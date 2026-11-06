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Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης σε Θεσπρωτία και Θεσσαλονίκη συνελήφθησαν δέκα μέλη της σπείρας, ενώ ταυτοποιήθηκε και η δράση ενός επιπλέον συνεργού που βρίσκεται ήδη έγκλειστος.

Η οργάνωση διευκόλυνε την είσοδο και διαμονή περισσότερων από πεντακόσιους αλλοδαπούς, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος που υπολογίζεται σε τουλάχιστον επτακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ.

Τα μέλη του κυκλώματος χρησιμοποιούσαν ειδικά κρυπτογραφημένα δίκτυα επικοινωνίας για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους από τις αστυνομικές αρχές κατά τη μεταφορά των ατόμων.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, οχήματα, ηλεκτρονικές συσκευές και διαβατήρια, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών για την απόδοση κατηγοριών.

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Στην αποδόμηση πολυμελούς εγκληματικής οργάνωσης προχώρησαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, πραγματοποιώντας επιχείρηση που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Ε.) και εντάσσεται στο Πρόγραμμα EMPACT 2.2 EAST MED του κύκλου πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.

Σε συνεργασία με την EUROPOL και με τη συνδρομή αστυνομικών τόσο της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας όσο και του Γραφείου Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης διακρίβωσαν τη δράση των μελών της που αφορά σε παράνομη μεταφορά αλλοδαπών, έναντι αμοιβής, και προώθησή τους στο εσωτερικό της χώρας, αλλά και στο εξωτερικό.

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Σε ταυτόχρονες, ευρείας κλίμακας, αστυνομικές επιχειρήσεις, που έλαβαν χώρα το πρωί της Πέμπτης (5/11), σε περιοχές των Νομών Θεσπρωτίας και Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης. Εννέα άτομα συνελήφθησαν στα Ιωάννινα και ένα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς άντρες 22 ετών αμφότεροι, μία 33χρονη αλλοδαπή γυναίκα, πέντε ημεδαπούς άντρες 43, 41, 42 και 58 ετών και δύο ημεδαπές γυναίκες ηλικίας 38 και 40 ετών, οι οποίοι, όπως προκύπτει από την έρευνα, μαζί με 26χρονο συνεργό τους που βρίσκεται ήδη προσωρινά κρατούμενος σε Κατάστημα Κράτησης της χώρας, τουλάχιστον από τον Ιούνιο του 2025, ενώθηκαν για την τέλεση των προαναφερόμενων έκνομων πράξεων, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσαν

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία, τα μέλη της σπείρας, έχοντας συγκεκριμένη δομή, με τους διευθύνοντες και τους συντονιστές να βρίσκονται εντός και εκτός της χώρας, συγκέντρωναν ομάδες αλλοδαπών και οργάνωναν τη διέλευσή τους από τα σύνορα.

Παράλληλα, στην ελληνική επικράτεια λειτουργούσε υποστηρικτικός πυρήνας ο οποίος, με την κατεύθυνση των ηγετικών στελεχών, δρούσε σε παραμεθόριο περιοχή του Νομού Θεσπρωτίας, παρέχοντας, συστηματικά και έναντι αντιτίμου, καταλύματα, σίτιση, μέσα επικοινωνίας και διευκόλυνση μεταφοράς.

Στο πλαίσιο της δράσης τους, που περιλαμβάνει σαράντα μία (41) περιπτώσεις παράνομης μεταφοράς και προώθησης περισσότερων των (500) αλλοδαπών:

καθοδηγούσαν αλλοδαπούς να εισέρχονται στην ελληνική επικράτεια πεζή, μέσα από δύσβατα ορεινά μονοπάτια όμορης χώρας

τους παρείχαν προσωρινή διαμονή είτε σε καταλύματα είτε σε αυτοσχέδιες σκηνές σε ορεινές περιοχές του Νομού Θεσπρωτίας, όπου παρέμεναν μέχρι την περαιτέρω προώθησή τους και

τους εφοδίαζαν με είδη πρώτης ανάγκης (τρόφιμα, νερό) και κάρτες SIM, εφαρμόζοντας ωστόσο ακραία υπερτιμολόγηση με σκοπό την οικονομική τους εκμετάλλευση και τη μεγιστοποίηση του δικού τους κέρδους.

Η μεταφορά των αλλοδαπών προς την ενδοχώρα με κύριους προορισμούς την Αθήνα και την Πάτρα ή το εξωτερικό, γινόταν κατά κύριο λόγο με τη χρήση υπεραστικών λεωφορείων, ενώ οι ροές κατευθύνονταν στοχευμένα σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση για αγροτικό εργατικό δυναμικό. Σημειώνεται εδώ η συνδρομή στη διεξαγωγή της έρευνας αστυνομικών του Τμήματος Αλλοδαπών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

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Τα μέλη του εγκληματικού δικτύου, σε πολλές περιπτώσεις, παρακρατούσαν τα διαβατήρια των διακινούμενων, ως μέσο διασφάλισης για την εξόφληση της οφειλής τους που θα πραγματοποιούνταν μέσω της εργασίας τους, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι αλλοδαποί κατέβαλλαν εκ των προτέρων το χρηματικό ποσό που τους ζητούνταν για την μεταφορά τους.

Υπογραμμίζεται ότι, για τον συντονισμό των ενεργειών τους και την αποφυγή του εντοπισμού τους από τις Αρχές, οι δράστες χρησιμοποιούσαν κλειστό δίκτυο επικοινωνίας μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, ανταλλάσσοντας πληροφορίες για τις κινήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τα ευρήματα των Αρχών

Κατά τις αστυνομικές επιχειρήσεις και σε έρευνες που ακολούθησαν σε τρείς οικίες κι ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

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(3) ΙΧΕ αυτοκίνητα, ένα εκ των οποίων αποτελεί προϊόν νομιμοποίησης εσόδων

Πλήθος τηλεφώνων και ηλεκτρονικών μέσων

(1.150) ευρώ σχετιζόμενα με τη δράση της οργάνωσης και

(4) διαβατήρια που παρακρατήθηκαν από μέλος της οργάνωσης.

Συνελήφθησαν επίσης, είκοσι ένας (21) αλλοδαποί που στερούνταν εγγράφων για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα, με πέντε (5) εξ’ αυτών να εντοπίζονται σε οικία μέλους του κυκλώματος όπου τους παρεχόταν κατάλυμα καθώς εργάζονταν σε επιχείρησή του χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Το εκτιμώμενο παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση ανέρχεται σε τουλάχιστον (750.000) ευρώ.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της προανάκρισης ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 23χρονου ηγετικού στελέχους δεύτερης εγκληματικής οργάνωσης στην οποία συμμετείχαν και τέσσερις εκ των προαναφερόμενων συλληφθέντων, υλικό που έχει συμπεριληφθεί στη δικογραφία.

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Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή του Νομού Θεσπρωτίας.