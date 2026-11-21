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Το δίκτυο οκτώ εταιρειών, με τη χρήση αχυρανθρώπων, απέκρυψε φορολογητέα ύλη άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και πέτυχε παράνομες επιστροφές ΦΠΑ.

Στην υπόθεση εμπλέκονται τέσσερις λογιστές και δύο τραπεζικά στελέχη, τα οποία διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών έναντι σημαντικών χρηματικών αμοιβών.

Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν τη δράση του κυκλώματος χρησιμοποιώντας τον αλγόριθμο Jaccard για τη διασταύρωση φορολογικών και τραπεζικών δεδομένων.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους σχετικά με τις κατηγορίες της εγκληματικής οργάνωσης και της απάτης.

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Βαρύ είναι το κατηγορητήριο για τους 15 συλληφθέντες του κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, καθώς ο αρμόδιος εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών πράξεων.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, φοροδιαφυγή, απάτη σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου, απόπειρα απάτης, πλαστογραφία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

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Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν στον ανακριτή, ενώ αναμένεται να εμφανιστούν ένας προς έναν ενώπιόν του, προκειμένου να ζητήσουν προθεσμία για την προετοιμασία των απολογιών τους. Στη συνέχεια θα επιστρέψουν στα δικαστήρια για να απολογηθούν.

Οκτώ εταιρείες και «αχυράνθρωποι» στο δίκτυο

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε από τους ελεγκτές της Διεύθυνσης Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ, οι οποίοι εντόπισαν ένα οργανωμένο δίκτυο επιχειρήσεων από διαφορετικούς κλάδους της οικονομίας.

Στοιχεία της Αρχής, δείχνουν ότι στο κύκλωμα φέρονται να συμμετείχαν οκτώ εταιρείες, οι οποίες χρησιμοποιούσαν ως βιτρίνες πρόσωπα χωρίς πραγματική σχέση με την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι» εμφανίζονταν ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ ορισμένοι από αυτούς δηλώνονταν ακόμη και ως άνεργοι.

Μέσω της ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων μεταξύ των εταιρειών, το δίκτυο φέρεται να απέκρυψε φορολογητέα ύλη που ξεπερνά τα 28 εκατ. ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με την έρευνα, εξασφαλίζονταν παράνομες επιστροφές φόρου μέσω ΦΠΑ, συνολικού ύψους 4,8 εκατ. ευρώ.

Ανάμεσα στους 15 συλληφθέντες βρίσκονται τέσσερις λογιστές και δύο τραπεζικά στελέχη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο ρόλος των τελευταίων, οι οποίοι φέρονται να διευκόλυναν την ανάληψη μετρητών από τα ποσά που προέρχονταν από τις παράνομες επιστροφές φόρων.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, για κάθε τέτοια διευκόλυνση τα τραπεζικά στελέχη φέρονται να λάμβαναν αμοιβή 100.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο της έρευνας προέκυψε επίσης ότι ως έδρα για τις φορολογικές δηλώσεις των συγκεκριμένων εταιρειών είχε δηλωθεί ένα καφενείο στο κέντρο της Αθήνας.

Πώς ο αλγόριθμος Jaccard αποκάλυψε τις διασυνδέσεις

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Καθοριστική για την εξάρθρωση του κυκλώματος ήταν η αξιοποίηση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων από τους ελεγκτές της ΔΕΟΣ, οι οποίοι διασταύρωσαν φορολογικά και τραπεζικά δεδομένα.

Στην ανάλυση χρησιμοποιήθηκε, μεταξύ άλλων, ο αλγόριθμος Jaccard, μια μέθοδος που μετρά τον βαθμό ομοιότητας μεταξύ διαφορετικών συνόλων δεδομένων, επιτρέποντας τον εντοπισμό κοινών χαρακτηριστικών και συσχετίσεων.

Με τη χρήση του συγκεκριμένου εργαλείου οι ελεγκτές εντόπισαν ύποπτες συνδέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, χαρτογραφώντας το δίκτυο που φέρεται να βρισκόταν πίσω από τις εικονικές συναλλαγές.

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Η συνδυαστική επεξεργασία των πληροφοριών επέτρεψε στις αρχές να εντοπίσουν σχέσεις που δεν θα ήταν εύκολο να αποκαλυφθούν από την εξέταση των επιμέρους φορολογικών ή τραπεζικών στοιχείων.