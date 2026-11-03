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Οι γονείς του θύματος, το οποίο έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη, αδυνατούν να παρευρεθούν στη δικαστική διαδικασία.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε πως η παρουσία της μητέρας δεν είναι απαραίτητη και διέκοψε τη συνεδρίαση για την επόμενη ημέρα.

Η μητέρα κατήγγειλε τη στάση της δικαιοσύνης μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, θεωρώντας την απόφαση άδικη και προσβλητική για τη μνήμη της κόρης της.

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Την έντονη οργή και αγανάκτησή της για την απόφαση του δικαστηρίου να μην κάνει δεκτό το αίτημα αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης του θανατηφόρου τροχαίου που στοίχισε τη ζωή στην 21χρονη Εμμα στη Θεσσαλονίκη εκφράζει η μητέρα της, Κέλλυ Καμπάκη, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Οπως αναφέρει το thestival.gr, παρότι η ίδια και ο πατέρας της Έμμας αδυνατούν να μεταβούν στη Θεσσαλονίκη, το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα αναβολής της δίκης σε δεύτερο βαθμό, αποφασίζοντας τη διακοπή της διαδικασίας μέχρι αύριο, Τετάρτη, στις 9:30 το πρωί.

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Η μητέρα της 21χρονης, η οποία έχασε τη ζωή της όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο και εγκαταλείφθηκε αιμόφυρτη στον δρόμο τον Νοέμβριο του 2022, ξεσπά κατά της Δικαιοσύνης, αναφέροντας πως η πρόεδρος του δικαστηρίου έκρινε ότι η παρουσία της δεν είναι απαραίτητη.

«Εγώ, η μάνα της Έμμας, εγώ η φωνή του δολοφονημένου μου παιδιού, δεν είμαι απαραίτητη να παρευρεθώ», γράφει χαρακτηριστικά.

Αναλυτικά η ανάρτησή της μητέρας της Εμμας :

«Σήμερα ήταν το εφετείο του δολοφόνου , παράνομα στη χώρα οδηγού που οδηγούσε ενώ δεν είχε δίπλωμα ένα φτιαγμένο αυτοκίνητο με πάνω από 100 χλμ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , έχασε τον έλεγχο , μπήκε στο αντίθετο ρεύμα παρέσυρε την Εμμα και στην προσπάθεια να διαφύγει τη χτύπησε 2η φορά ενώ ήταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα και την εγκατέλειψε!

ΣΗΜΕΡΑ ζητήσαμε αναβολή καθώς η μετάβαση μου στη Θεσσαλονίκη είναι αδύνατη και η δικαιοσύνη έλαμψε για άλλη μια φορά !!!

Η πρόεδρος ΔΕΝ ΕΔΩΣΕ ΑΝΑΒΟΛΗ !!!γιατί λέει εγώ …

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εγώ η μάνα της Εμμας ..

εγώ η φωνή του δολοφονημένου μου παιδιού

ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ 😳😳

να παρευρεθώ και έδωσε διακοπή για αύριο το πρωί στις 9.30 να ξεκινήσει χωρίς την παρουσία μου και χωρίς την παρουσία του πατέρα της Εμμας καθώς δεν έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε αύριο Θεσσαλονίκη !!!!

Τι σκατα πίνετε ;;

Γ**** τη δικαιοσύνη σας !!!!!

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Δε φτάνει η ταλαιπωρία που μας έχετε υποβάλει τόσα χρόνια , δεν φτάνει ο πόνος μας , δε φτάνει η ισόβια καταδίκη μας .. έχουμε να αντιμετωπίσουμε και τη δικαιοσύνη!!! Απέναντι μας και αυτή … υπέρ του θύτη !!!

Θα ευχηθώ με όλη τη δύναμη της ψυχής μου να βρεθείτε στη θέση μας !!!».

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