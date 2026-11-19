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Οι εμπλεκόμενες εταιρείες απέκρυψαν έσοδα άνω των 28 εκατομμυρίων ευρώ και έλαβαν αδικαιολόγητες επιστροφές φόρων συνολικού ύψους 4,8 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι αρχές προχώρησαν σε 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τραπεζικά στελέχη και λογιστές που διευκόλυναν τη δράση του κυκλώματος.

Για τον εντοπισμό της απάτης, οι ελεγκτές χρησιμοποίησαν εξειδικευμένες μεθόδους ανάλυσης δικτύων, αποκαλύπτοντας τη χρήση αχυρανθρώπων και τη διασύνδεση των εταιρειών.

Η έρευνα των αρχών παραμένει σε εξέλιξη προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιπλέον πρόσωπα ή επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην υπόθεση.

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Οι ελεγκτές των Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών (ΔΕΟΣ) της ΑΑΔΕ εξάρθρωσαν οργανωμένο κύκλωμα εταιρειών, το οποίο, μέσω εικονικών συναλλαγών, απέκρυπτε φορολογητέα έσοδα και ζητούσε παράνομες επιστροφές φόρων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων του ΔΕΟΣ, οι εμπλεκόμενοι είχαν στήσει μηχανισμό συστηματικής φοροδιαφυγής μέσω ανταλλαγής εικονικών τιμολογίων υψηλών ποσών, που κατέληξε σε 8 εταιρείες να αποκρύψουν φορολογητέα ύλη που υπερβαίνει τα 28 εκατ. ευρώ (13 σε φόρο εισοδήματος και 15 σε ΦΠΑ) και να λάβουν επιστροφές φόρων συνολικού ποσού 4,8 εκατ. ευρώ, χωρίς να τις δικαιούνται.

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Κατόπιν των ελέγχων του ΔΕΟΣ, τα 28 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταλογιστεί. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της επιχείρησης πραγματοποιήθηκαν 15 συλλήψεις, μεταξύ των οποίων – μέχρι στιγμής – και 2 τραπεζικών στελεχών και 4 λογιστών.

Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα

Οι εταιρείες εμφανίζονταν σε διάφορους επιχειρηματικούς κλάδους. Πίσω τους βρίσκονταν συχνά πρόσωπα, που δεν ταίριαζαν με τον ρόλο που τους είχε δοθεί.

Άνεργοι, ιδιοκτήτες τοπικών καφενείων και άλλοι χωρίς καμία εμφανή επιχειρηματική δραστηριότητα ήταν δηλωμένοι ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι. Οι επιχειρήσεις αυτές είχαν δραστηριότητα, που το οικονομικό και επαγγελματικό προφίλ των διαχειριστών δεν μπορούσε σε καμία περίπτωση να δικαιολογήσει.

Πώς εντοπίστηκε το κύκλωμα

Το κλειδί για την αποκάλυψη ήταν τα δεδομένα. Οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ χρησιμοποίησαν εξειδικευμένη τεχνική ανάλυσης δικτύων και συσχετίσεων, μαζί με τον δείκτη ομοιότητας Jaccard, μία μέθοδος που δείχνει σε ποιο βαθμό επικαλύπτονται δύο σύνολα στοιχείων.

Έτσι χαρτογράφησαν τις σύνθετες διασυνδέσεις ανάμεσα σε εταιρείες, πρόσωπα, τραπεζικούς λογαριασμούς και συναλλαγές.

Αναδύθηκε ένα πλέγμα εταιρειών με έντονα ύποπτα κοινά χαρακτηριστικά: Επικαλύψεις στη διοίκηση, στις συναλλαγές και στους τραπεζικούς λογαριασμούς, και τα ίδια φυσικά πρόσωπα να εμφανίζονται ξανά και ξανά ως διαχειριστές ή μοναδικοί εταίροι.

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Ο ρόλος των δύο τραπεζικών υπαλλήλων

Μεταξύ των συλληφθέντων περιλαμβάνονται και δύο διευθυντές υποκαταστημάτων τράπεζας στην Δυτική Ελλάδα και στην Ανατολική Αττική, οι οποίοι «διευκόλυναν» τους διαχειριστές αυτών των εταιρειών να κάνουν αναλήψεις αυτών των παράνομων επιστροφών, εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ σε μετρητά, με… «αμοιβή» άνω των 100.000 ευρώ ανά ανάληψη.

Για την αποκάλυψη της δράσης των δύο διευθυντικών στελεχών οι ελεγκτές των ΔΕΟΣ συνεργάστηκαν με τον εσωτερικό έλεγχο της τράπεζας, ώστε να διαπιστωθεί ακριβώς πώς διευκόλυναν το κύκλωμα.

Λογιστές που υπέβαλαν δηλώσεις μέσω καφενείου

Στο κύκλωμα φέρονται να εμπλέκονται και λογιστές, με τέσσερις από αυτούς έχουν ήδη συλληφθεί. Το κύκλωμα χρησιμοποιούσε καφενείο στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο παρείχε την τεχνολογική υποστήριξη για να υποβάλλονται οι φορολογικές δηλώσεις. Η συγκεκριμένη επιχείρηση μεταβιβάστηκε σε αχυράνθρωπο του κυκλώματος, μόλις ολοκληρώθηκαν οι υποβολές των δηλώσεων.

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Πλέον των 15 συλλήψεων, έγιναν έρευνες σε επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Κατασχέθηκαν έγγραφα, ηλεκτρονικά μέσα αποθήκευσης και άλλα αποδεικτικά στοιχεία.

Η έρευνα συνεχίζεται. Στόχος είναι η πλήρης αξιοποίηση των ευρημάτων και ο εντοπισμός τυχόν πρόσθετων προσώπων και εταιρειών που εμπλέκονται.

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