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Ακόμα ένα περιστατικό βίας εκτυλίχθηκε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης αφού το απόγευμα της Τετάρτης (4/11/2026) μια θέση στάθμευσης αποτέλεσε την αφορμή για έναν έντονο καβγά.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 17:00, στη συμβολή των οδών Σαρανταπόρου και Αμαλίας, στην περιοχή της Λεωφόρου Στρατού στη Θεσσαλονίκη και όπως μπορούμε να δούμε από βίντεο που κατέγραψε κάτοικος της περιοχής 2 άντρες πιάστηκαν στα χέρια.

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Σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι διφώνησαν για μια θέση πάρκινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Ο ένας από τους δύο έτρεξε προς το μέρος του άλλου και του έριξε μπουνιές και κλοτσιές, με τον άλλον άνδρα επίσης να αντιδράει. Αν και μάρτυρες κατάφεραν να τους χωρίσουν για λίγο, η ένταση κλιμακώθηκε και ο δρόμος μετατράπηκε σε ρινγκ.

Ο ένας έπεσε στο πάτωμα και ο δεύτερος τον χτυπούσε, με περαστικούς να συνεχίζουν να προσπαθούν να τους χωρίσουν. Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε ευτυχώς κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Πηγή: rthess.gr