΥΚΕΙΑ)

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ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ: 10ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 14ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 17ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 24ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, 32ο ΓΕ.Λ. Θεσ/νίκης, Δημόσιο Ωνάσειο Λύκειο Θεσ/νίκης

– Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου Λεμεσού

ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ: 1ο Ανατόλια, Απόστολος Παύλος, Αριστοτέλειο Κολλέγιο, Αρσάκειο, Ελληνικό Κολλέγιο, Κολέγιο Δελασάλ

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