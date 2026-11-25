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Στην υπόθεση εμπλέκονται ένστολοι που εξασφάλιζαν παράνομες αποζημιώσεις μετακίνησης, καταβάλλοντας χρηματικά ποσά που ξεκινούσαν από 150 ευρώ για κάθε πλαστό παραστατικό.

Στο πλαίσιο αστυνομικών επιχειρήσεων συνελήφθησαν 22 άτομα, μεταξύ των οποίων οκτώ ένστολοι, ενώ οι Αρχές εξετάζουν τη συμμετοχή δεκάδων ακόμη αστυνομικών, λιμενικών και δημοσίων υπαλλήλων.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά και πλήθος στοιχείων που τεκμηριώνουν τη δράση των κυκλωμάτων.

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων συνεχίζει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και τον εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων προσώπων.

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Αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο βρίσκονται οι 16 από τους 22 συλληφθέντες για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων διαμονής σε ένστολους, από την οποία το Δημόσιο φέρεται να υπέστη οικονομική ζημία άνω των 12,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, συνέργεια από κοινού και κατ’ εξακολούθηση σε απάτη σε βάρος του Δημοσίου, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Οι 16 κατηγορούμενοι αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο ανακριτή.

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Παράλληλα, η δικογραφία διαχωρίστηκε για τους υπόλοιπους έξι συλληφθέντες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλημμεληματικές κατηγορίες και παραπέμφθηκαν στο αρμόδιο στρατοδικείο για να δώσουν εξηγήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 22 άτομα έως τώρα σε Αθήνα, Ιωάννινα και Μυτιλήνη, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται περίπου 1.291 ένστολοι, με το ύψος της απάτης σε βάρος του Δημοσίου ξεπερνά τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Η φερόμενη απάτη βασιζόταν στην έκδοση πλαστών ή εικονικών παραστατικών διαμονής, τα οποία χρησιμοποιούνταν από ένστολους για να εισπράττουν αποζημιώσεις μετακίνησης, χωρίς να έχουν πραγματοποιήσει πραγματική διαμονή σε ξενοδοχεία ή άλλα καταλύματα.

Πάνω από 173 ακίνητα δήλωνε το κύκλωμα, 23 άτομα εμφανίζονταν να βρίσκονται ταυτόχρονα σε 44 τ.μ

Ενδεικτικό της έκτασης της δραστηριότητας των εγκληματικών ομάδων είναι το γεγονός ότι, μέσω των εταιρειών της πρώτης ομάδας, είχαν μισθωθεί ή υπεκμισθωθεί περισσότερες από -173- κατοικίες σε διάφορες περιοχές της χώρας, ορισμένες από τις οποίες δεν διέθεταν καν ηλεκτροδότηση ή υδροδότηση.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ακινήτου επιφάνειας μόλις -44- τετραγωνικών μέτρων, στο οποίο, βάσει των εκδοθέντων παραστατικών, εμφανίζονταν να διαμένουν ταυτόχρονα -23- άτομα.

Ο «Γιώργος» και οι συναντήσεις κοντά στη ΓΑΔΑ και τα δικαστήρια

Κεντρικό πρόσωπο στην πρώτη από τις δύο φερόμενες εγκληματικές οργανώσεις ήταν ένας άνδρας με το όνομα «Γιώργος». Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φέρεται να συναντούσε ένστολους σε προκαθορισμένα σημεία, κοντά στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής (ΓΑΔΑ), αλλά και στην περιοχή των δικαστηρίων.

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Κατά τις συναντήσεις αυτές, φέρεται να παρέδιδε στους ενδιαφερόμενους φακέλους που περιείχαν εικονικά αποδεικτικά διαμονής, στα οποία ήταν ήδη αναγραφόμενο το όνομα του εκάστοτε παραλήπτη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας φέρεται να αποτελούσε βασικό στέλεχος της μίας από τις δύο οργανώσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, προκάλεσαν οικονομική ζημιά άνω των 12,5 εκατ. ευρώ στο Δημόσιο.

Η λογίστρια «Μαρκέλλα» και το γραφείο με τις ουρές των ένστολων

Στο δεύτερο κύκλωμα φέρονται να είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο ένας αστυνομικός, πρώην συνδικαλιστής, ο οποίος συνελήφθη στα Ιωάννινα, καθώς και μία λογίστρια με το όνομα «Μαρκέλλα».

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Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, ένστολοι επισκέπτονταν το γραφείο της λογίστριας, προκειμένου να εξασφαλίσουν εικονικές αποδείξεις διαμονής για τις αποζημιώσεις των υπηρεσιακών μετακινήσεών τους.

Η «Μαρκέλλα» φέρεται να ήταν ιδιαίτερα γνωστή στους κύκλους των στελεχών των σωμάτων ασφαλείας. Κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν ότι καθημερινά έβλεπαν υπηρεσιακά οχήματα να σταθμεύουν έξω από το γραφείο της, ενώ οι επιβαίνοντες εισέρχονταν στο εσωτερικό του.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, έξω από την πόρτα του γραφείου σχηματίζονταν μεγάλες ουρές, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα έντονη.

