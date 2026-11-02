Ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του.

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Ένωση Ενοικιαστών πραγματοποιεί συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Κάτω Τούμπα για να εμποδίσει την έξωση ηλικιωμένου ζευγαριού από την κατοικία του.

Το περιστατικό προκλήθηκε από την αδυναμία των ενοίκων να αποπληρώσουν τις δανειακές τους οφειλές προς τα πιστωτικά ιδρύματα.

Οι διοργανωτές της κινητοποίησης αναμένουν την άφιξη τεχνικού για την εκτέλεση της έξωσης και ζητούν την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Η Ένωση συνδέει το συγκεκριμένο γεγονός με τη γενικότερη στεγαστική κρίση που αντιμετωπίζουν πολλοί πολίτες λόγω των πλειστηριασμών και των τραπεζικών πρακτικών.

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Συγκέντρωση με στόχο να αποτραπεί μια έξωση πραγματοποιείται αυτή την ώρα στην Κάτω Τούμπα της Θεσσαλονίκης από την Ένωση Ενοικιαστ(ρι)ών, καθώς ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

Από ώρα σε ώρα αναμένεται να φτάσει στο σημείο και ο κλειδαράς.

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Η Ένωση χαρακτηρίζει την υπόθεση «καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας και άλλη μια πλευρά της στεγαστικής κρίσης, όπου τα σπίτια μας αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και τα κέρδη των τραπεζών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες».

Η ανακοίνωση της Ένωσης Ενοικιαστών

ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΞΩΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΔΕ ΘΑ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ!

Λίγες μόλις ημέρες μετά την απόπειρα έξωσης μιας 92χρονης στην Ηλιούπολη, βρισκόμαστε ξανά αντιμέτωποι με μια νέα απόπειρα έξωσης. Αυτή τη φορά, στην Κάτω Τούμπα, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι κινδυνεύει να χάσει το σπίτι του λόγω αδυναμίας αποπληρωμής δανειακών οφειλών.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά. Είναι μια καθημερινή πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας και άλλη μια πλευρά της στεγαστικής κρίσης, όπου τα σπίτια μας αντιμετωπίζονται ως εμπορεύματα και τα κέρδη των τραπεζών μπαίνουν πάνω από τις ανθρώπινες ανάγκες.

Όσο η στέγη αποτελεί πεδίο κερδοφορίας, όλο και περισσότεροι άνθρωποι θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να χάσουν το σπίτι τους.

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Ως Ένωση Ενοικιαστών, στεκόμαστε στο πλευρό τους και καλούμε σε συγκέντρωση αλληλεγγύης, απαιτώντας να σταματήσει η έξωση. Δεν θα το επιτρέψουμε! Καμία και κανένας μόνος απέναντι στις εξώσεις! Καλούμε σε συγκέντρωση σήμερα, Δευτέρα 2/11, στις 08:00, στην Καππαδοκίας 64, στην Κάτω Τούμπα. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

Να σταματήσει τώρα η έξωση του ηλικιωμένου ζευγαριού στην Κάτω Τούμπα.

Να κατοχυρωθεί η προστασία της πρώτης κατοικίας απέναντι σε τράπεζες, funds και servicers.

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Να μπει τέλος στις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς που αφήνουν ανθρώπους χωρίς σπίτι.

Καμία οικογένεια χωρίς σπίτι! Προσιτή, ασφαλής και αξιοπρεπής κατοικία για όλες και όλους. Η ΣΤΕΓΗ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ, ΟΧΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ! ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ, ΚΑΜΙΑ ΜΟΝΗ!

Πηγή: thesspost.gr

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