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Η δράση του κυκλώματος προκάλεσε ζημία 28 εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος των εμπλεκομένων υπολογίζεται στα 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν λογιστές που υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις και διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων που διευκόλυναν τις εκταμιεύσεις των χρημάτων.

Οι Αρχές συνέλαβαν συνολικά 15 άτομα, τα οποία αντιμετωπίζουν κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στην ανακρίτρια και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, ενώ οι συνήγοροι υπεράσπισης αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις.

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Δίκτυο οκτώ εταιρειών-«βιτρινών», εικονικά τιμολόγια, ανακριβείς φορολογικές δηλώσεις και πρόσωπα που εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» περιλαμβάνει, σύμφωνα με τη δικογραφία, το κύκλωμα φοροδιαφυγής με τα εικονικά τιμολόγια που αποκαλύφθηκε από την Οικονομική Αστυνομία και την ΑΑΔΕ. Η φερόμενη δράση του είχε ως αποτέλεσμα ζημία 28 εκατομμυρίων ευρώ για το Δημόσιο, ενώ το παράνομο όφελος εκτιμάται σε 4,8 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, οι εμπλεκόμενοι φέρονται να δραστηριοποιούνταν μέσω μη απόδοσης ΦΠΑ, έκδοσης και χρήσης εικονικών τιμολογίων, αλλά και υποβολής ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, με στόχο την είσπραξη παράνομων επιστροφών φόρου.

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Κομβικό ρόλο στη λειτουργία του μηχανισμού φέρονται να είχαν λογιστές που υπέβαλλαν τις επίμαχες δηλώσεις, καθώς και δύο διευθυντές τραπεζικών καταστημάτων, οι οποίοι, σύμφωνα με τις Αρχές, διευκόλυναν την εκταμίευση των επιστροφών.

Η λογίστρια «δείχνει» τον σύντροφό της

Στην κατάθεσή της, η λογίστρια περιγράφει όσα, όπως υποστηρίζει, συνέβησαν τον Μάρτιο του 2026, όταν ο σύντροφός της τής ζήτησε να αναλάβει την υποβολή φορολογικών δηλώσεων συγκεκριμένων εταιρειών, υποσχόμενος ότι θα αποκόμιζαν περίπου 5.000 ευρώ από κάθε δήλωση.

Όπως αναφέρει, αρχικά αρνήθηκε, καθώς θεωρούσε ότι θα συμμετείχε σε απάτη εις βάρος του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφός της επανήλθε, πιέζοντάς την να υποβάλει τις δηλώσεις σε συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, ενώ της ανέφερε ότι στην υπόθεση εμπλέκονταν και τραπεζικοί.

Η ίδια περιγράφει στην κατάθεσή της:

«Το περιστατικό έγινε στις 20-03-2026. Ο σύντροφός μου, μου είπε ότι επιθυμεί εγώ να υποβάλλω της δήλωσεις φορολογίας εισοδήματος κάποιων νομικών προσώπων εταιρειών που σχετίζεται ο σύντροφός μου.

Αφού τον ρώτησα γιατί θέλει να υποβάλλω εγώ τις δηλώσεις, μου είπε ότι αν το κάνω θα πάρουμε πολλά χρήματα από κάθε δήλωση που θα υποβληθεί, περίπου 5.000 ευρώ.

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Εγώ αμέσως αρνήθηκα και του είπα ότι δεν με ενδιαφέρει να λάβω χρήματα, θεωρώντας ότι αν το δεχόμουν θα συμμετείχα σε μια απάτη κατά του Ελληνικού Δημοσίου».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει, ο σύντροφός της αρχικά αποδέχθηκε την άρνησή της, ωστόσο λίγες ημέρες αργότερα επανήλθε, πιέζοντάς την να προχωρήσει στην υποβολή των δηλώσεων. Εκείνη αρνήθηκε και του ζήτησε να μην χρησιμοποιήσει τους κωδικούς Taxisnet του συνεταίρου της.

Η λογίστρια αναφέρει ότι η ένταση μεταξύ τους κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να φύγει από το σπίτι, φοβούμενη για τη σωματική της ακεραιότητα. Όταν επέστρεψε, όπως υποστηρίζει, ο σύντροφός της την ενημέρωσε ότι οι δηλώσεις είχαν ήδη υποβληθεί και ότι είχε βρει μόνος του τους κωδικούς του συνεταίρου της, αναζητώντας τους στο γραφείο της.

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Όπως κατέθεσε, διαπίστωσε στη συνέχεια ότι στον προσωπικό της λογαριασμό στο Viber είχαν σταλεί και ληφθεί μηνύματα με τον Μπ., στα οποία αναγράφονταν οι κωδικοί Taxisnet του συνεταίρου της. Η ίδια υποστηρίζει ότι δεν είχε αποστείλει τα μηνύματα και ότι ο σύντροφός της ήταν το μοναδικό πρόσωπο που είχε πρόσβαση στον υπολογιστή της.

Όταν τον ρώτησε γιατί προχώρησε στις ενέργειες αυτές, φέρεται να της απάντησε ότι το έκανε για τα χρήματα, καθώς χρωστούσε σε τρίτους και ήθελε να εξοφλήσει τα χρέη του.

Οι 15 συλλήψεις και οι απολογίες



Οι 15 συλληφθέντες διανυκτέρευσαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια για τη λήψη αποτυπωμάτων και τη φωτογράφισή τους. Από τις συνολικά 15 συλλήψεις, οι οκτώ πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή του Αγρινίου.

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Μεταξύ των κατηγορουμένων φέρεται να βρίσκεται και πρόσωπο που στο παρελθόν είχε κερδίσει σημαντικό χρηματικό ποσό σε τυχερό παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια έμεινε χωρίς εργασία και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στρατολογήθηκε προκειμένου να εμφανίζεται ως διαχειριστής εταιρείας.

Οι συνήγοροι υπεράσπισης υποστηρίζουν ότι οι εντολείς τους αρνούνται τις κατηγορίες, ενώ κάνουν λόγο για πρόσωπα που δεν είχαν πλήρη γνώση της υπόθεσης και χρησιμοποιήθηκαν χωρίς να γνωρίζουν το εύρος της φερόμενης παράνομης δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας, από την οποία έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους, οι οποίες αναμένεται να πραγματοποιηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη.

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Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Πηγή: Dikastiko