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Εντύπωση προκαλεί, παράλληλα, το γεγονός ότι στην πρόσοψη του κτιρίου δεν υπήρχε εμφανής πινακίδα που να υποδεικνύει τη λειτουργία λογιστικού γραφείου. Αντίθετα, η επιφάνεια ήταν καλυμμένη με ένα μεγάλο αυτοκόλλητο, το οποίο φέρεται να είχε τοποθετηθεί με στόχο να μην προκαλείται υποψία.

Από 150 ευρώ το κόστος των εικονικών παραστατικών

Τα δύο κυκλώματα φέρονται να λειτουργούσαν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, ενώ το κόστος για την εξασφάλιση των εικονικών παραστατικών ξεκινούσε από τα 150 ευρώ. Η δράση τους βρίσκεται στο επίκεντρο της μεγάλης αστυνομικής έρευνας, η οποία οδήγησε σε εκτεταμένες επιχειρήσεις και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε χθες, έγιναν παράλληλες έρευνες στην Αθήνα, τα Ιωάννινα και τη Μυτιλήνη, με αποτέλεσμα τη σύλληψη 22 ατόμων.

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Στη λίστα των συλληφθέντων περιλαμβάνονται οκτώ ένστολοι. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε τέσσερις αστυνομικούς και έναν αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, οι οποίοι φέρονται να συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω την ώρα που παραλάμβαναν εικονικά αποδεικτικά διαμονής.

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Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει, επίσης, ότι μεταξύ των προσώπων που φέρονται να είχαν καθοριστικό ρόλο στη λειτουργία των δύο οργανώσεων συγκαταλέγονται ένας αστυνομικός, ένα στέλεχος του Λιμενικού και μία στρατιωτικός.

Στο μικροσκόπιο δεκάδες λιμενικοί, αστυνομικοί και δημόσιοι υπάλληλοι

Η έρευνα δεν περιορίζεται στα πρόσωπα που έχουν ήδη συλληφθεί, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τη συμμετοχή ακόμη μεγαλύτερου αριθμού ατόμων.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερεύνησης βρίσκονται τουλάχιστον:

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60 λιμενικοί,

23 αστυνομικοί,

μία πολιτική υπάλληλος,

17 ακόμη δημόσιοι λειτουργοί.

Στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνονται στρατιωτικοί, διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά και μία δικαστική υπάλληλος.

Τα μέχρι στιγμής στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από τις Αρχές σκιαγραφούν τη δομή των δύο εγκληματικών οργανώσεων και τους φερόμενους επικεφαλής τους.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, την πρώτη οργάνωση φέρεται να διηύθυνε γυναίκα, ενώ επικεφαλής της δεύτερης φέρεται να ήταν άνδρας. Παράλληλα, κατά τις έρευνες των αστυνομικών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν περίπου 400.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πλήθος αποδεικτικών στοιχείων και πειστηρίων, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν και να αξιοποιηθούν για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να εξετάζουν όλες τις πτυχές της φερόμενης δράσης των δύο οργανώσεων.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να αξιολογηθούν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ενώ παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψουν νέες αποκαλύψεις, να εντοπιστούν επιπλέον εμπλεκόμενοι και να διευρυνθεί περαιτέρω ο κύκλος των προσώπων που εξετάζονται για την υπόθεση των εικονικών αποδείξεων και των παράνομων αποζημιώσεων.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, επαγγελματικούς χώρους και οχήματα, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

418.270- ευρώ, από τα οποία τα -328.375- ευρώ βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα σε οικία συλληφθείσας,



πλήθος κερδισμένων δελτίων τυχερών παιγνίων, συνολικής αξίας άνω των -200.000- ευρώ,



πλήθος ηλεκτρονικών υπολογιστών, κινητών τηλεφώνων και σφραγίδων εταιρειών,



δύο μηχανήματα POS,



πλήθος σημειώσεων με στοιχεία μετακινήσεων και χρηματικά ποσά,



4- οχήματα,



μικροποσότητα ναρκωτικών και



κυνηγετικό όπλο.

Επίσης, εντοπίστηκαν αποδείξεις ανάληψης μετρητών από τραπεζικούς λογαριασμούς των αρχηγικών μελών, οι τέσσερις εκ των οποίων εμφάνιζαν συνολικό διαθέσιμο υπόλοιπο άνω των -2.400.000- ευρώ, για τη διερεύνηση της προέλευσης των οποίων ενημερώθηκε η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Για τις περιπτώσεις κατοχής του κυνηγετικού όπλου και των ναρκωτικών ουσιών σχηματίστηκαν δύο αυτοτελείς δικογραφίες σε βάρος ισάριθμων μελών των εγκληματικών ομάδων.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Με πληροφορίες από: Dikastiko.gr