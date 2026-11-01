Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μία 80χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη Χαλάστρα, στη Θεσσαλονίκη. Για την υπόθεση συνελήφθη ο 90χρονος σύζυγός της που πάσχει από άνοια και νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, καθώς φέρει τραύματα και ο ίδιος.

Η αστυνομία κλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου από το ΕΚΑΒ στο σπίτι του ηλικιωμένου ζευγαριού. Η κόρη φέρεται να ήταν αυτή που βρήκε τους γονείς της και αμέσως σήμανε συναγερμός. Αστυνομικοί αντίκρισαν νεκρή την 80χρονη, με τραύματα στο κεφάλι, ενώ στον χώρο βρισκόταν ο 90χρονος σύζυγός της, ο οποίος επίσης έφερε τραύματα στο κεφάλι και στα χέρια.

Advertisement

Advertisement

Ο υπερήλικας πάσχει από άνοια και μέχρι στιγμής δεν μπόρεσε να δώσει εξηγήσεις για τον θάνατο της συζύγου του, όπως μεταδίδει το voria.gr.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αν υπάρχουν ίχνη παραβίασης στον χώρο, ενώ ο 90χρονος νοσηλεύεται υπό την επιτήρηση αστυνομικών.