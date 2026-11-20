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Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας επιβάλλει στους οδηγούς να επιδεικνύουν προσοχή και να αποφεύγουν ενέργειες που θέτουν σε κίνδυνο τους πεζούς.

Οι οδηγοί υποχρεούνται να μειώνουν την ταχύτητά τους κατά τη διάρκεια της βροχής ή όταν το οδόστρωμα παρουσιάζει ολισθηρότητα λόγω καιρικών συνθηκών.

Η οδική σήμανση μπορεί να ορίζει μειωμένα ανώτατα όρια ταχύτητας σε συγκεκριμένα σημεία του δικτύου όταν επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες.

Οι οδηγοί οφείλουν να προσαρμόζουν την οδήγησή τους λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του οδοστρώματος, την ορατότητα και την παρουσία άλλων χρηστών.

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Με πρόστιμο 150 ευρώ και αφαίρεση της άδειας οδήγησης για 30 ημέρες κινδυνεύουν οι οδηγοί που περνούν με το αυτοκίνητό τους από λιμνάζοντα νερά, με αποτέλεσμα να καταβρέχουν πεζούς. Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) προβλέπει συγκεκριμένες κυρώσεις για συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια όσων κινούνται στον δρόμο χωρίς όχημα.

Ειδικότερα, το άρθρο 43 του νέου ΚΟΚ, με τίτλο «Συμπεριφορά των οδηγών προς τους πεζούς», ορίζει ότι οι οδηγοί πρέπει να επιδεικνύουν την απαραίτητη προσοχή σε κάθε οδική συνθήκη, αποφεύγοντας ενέργειες που ενδέχεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πεζών.

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Η μη συμμόρφωση με τη συγκεκριμένη υποχρέωση κατατάσσεται στην κατηγορία Ε2-Α, στην οποία αντιστοιχεί διοικητικό πρόστιμο 150 ευρώ. Επιπλέον, η παράβαση υπάγεται και στην κατηγορία Σ, με αποτέλεσμα να προβλέπεται αφαίρεση της άδειας οδήγησης για χρονικό διάστημα 30 ημερών.

Αυτό σημαίνει ότι η διέλευση από σημεία με συγκεντρωμένα νερά χωρίς την απαιτούμενη προσοχή, όταν από αυτήν προκαλείται κίνδυνος για τους πεζούς, μπορεί να οδηγήσει σε διπλή κύρωση για τον οδηγό.

Τι προβλέπει ο ΚΟΚ για την οδήγηση όταν βρέχει

Οι υποχρεώσεις των οδηγών δεν περιορίζονται στην προστασία των πεζών. Ο νέος ΚΟΚ περιλαμβάνει επίσης ρυθμίσεις για την προσαρμογή της ταχύτητας στις καιρικές συνθήκες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην οδήγηση κατά τη διάρκεια της βροχής.

Σύμφωνα με το άρθρο 23, «Ταχύτητα και απόσταση μεταξύ οχημάτων», οι οδηγοί οφείλουν να μειώνουν την ταχύτητά τους όταν βρέχει ή όταν το οδόστρωμα είναι ολισθηρό. Η ταχύτητα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν στον δρόμο, ακόμη και όταν δεν έχει επιτευχθεί το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Πότε αλλάζουν τα όρια ταχύτητας λόγω βροχής

Σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου μπορεί να ισχύουν διαφορετικά όρια ταχύτητας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Οι σχετικοί περιορισμοί υποδεικνύονται μέσω ειδικής οδικής σήμανσης, την οποία οι οδηγοί είναι υποχρεωμένοι να ακολουθούν.

Για παράδειγμα, σε έναν δρόμο όπου το κανονικό ανώτατο όριο είναι 110 χλμ./ώρα, μια πρόσθετη πινακίδα μπορεί να ορίζει ότι σε περίπτωση βροχής η μέγιστη ταχύτητα μειώνεται στα 90 χλμ./ώρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι οδηγοί πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τα αναγραφόμενα όρια, αλλά και την κατάσταση του οδοστρώματος, την ορατότητα και την παρουσία πεζών και άλλων χρηστών του δρόμου.