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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η αγορά κατοικίας κοντά στη Γραμμή 3 του Μετρό προσφέρει μεικτή απόδοση 4,9%, με τις υψηλότερες επιδόσεις να καταγράφονται στα δυτικά προάστια.

Η Αγία Βαρβάρα και η Νίκαια παρουσιάζουν τις καλύτερες επενδυτικές αποδόσεις, καθώς οι χαμηλότερες τιμές αγοράς ενισχύουν το συγκριτικό πλεονέκτημα των περιοχών αυτών.

Αντίθετα, περιοχές με υψηλή εμπορική αξία όπως το Σύνταγμα και ο Πειραιάς εμφανίζουν χαμηλότερες αποδόσεις λόγω των αυξημένων τιμών αγοράς των ακινήτων.

Η παρουσία υποδομών, όπως νοσοκομεία και γραφειακοί χώροι, συμβάλλει στις ικανοποιητικές αποδόσεις που καταγράφονται σε περιοχές όπως οι Αμπελόκηποι και η Πανόρμου.

Τα στοιχεία βασίζονται σε ενεργές αγγελίες του τρίτου τριμήνου του 2026 για διαμερίσματα και μεζονέτες σε ακτίνα 500 μέτρων από τους σταθμούς.

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Αποδόσεις που φτάνουν έως και το 6,9% προσφέρει η αγορά κατοικίας κοντά στους σταθμούς της Γραμμής 3 του Μετρό της Αθήνας, με τα δυτικά προάστια να εμφανίζουν τις καλύτερες επενδυτικές επιδόσεις. Αντίθετα, περιοχές υψηλής εμπορικής και οικιστικής αξίας, όπως το Σύνταγμα, το Μοναστηράκι και ο Πειραιάς, καταγράφουν χαμηλότερες αποδόσεις.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του τρίτου τριμήνου του 2026, η μέση μεικτή απόδοση ενοικίασης κατά μήκος της μπλε γραμμής διαμορφώνεται στο 4,9%, με σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των επιμέρους περιοχών. Η εγγύτητα στο Μετρό εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα για ένα ακίνητο, ωστόσο η σχέση μεταξύ τιμής αγοράς και ενοικίου είναι εκείνη που καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την επενδυτική του απόδοση.

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Πρωταγωνιστούν Αγία Βαρβάρα και Νίκαια

Την υψηλότερη απόδοση καταγράφει η Αγία Βαρβάρα με 6,9%, ενώ ακολουθεί η Νίκαια με 6,3%. Ανταγωνιστικές επιδόσεις εμφανίζουν επίσης η Αγία Μαρίνα, ο Κορυδαλλός και το Αιγάλεω, με αποδόσεις υψηλότερες από τον μέσο όρο της γραμμής.

Το πλεονέκτημα των συγκεκριμένων περιοχών συνδέεται κυρίως με τις σχετικά χαμηλότερες τιμές αγοράς, σε συνδυασμό με τα μισθώματα που μπορεί να εξασφαλίσει ένας ιδιοκτήτης.

Ενδεικτικά, μια επένδυση 150.000 ευρώ στην Αγία Βαρβάρα αντιστοιχεί, με βάση μεικτή απόδοση 6,9%, σε ετήσια έσοδα περίπου 10.350 ευρώ ή 863 ευρώ τον μήνα. Στη Νίκαια, για το ίδιο κεφάλαιο, τα αντίστοιχα έσοδα υπολογίζονται σε 9.450 ευρώ ετησίως.

Στον αντίποδα βρίσκεται ο Πειραιάς, όπου η μεικτή απόδοση περιορίζεται στο 3,1%. Για επένδυση ίδιου ύψους, τα υπολογιζόμενα ετήσια έσοδα ανέρχονται σε 4.650 ευρώ.

Χαμηλότερες αποδόσεις στο κέντρο, καλύτερη εικόνα στα ανατολικά

Παρά την υψηλή ζήτηση και την εμπορική δυναμική τους, το Σύνταγμα και το Μοναστηράκι εμφανίζουν αποδόσεις χαμηλότερες από τον μέσο όρο. Βασικός λόγος είναι οι αυξημένες τιμές αγοράς, οι οποίες περιορίζουν την αναλογία των εσόδων από ενοίκια σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο.

Αντίθετα, προς τα ανατολικά, οι Αμπελόκηποι και η Πανόρμου ξεχωρίζουν με αποδόσεις 5,4% και 5,3% αντίστοιχα. Η παρουσία νοσοκομείων, επιχειρήσεων και γραφειακών χώρων, σε συνδυασμό με την εύκολη πρόσβαση στο κέντρο, ενισχύει τη ζήτηση για κατοικίες προς ενοικίαση. Η Κατεχάκη κινείται στο 4,9%, όσο και ο μέσος όρος της Γραμμής 3.

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Τι δείχνουν τα στοιχεία για την αγορά κατοικίας

Η ανάλυση βασίζεται σε ενεργές αγγελίες πώλησης και ενοικίασης του τρίτου τριμήνου του 2026 για διαμερίσματα και μεζονέτες από 20 έως 250 τ.μ., σε ακτίνα 500 μέτρων από τους σταθμούς της Γραμμής 3. Ο Ελαιώνας εξαιρέθηκε λόγω περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων αγγελιών.

Οι μεικτές αποδόσεις προκύπτουν από τη σχέση του διάμεσου ετήσιου ζητούμενου μισθώματος προς τη διάμεση ζητούμενη τιμή πώλησης ανά τετραγωνικό μέτρο. Δεν περιλαμβάνονται φόροι, έξοδα συντήρησης και λοιπά κόστη απόκτησης.

Τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι οι υψηλότερες επενδυτικές αποδόσεις δεν βρίσκονται απαραίτητα στις ακριβότερες περιοχές της Αθήνας. Αντίθετα, συνοικίες των δυτικών προαστίων, όπου το κόστος αγοράς παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τα μισθώματα, εμφανίζουν σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα.

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