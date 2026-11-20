Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ΑΑΔΕ εντάσσει την Τεχνητή Νοημοσύνη στον σχεδιασμό του επιχειρησιακού κέντρου ελέγχου για την αναβάθμιση της φορολογικής διοίκησης.

Τα νέα ψηφιακά εργαλεία θα αναλύουν δεδομένα από διάφορες πηγές για τον ταχύτερο εντοπισμό αποκλίσεων και πιθανών περιπτώσεων φοροδιαφυγής.

Οι αλγόριθμοι θα υποστηρίζουν τους ελεγκτές πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων στο πεδίο.

Η υποδομή θα επιτρέπει την παρακολούθηση επιχειρήσεων σε πραγματικό χρόνο μέσω χαρτών και ψηφιακών συστημάτων.

Οι τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται σε στάδιο προκαταρκτικής διαβούλευσης και οι νέες δυνατότητες δεν έχουν τεθεί ακόμη σε πλήρη λειτουργία.

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Νέες δυνατότητες αποκτά το επιχειρησιακό κέντρο ελέγχου της ΑΑΔΕ, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη εντάσσεται στον σχεδιασμό για την αναβάθμιση του ψηφιακού στρατηγείου της φορολογικής διοίκησης.

Το κέντρο, που ήδη υποστηρίζει τον συντονισμό ελεγκτικών επιχειρήσεων, σχεδιάζεται να αποκτήσει ισχυρότερα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων, διασταύρωσης συναλλαγών και παρακολούθησης των ελέγχων σε πραγματικό χρόνο.

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Στόχος είναι οι ελεγκτές να γνωρίζουν περισσότερα για μια επιχείρηση πριν φτάσουν σε αυτήν, να λαμβάνουν άμεση υποστήριξη κατά τη διάρκεια του ελέγχου και να μπορούν να αξιοποιούν τα ευρήματα για νέες έρευνες.

Έλεγχοι στην εποχή του AI

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη αναπτύξει ψηφιακά εργαλεία για τον συντονισμό ελέγχων σε εστιατόρια, καφετέριες, νυχτερινά κέντρα, beach bars και τουριστικές επιχειρήσεις. Μέσω εφαρμογών σε κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, τα ελεγκτικά κλιμάκια μπορούν να αναζητούν φορολογικά στοιχεία, να καταχωρίζουν παραβάσεις και να επικοινωνούν με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Η νέα αναβάθμιση ενισχύει με Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να αναλύονται μεγαλύτεροι όγκοι πληροφοριών και να εντοπίζονται ταχύτερα πιθανές παραβάσεις.

Τι θα βλέπει η Τεχνητή Νοημοσύνη

Στην πλατφόρμα προβλέπεται να συγκεντρώνονται δεδομένα από τα ηλεκτρονικά βιβλία myDATA, τις αποδείξεις των ταμειακών μηχανών μέσω eSEND, το ψηφιακό πελατολόγιο, το σύστημα ELENXIS και τα τελωνειακά συστήματα.

Οι αλγόριθμοι θα αναζητούν αποκλίσεις και επαναλαμβανόμενα μοτίβα που ενδέχεται να αποτελούν ενδείξεις φοροδιαφυγής.

Για παράδειγμα:

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Εστιατόρια και νυχτερινά κέντρα: Σύγκριση αποδείξεων με δηλωμένα έσοδα.

Σύγκριση αποδείξεων με δηλωμένα έσοδα. Επιχειρήσεις με ψηφιακό πελατολόγιο: Διασταύρωση καταχωρίσεων πελατών και φορολογικών παραστατικών.

Διασταύρωση καταχωρίσεων πελατών και φορολογικών παραστατικών. Airbnb: Έλεγχος της αντιστοιχίας μισθώσεων και δηλωμένων εσόδων.

Έλεγχος της αντιστοιχίας μισθώσεων και δηλωμένων εσόδων. Μεταφορικές επιχειρήσεις: Σύγκριση πραγματικών φορτίων με ψηφιακά δελτία αποστολής.

Σύγκριση πραγματικών φορτίων με ψηφιακά δελτία αποστολής. Πρατήρια καυσίμων: Διασταύρωση ποσοτήτων, παραδόσεων και στοιχείων εισροών-εκροών.

Οι ενδείξεις θα βοηθούν στην επιλογή των υποθέσεων που χρειάζονται έλεγχο, χωρίς να συνιστούν αυτομάτως απόδειξη παράβασης.

Ζωντανή εικόνα από διαφορετικά σημεία της χώρας

Το αναβαθμισμένο στρατηγείο θα μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα επιχειρήσεις σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας.

Μεγάλες οθόνες θα προβάλλουν χάρτες, δεδομένα και, όπου υπάρχει η κατάλληλη υποδομή, ζωντανή εικόνα από το πεδίο.

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Στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνεται επίσης η αξιοποίηση καμερών, drones, αισθητήρων και δεδομένων γεωγραφικού εντοπισμού.

Ένας έλεγχος θα μπορεί να οδηγεί αμέσως σε δεύτερο

Η νέα υποδομή σχεδιάζεται να επιτρέπει την ταχύτερη αξιοποίηση των ευρημάτων. Εάν, για παράδειγμα, εντοπιστεί σε λιμάνι φορτηγό με εμπορεύματα που δεν συμφωνούν με το ψηφιακό δελτίο αποστολής, το κέντρο θα μπορεί να αξιολογεί αμέσως την πληροφορία και να συντονίζει παράλληλο έλεγχο στην αποθήκη του παραλήπτη.

Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα ενός φορολογικού ελέγχου θα μπορούν να συσχετίζονται με προηγούμενα ευρήματα και άλλες επιχειρήσεις.

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Έλεγχος πριν, κατά τη διάρκεια και μετά

Η ουσιαστική αλλαγή είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη σχεδιάζεται να υποστηρίζει και τα τρία στάδια του φορολογικού ελέγχου.

Πριν από την επίσκεψη, θα βοηθά στον εντοπισμό πιθανών παραβάσεων. Κατά τη διάρκεια, το κέντρο θα υποστηρίζει τους ελεγκτές με πρόσθετα στοιχεία και διασταυρώσεις. Μετά την ολοκλήρωση, τα ευρήματα θα μπορούν να αξιοποιούνται για τον εντοπισμό ευρύτερων δικτύων φοροδιαφυγής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές βρίσκονται ακόμη σε προκαταρκτική διαβούλευση και οι νέες δυνατότητες δεν έχουν τεθεί στο σύνολό τους σε λειτουργία.

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