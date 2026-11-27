Νέος ΚΟΚ: Ποιοι θα αποκτήσουν δικαίωμα κίνησης στη ΛΕΑ – Τι προβλέπει η ρύθμιση

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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προτείνει σημαντικές αλλαγές στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας μέσω νέου νομοσχεδίου που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου.

Η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει την κίνηση συγκεκριμένης κατηγορίας οχημάτων στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης αποκλειστικά για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών στον αυτοκινητόδρομο.

Για την παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης διατηρούνται αυστηρές κυρώσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν χρηματικά πρόστιμα, αφαίρεση της άδειας οδήγησης και ποινές κάθειρξης σε σοβαρές περιπτώσεις.

Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας προβλέπει αυξημένες διοικητικές ποινές για τους οδηγούς που υποπίπτουν κατ' επανάληψη στην ίδια παράβαση εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

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Σημαντικές παρεμβάσεις σε διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Οι προτεινόμενες αλλαγές αφορούν, μεταξύ άλλων, τις κυρώσεις για παραβάσεις, αλλά και τη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η τροποποίηση του Άρθρου 22, το οποίο καθορίζει ποια οχήματα έχουν δικαίωμα να κινούνται στη συγκεκριμένη λωρίδα. Με τη νέα ρύθμιση προστίθεται μια ακόμη κατηγορία οχημάτων που θα μπορεί να τη χρησιμοποιεί, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

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Ποια αλλαγή προβλέπεται για τη χρήση της ΛΕΑ

Με βάση τον ισχύοντα ΚΟΚ (ν. 5209/2025), η ΛΕΑ προορίζεται για οχήματα άμεσης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, πυροσβεστικά και περιπολικά της αστυνομίας, καθώς και για οχήματα που εκτελούν εργασίες συντήρησης από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ή τις εταιρείες που έχουν αναλάβει τη λειτουργία και τη συντήρηση αυτοκινητοδρόμων.

Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 21 Νοεμβρίου, προτείνει την προσθήκη δεύτερου εδαφίου στην παράγραφο 9 του σχετικού άρθρου. Η διάταξη προβλέπει ότι θα επιτρέπεται η κίνηση οχημάτων συγκεκριμένης κατηγορίας στη ΛΕΑ, όταν αυτά έχουν κληθεί να αντιμετωπίσουν έκτακτο περιστατικό στον αυτοκινητόδρομο.

Πρόκειται για μια πρακτική αλλαγή που επιχειρεί να αντιμετωπίσει ένα υπαρκτό πρόβλημα στην εξυπηρέτηση οδηγών που βρίσκονται αντιμέτωποι με έκτακτες καταστάσεις στον δρόμο. Η χρήση της ΛΕΑ, ωστόσο, δεν θα είναι γενικευμένη, καθώς θα επιτρέπεται αποκλειστικά για την ανταπόκριση σε τέτοια περιστατικά και όχι για απλές μετακινήσεις ή επιστροφή στη βάση.

Πρόστιμα και αυστηρές ποινές για την παράνομη χρήση

Για κάθε άλλη περίπτωση χρήσης της ΛΕΑ εξακολουθεί να ισχύει αυστηρή απαγόρευση. Η παράβαση τιμωρείται με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 40 ημέρες, καθώς κατατάσσεται στην κατηγορία Σ, που αφορά αντικοινωνική οδική συμπεριφορά.

Οι συνέπειες μπορεί να είναι ακόμη βαρύτερες εάν η παράνομη κίνηση στη ΛΕΑ προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο ή ανθρώπινες απώλειες. Σε περίπτωση θανάτου προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών, ενώ εάν χάσει τη ζωή του μεγάλος αριθμός ανθρώπων, το δικαστήριο μπορεί να επιβάλει ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Παράλληλα, ο ΚΟΚ προβλέπει αυξημένες διοικητικές κυρώσεις για όσους επαναλαμβάνουν την ίδια παράβαση. Σε περίπτωση δεύτερης παράβασης, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 1.000 ευρώ και η αφαίρεση του διπλώματος τις 180 ημέρες.

Εάν ο οδηγός υποπέσει στην ίδια παράβαση για τρίτη φορά μέσα σε διάστημα πέντε ετών από τη δεύτερη, το πρόστιμο αυξάνεται στα 2.000 ευρώ, ενώ η άδεια οδήγησης αφαιρείται για έναν χρόνο.

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